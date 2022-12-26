Випадки утримання у заручниках українських дітей росіянами, на жаль, непоодинокі, – правозахисниця Матвійчук

Правозахисники фіксують випадки взяття у заручники українських дітей російськими військовими.

Про це в інтерв'ю Українським новинам розповіла керівниця правозахисної організації Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі випадки є і вони, на жаль, не поодинокі", – так вона відповіла на запитання, чи були випадки, що серед цивільних полонених перебували діти.

Вона розповіла про конкретний випадок взяття у заручники дитини.

"Мені відразу спадає на думку дуже відомий кейс, яким ми займалися стосовно Влада Буряка, якого взяли у заручники, тому що його батько один з офіційних осіб у Запорізькій області. Дитину взяли у заручники. Всю машину з цивільними людьми, в якій був Влад, пропустили, а саме його забрали через прізвище", – зазначила Матвійчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивезли до Росії 200 дітей з окупованої території Запорізької області. Нібито на "новорічні свята", - Федоров