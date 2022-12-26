Ми робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українським друзям, - прем’єр Грузії Гарібашвілі
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Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", передає Цензор.НЕТ.
"Ми підтверджуємо підтримку територіальної цілісності України та її суверенітету… і робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українським друзям. Ми надаємо підтримку з початку війни практично на кожній платформі", - сказав Гарібашвілі.
Він додав, що вважає дії Російської Федерації невиправданою воєнною агресією, що підриває світовий порядок. "Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше, тому що вона становить загрозу не лише для України, але й архітектури безпеки Європи і безпосередньо нашого регіону", - зазначив прем’єр.
Іраклій Гарібашвілі додав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади", але сказав, що не хоче вдаватися у деталі, тому що Україна - у скрутному становищі.
"Я багато разів казав, і ми це підтверджуємо своєю політикою та діями, що ми поважаємо суверенітет усіх країн, але найбільше любимо власну. Тож наш головний обов’язок - захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем’єр.
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Орбан,Асад,Кім Чен ИР АПЛОДУЮТЬ СТОЯЧИ.
Сколовши босі ноги об стерню,
хворезний Мішіко на нарах
ячить собі, що, скурвившись на пню,
лукаві діти в цю лиху годину
забули встид, просрали і країну
забили на духовність і борню,
і взагалі творять якусь фіґню...
Представники опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та прозахідні громадські діячі висловили обурення проведенням Богослужіння російською мовою у головному кафедральному соборі Грузії Светіцховелі у давній столиці країни Мцхета.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Низка опозиційних телекомпаній показали кадри, де виразно чутно Літургію російською чи давньослов'янською мовою.
Опозиціонери вважають, що цей факт свідчить про «плазування грузинської влади» та Грузинської Православної Церкви перед Росією та Російською Православною Церквою.
Что параша использует Грузию как ей хочется?
В чем твоя помощь Грузии и Украине?!
Посмотри на страны Балтии и учись.
Вынимай голову из песка и не позорь свой народ.