УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16467 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
1 003 15
війна (56233) Лібанова (31) перепис населення (104)

Запланований на 2023 рік перепис населення може відбутися орієнтовно 2025 року, адже під час війни його проводити не можна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

либанова

Перепис населення, який планували провести у 2023 році, може відбутися орієнтовно наприкінці 2025 року, оскільки під час війни його проводити не можна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

За її словами, перепис також не проводять одразу після закінчення війни.

"Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис, – ред.) провести", – сказала демограф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі загарбники розпочали "перепис населення", - Орлов

Нині, за приблизними оцінками, кількість населення становить 34-35 мільйонів, зазначила Лібанова.

"Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом – то це ще два мільйони", – зазначила вона.

За словами Лібанової, війна Росії проти України "дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом".

"Ми багато людей втратимо. Втратимо через підвищену смертність, зниження народжуваності. Багато дітей, які народились би, вони не народяться. Вони не народилися в 2022 році і ще більшою мірою не народяться наступного, 2023 року. А не дай Боже, війна триватиме довше, то і в 2024-му", - сказала демограф.

На її переконання, більшість дітей і юнаків, які нині навчаються в старшій школі та вищих навчальних закладах за кордоном, до України вже не повернуться.

Читайте: Після війни в Україні проведуть перепис населення, - Зеленський

Нагадаємо, перепис населення України планували на 2023 рік, 19 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить цифровізувати перепис.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Війна в Україні триває з 2014. То керуючись чим ви планували той перепис робити
показати весь коментар
26.12.2022 14:56
+4
Було "не на часі", а тепер ця процедура взагалі стане марною, бо вже ніхто достеменно не скаже, скільки ж нас було до війни. Після - буде взагалі страшна цифра.
показати весь коментар
26.12.2022 14:33
+4
но финансы на такое мероприятия обязательно выделять регулярно.
показати весь коментар
26.12.2022 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оптимістка
показати весь коментар
26.12.2022 14:31 Відповісти
Було "не на часі", а тепер ця процедура взагалі стане марною, бо вже ніхто достеменно не скаже, скільки ж нас було до війни. Після - буде взагалі страшна цифра.
показати весь коментар
26.12.2022 14:33 Відповісти
Прем'єр чітко і зрозуміло, навіть конкретно сказав - за кордоном десь приблизно 5-7 мільйонів українців!..
показати весь коментар
26.12.2022 15:01 Відповісти
Але це не точно !
показати весь коментар
26.12.2022 15:10 Відповісти
Прем"єр може верзти все, що завгодно. Хто перевірить?

Будь-яка влада, починаючи з 91 року тягнула з цим, бо знали, що цифри були б жахливими, й у народа з"явилось би багато запитань.
показати весь коментар
26.12.2022 18:02 Відповісти
но финансы на такое мероприятия обязательно выделять регулярно.
показати весь коментар
26.12.2022 14:33 Відповісти
Бо Єрмаку не достачає.
показати весь коментар
26.12.2022 15:09 Відповісти
Війна в Україні триває з 2014. То керуючись чим ви планували той перепис робити
показати весь коментар
26.12.2022 14:56 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2022 15:06 Відповісти
При Зелі нічого окрім дерибану планувати не можна.
показати весь коментар
26.12.2022 15:08 Відповісти
Так ж Дубілет вже робив перепис і гроші виділялися.
показати весь коментар
26.12.2022 17:00 Відповісти
На її переконання, більшість дітей і юнаків, які нині навчаються в старшій школі та вищих навчальних закладах за кордоном, до України вже не повернуться...це жахлива трагедія, ми втрачаємо покоління, які б мали розбудовувати Україну...., й це ще один з трагічних сенсів цієї війни...
показати весь коментар
26.12.2022 17:01 Відповісти
Шануймося українці!
В звязку з втратами населення України,треба негайно
вводити МАТРІАРХАТ.Гроші повинні ходити за дитиною,а відсоток
з того має йти мамі.Жінка,яка народила трьох-середній клас,4-х і більше
- багаті і дуже багаті.Народження і виховання українців-основне джерело доходів української берегинні.
Як перший крок-зняти/знизити податки з доходів жінок ..і тд.
Інакше-іслам,паранжа і гарем.Там жінку ніхто нічо не питає................
показати весь коментар
26.12.2022 22:30 Відповісти
"Не можна".. А я гадав, що "беззмістовно" чи "не має сенсу"..

А що не так?.. перекличка в "Дії" не варіант?..
показати весь коментар
28.01.2023 17:35 Відповісти
 
 