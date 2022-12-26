Росія продовжує виробляти "Іскандери", "Калібри", X-101, але не такими темпами, - Повітряні сили
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Росія продовжує виробляти ракети типу "Іскандер", "Калібр" і Х-101, але не такими темпами, щоб здійснювати масовані атаки часто.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Промисловість, на жаль, працює. Ті ж самі "Іскандери" і "Калібри", і Х-101, а це ті ракети, які в основному загрожують на великих відстанях і є високоточною зброєю, власне, промисловість на ці ракети ще працює. Так, вони не можуть виготовляти їх такими темпами, якими окупанти обстрілюють. Тобто використання ракет не співвідносне з їхнім випуском на підприємствах. Саме тому й тане цифра можливої кількості ракетних обстрілів", - пояснив він.
За словами Ігната, спочатку казали, 4-5, 3-4, тепер кажуть уже на 2-3 (масовані ракетні атаки. - ред.) залишилось.
"Якщо підходити до цих даних з математичної точки зору… Варто звичайно брати це до уваги, але розслаблятись не потрібно. Росія ще має потужний потенціал, бойову авіацію… Будемо боронити державу і демілітаризовувати російську техніку та окупатів", - підсумував речник Повітряних сил.
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