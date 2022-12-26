Нардепи ініціюють зміни в закон "Про дипломатичну службу", має бути контроль за призначеннями у посольствах, - Ірина Геращенко
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Нардепи готують зміни до закону про дипломатичну службу, пов’язані із необхідністю парламентського контролю за кадровими призначеннями у посольствах і консульствах України.
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Скандал з новопризначеною пані послом в Болгарію показує нульову роль ВР і профільного комітету в кадрових дипломатичних призначеннях. У США, наприклад, майбутній посол обов‘язково проходить співбесіду з комітетом закордонних справ, цей комітет є одним із найвпливовіших в Конгресі і може заблокувати призначення. У ВР нинішнього скликання родь комітету закордонних справ звелася до голосування за відрядження слуг, бо опозиції і це часто блокують", - наголосила парламентарка.
Геращенко зауважила, що представників профільних комітетів закордонних справ і євроінтеграції навіть не запросили на щорічну зустріч послів.
"Хоч там була панель, присвячена міжпарламентській дипломатії. Але обговорювали її традиційно без депутатів, тільки з керівництвом ВР, яке перебрало на себе функціі комітету закордонних справ.
Думаю, прийшов час ініціювати зміни в закон "Про дипломатичну службу". В парламентсько- президентській республіці має бути відновлено контроль за нашими дипломатичними призначеннями. Від цього тільки виграє євроінтеграція і наш імідж за кордоном. "Європейська Солідарність" вже готує такі зміни, і днями ми їх зареєструємо", - підсумувала співголова фракції "ЄС".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив послом у Болгарії сексологиню без дипломатичного досвіду.
Будь ласка, зачекайте...
Это правительство назначенцев, жополизов и решал!
Все, що замішане в корупційних та кримінальних справах
Стверджу, що навіть за часів бандюковича не було поголовної корупції та безвладдя, як за пліснявої моновлади.
Про Порошенка не буду, бо адміни Бутусова на цьому сайті чомусь видаляють коментарі та банять за аргументовану критику Порошенка. Мене вже банили разів 7.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Факти:
1. Прихватизація у народу власності на 1.6млрд$
2. Порошенко, що був Президентом, займався створенням нової офшорної структури 21 серпня 2014 - прямо у дні Іловайську.
3. Поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка "доданої вартості" була менше 5%),
4. Формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни, і розслідування ще продовжується.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Бажана аргументована відповідь.
Що конкретно не так?
Порошенко - не олігарх?
У Порошенка нема 1.6млрд$ (гаразд - вже разом з сином - бо вин переписав на нього Рошен та інші).
Порошенко, що був Президентом, не займався створенням нової офшорної структури 21 серпня 2014 - прямо у дні Іловайську?
Не було поставок білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка "доданої вартості" була менше 5%) ?
Не було формули Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни?
Нецензурні прокляття свідчать про дебілізм того, хто їх використовує та про провокацію на таку ж відповідь.
Нецензурні прокляття свідчать про дебілізм того, хто їх використовує та про провокацію на таку ж відповідь.
2.Відкривала офшор "сліпий траст Ротшільда"; звісно, з погодженням з Порохом, і все ж не він особисто "під час Іловайської трагедії".
3. стосовно МАЗів - то там справа податкової. Якщо Зе і Гетьманцев досі мовчать за можливі порушення - то нефік виносити це на обговорення. Господарчі справи, де нема криміналу чи порушень - не підлягають осуду.
4. відповідно до затвердженої НКПЄ-кп формули "Ротердам+" населення України матеріальних втрат не понесло; навпаки, ми тоді платили за е/е менше навіть за поляків (в яких тоді було від ₴2,5 до ₴4,0 за кіловат, така ринкова ціна в Європі). Втрати були в бені, якого позбавили пільгової ціни ₴0,9/квт; втім, в 2019-му повернули таку "пільгу". Так що розслідування нині йде лише в інтересах бені.
І загальний висновок: ти - брехун, подляковий бот.
Доки протилежне не доведено в суді і вирок не вступив у законну силу.
Але ти забув про 1.6млрд$ у Порошенка та його синка. "Прихватизовані" у народу.
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Про буквально все лайно на чинного Президента, що тут ллється від порохоботів - можна сказати те саме.
Все - брехня, доки протилежне не доведено в суді і вирок не вступив у законну силу.
Всі порохоботи - брехуни (бо вироки судів на сьогодні відсутні).
