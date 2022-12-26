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Ми робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українським друзям, - прем’єр Грузії Гарібашвілі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гарібашвілі

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтверджуємо підтримку територіальної цілісності України та її суверенітету… і робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українським друзям. Ми надаємо підтримку з початку війни практично на кожній платформі", - сказав Гарібашвілі.

Він додав, що вважає дії Російської Федерації невиправданою воєнною агресією, що підриває світовий порядок. "Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше, тому що вона становить загрозу не лише для України, але й архітектури безпеки Європи і безпосередньо нашого регіону", - зазначив прем’єр.

Іраклій Гарібашвілі додав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади", але сказав, що не хоче вдаватися у деталі, тому що Україна - у скрутному становищі.

"Я багато разів казав, і ми це підтверджуємо своєю політикою та діями, що ми поважаємо суверенітет усіх країн, але найбільше любимо власну. Тож наш головний обов’язок - захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія продовжуватиме надавати Україні гуманітарну, але не військову допомогу, - прем’єр Гарібашвілі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Йди ***** уйобку. Запахло поразкою раші бігом перезувся підстилка *****.
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26.12.2022 14:09
+16
на словах допомагаєте Україні; а по факту - допомагаєте касапам обходити санкції від країн ЄС+НАТО
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26.12.2022 14:10
+14
Козел.
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26.12.2022 14:09
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Козел.
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26.12.2022 14:09 Відповісти
Йди ***** уйобку. Запахло поразкою раші бігом перезувся підстилка *****.
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26.12.2022 14:09 Відповісти
на словах допомагаєте Україні; а по факту - допомагаєте касапам обходити санкції від країн ЄС+НАТО
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26.12.2022 14:10 Відповісти
Навіть Казахстан (де-юре союзник касапв) надав Україні безкоштовно генератори... а Грузія - дулю
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26.12.2022 14:14 Відповісти
Не надо на Украину "крошить батон", батоно Ираклий!
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26.12.2022 14:10 Відповісти
Ось недолугий клоун ще розсереться і з вами виконуючи Оманський договорняк.
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26.12.2022 14:11 Відповісти
Зараз "зрадолюби" захейтять. Звісно , зараз для України саме час почати росси...ся із усіма сусідами по срср. Саме зараз. Вчора ФРН чи Казахстан були не такі,посипали попілом, сьогодні Грузія, давай і їм "насипемо", щоб Грузія у відповідь щось корисне для України заблокувала. Зеленьському тільки встати, та підпепезатися.
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26.12.2022 16:57 Відповісти
Ну з грузинською владоб все ясно - вони давно під ***** лягли. Але куди дивиться опозиція??? Чому партія Саакашвілі жодного разу не провела мітинг проти понаєхавших москалів? Їх підтримка у суспільстві після цього дуже б виросла, бо адекватних грузинів бісять ті кацапи! З цього можна було б почати велику акцію протесту, може б і домоглися б звільнення свого Міхо...
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26.12.2022 14:12 Відповісти
Грузини зара гешефт з кацапів роблять, їм не до цього...
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26.12.2022 14:28 Відповісти
Ну скільки там того гешефту? 3-4 місяці і у кацапів вже починають закінчуватися бабки...
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26.12.2022 14:33 Відповісти
Тому, що як свідчать опитування у Грузії усім вже так набридли, що одні, що інші, шо грузинам в більшості глибоко на все наплювати.
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26.12.2022 16:59 Відповісти
В Тамбові твої друзі.
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26.12.2022 14:13 Відповісти
Мудак.
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26.12.2022 14:17 Відповісти
Факти Іра,факти!
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26.12.2022 14:18 Відповісти
наш головний обов'язок - захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем'єр Грузії.

Орбан,Асад,Кім Чен ИР АПЛОДУЮТЬ СТОЯЧИ.
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26.12.2022 14:19 Відповісти
А твої українські друзі це ригіАнали та жопоблоківці, га іракля?!
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26.12.2022 14:27 Відповісти
Неудобно сидеть на двух стульях.
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26.12.2022 14:43 Відповісти
Тамбовський вовк тобі друг а не Українці
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26.12.2022 14:51 Відповісти
Помогите себе, шашлычники. У Вас отняли северные регионы, а в ответ Вы нежно массируете яички кремлёвскому карлику и говорите о помощи Украине. Честно, не многие из Вас сражаются сегодня. Уж лучше бы Вы ничего не заявляли.
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26.12.2022 14:58 Відповісти
Как можно оскорблять целый народ? Иза правительства ...
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03.01.2023 12:11 Відповісти
Звичайний слизняк, як і вся грузинська влада. Як і українці, грузинський народ на виборах добряче промахнувся...
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26.12.2022 15:03 Відповісти
Іраклій ватна шлюха, шо від нього щє очікувати?
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26.12.2022 15:07 Відповісти
Зеля просил власти Грузии освободить братана Михо из тюрьмы,потому Ираклий сильно Возмущам-с...
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26.12.2022 15:11 Відповісти
трохи переробив :

Сколовши босі ноги об стерню,
хворезний Мішіко на нарах
ячить собі, що, скурвившись на пню,
лукаві діти в цю лиху годину
забули встид, просрали і країну
забили на духовність і борню,
і взагалі творять якусь фіґню...
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26.12.2022 15:13 Відповісти
додатково про "дружбу".

Представники опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та прозахідні громадські діячі висловили обурення проведенням Богослужіння російською мовою у головному кафедральному соборі Грузії Светіцховелі у давній столиці країни Мцхета.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Низка опозиційних телекомпаній показали кадри, де виразно чутно Літургію російською чи давньослов'янською мовою.

Опозиціонери вважають, що цей факт свідчить про «плазування грузинської влади» та Грузинської Православної Церкви перед Росією та Російською Православною Церквою.
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26.12.2022 15:15 Відповісти
Теж мені "друг". Хочуть і рибку з'їсти і пуйлу на ... сісти. Лише забули про 1993 рік.
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26.12.2022 15:16 Відповісти
Идиот! Ты не виляешь что тебя имеют?!

Что параша использует Грузию как ей хочется?

В чем твоя помощь Грузии и Украине?!
Посмотри на страны Балтии и учись.

Вынимай голову из песка и не позорь свой народ.
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26.12.2022 15:18 Відповісти
Да вы ***** допомогли,весь биомусор у себя приняли и приютили,тех которые Вас 15 лет назад с говном мешали,убивали Ваших отцов и сыновей....Совесть за деньги продали...И это не только политиков касается,но и всех владельцев ресторанов-отелей и пр...
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26.12.2022 16:10 Відповісти
Після Саакашвілі у керівництва Грузії, схоже, начисто вивітрилася національна гідність...
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26.12.2022 16:19 Відповісти
З мови дипломатів це означає: Саакашвілі триматимемо в буцегарні. Бо якщо його впустити зараз в Україну, то буде лихо... От така допомога. І це не погано
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26.12.2022 16:27 Відповісти
Как то не сильно заметно. Но бункерный руководством Грузии очень доволен.
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26.12.2022 16:30 Відповісти
Разве можно ,, давая,, России , ну во время полового акта , вырваться в ЕСИ и НАТО??????Грузия будет ещё долго ,, кайфовать,, Как такой прекрасный народ выбирает таких пророссийских дол%*****???
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26.12.2022 16:32 Відповісти
выпустите из тюрьмы Саакашвили,************* твари!
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26.12.2022 19:31 Відповісти
 
 