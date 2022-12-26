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Росія продовжує виробляти "Іскандери", "Калібри", X-101, але не такими темпами, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,ракети

Росія продовжує виробляти ракети типу "Іскандер", "Калібр" і Х-101, але не такими темпами, щоб здійснювати масовані атаки часто.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Промисловість, на жаль, працює. Ті ж самі "Іскандери" і "Калібри", і Х-101, а це ті ракети, які в основному загрожують на великих відстанях і є високоточною зброєю, власне, промисловість на ці ракети ще працює. Так, вони не можуть виготовляти їх такими темпами, якими окупанти обстрілюють. Тобто використання ракет не співвідносне з їхнім випуском на підприємствах. Саме тому й тане цифра можливої кількості ракетних обстрілів", - пояснив він.

За словами Ігната, спочатку казали, 4-5, 3-4, тепер кажуть уже на 2-3 (масовані ракетні атаки. - ред.) залишилось.

"Якщо підходити до цих даних з математичної точки зору… Варто звичайно брати це до уваги, але розслаблятись не потрібно. Росія ще має потужний потенціал, бойову авіацію… Будемо боронити державу і демілітаризовувати російську техніку та окупатів", - підсумував речник Повітряних сил.

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Автор: Богдан Гуньковський
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26.12.2022 14:23 Відповісти
так вроде ж ситуацию с этими клистронами разрулили ещё в 2020 году сразу же, нет?
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26.12.2022 14:57 Відповісти
я тоже так весной думал но -нет!только спустя три месяца войны когда ежедневно разрушались города и огибали люди -из-за отсутствия ПВО -выюлядки зэ-иуды вынуждены были выдать клистроны...думай-тэ
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26.12.2022 15:05 Відповісти
Що тут думати? Якщо війна закінчиться капітуляцією України, то буде всім 3.14здець, а якщо перемогою, то Буба Боневтік буде оголошений героєм, не зважаючи на клістрони, вагнергейт, асфальт і все інше.
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26.12.2022 15:11 Відповісти
Треба бавовнути на місцях виробництва цих ракет.
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26.12.2022 14:40 Відповісти
ПАО «ОДК-Сатурн» производит двигатели для калибров. Россия: Рыбинск (Ярославская область),
пр. Ленина, 163

ОКБ «Новатор» выпускает сами калибры. проспект Космонавтов, 18/51. Эльмаш, Орджоникидзевский район, г. Екатеринбург, 620091

кому адреса отослать?
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26.12.2022 15:07 Відповісти
Як тоді розуміти слова буданова? Про те, що в них залишилося ракет на дві-три масованих атаки? Тобто готових залишилося? А нові ще треба зробити?
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26.12.2022 15:20 Відповісти
 
 