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Але. На рахунок можливості юридичних доказів злочинів.
1.Передивись радянський фільм 1969р "Неподсуден". Не завжди можна юридично довести у суді провину.
2.Найбільш відомого в США мафіози Аль Капоне в 30-х посадили не за те, що він мафіозі, а за несплату податків. За те, що змогли довести прокурори (навіть в Америці) в суді. Хоча вся Америка знала, що він мафіозі.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Хоча - ти брехло щей совкове, шаріковське - якому потрібно "всьо забрать и поделить". А хер тобі в сраку.
Наче не знаєшь, як все робилось тоді.
Абсолютно всі з цього списку : Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський - "купили на конкурсі" свої первинні головні активи, що зробили їх статки доларових млрд. У всіх вони самі та їх менеджмент зробили "ляльку" з їх активів.
У всіх.
Проте за свої активи вони на тих первинних "конкурсах" заплатили спочатку ціну з вартістю максимум від 1 до кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів.
Від імені продавця (держави) виступали корумповані чиновники, які формулювали умови для учасників "торгів", які зазадлегідь передбачали перемогу "своїх".
Зрештою ошукали тоді весь народ.
Я не думаю, що зараз це можна переграти. Нажаль.
Брехло-порохобот-хер-тобі-в-сраку.
2.Справи Тимошенко такі: Юля вже все в історії показала. Як накрасти більше млрд$ собі в кишеню за рахунок суспільства на газі. Тимошенко в свій час прагматично вирішила, що в Україні твою власність чергова влада може швидко відібрати і ніякі суди нічого не доведуть.
Тому свої гроші сховала в офшорах. З них і фінансує на протязі більше 20 років політичну діяльність свою і своєї партії (яка весь час була персоналістською, тобто не було програмної ідеології, а трималася виключно на персоні лідерки - що є неприйнятним для країн з розвинутою демократією).
Якщо для когось >1 млрд$ вкрадених у суспільства газових грошей Юлі віртуальні, то джерела фінансування більше 20 років партії, реклами її на ТБ, в медіа, на бігбордах, в інеті - явно не віртуальні.
3. Янукович злочинець і повинен сісти
4. До Зеленського питання є, і будуть ще. Але свій прямий мандат він отримав від народу на виборах (які в нас Є, на відміну від раші та білорусі). "Пліснява мафія, завдяки телеідіотам" - ці мантри мені не подобаються, бо ця теза ображає народ України, що його тоді обрав, як буде на наступних виборах раз - подивимось.
Нагадую нашу історію:
Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента: галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.
Потрібно не бути "вкушеними соціальними мережами" та йти за натовпом, а думати своєю головою.
Як правило, правА не більшість, а меншість. Бо насправді індівідуально розумних людей менше, ніж звичайних.
В дискусії натовп опустить тебе до свого інтелектуального рівня та там внизу просто задавить масою. А прості відповіді на складні питання - для дебілів.
Повага у громадян країни повинна бути не до прізвищ, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян обрали цю особу на 5 років.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні громадяни довірили саме цій людині виконувати цю функцію у державі.
Нажаль, в нас нема традиції репутації політиків, яка є в країнах сталої демократії.
На репутацію працюють все життя. Ії можна миттєво втратити, та потім не можна знову отримати. Репутація дорожче грошей.
Якби це було в розвинутій демократії з інститутом репутації - жодному нашому політику минулих років навіть не можна було подумати намагатись обратися на виборах або отримати посаду у виконавчих органах влади.
Бо в корумпованій Україні політична влада може швидко принести набагато більше грошей, ніж комерційна діяльність.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат."
Я вас не сильно засмучу, коли скажу, що ви мене вже прогружали цією бездоказовою маячнею.
Нагадаю, що за декілька днів дискусій ми все ж дійшли висновку, що за ВАЗеленського проголосували менше половини всіх виборців України.
Тому, бувайте.
Будуть ФАКТИ, звертайтесь.
Повторю свій пост:
На вибори прийшли не 100 % виборців, а 61%. З цих 61% 73% проголосувало за "хужеНеБудет". Скільки % від 100% виборців України прогрорсувало за Боневтіка?"
Проте твоє постійне намагання применшити перемогу Зеленського є очевидними та набридли. Нагадую, що у 2014 на виборах Президента Петро Порошенко отримав 54,70% голосів за явки 59,48%.
Тобто значно менше, ніж у 2019 - за Зеленського у 2019.
І це 32.53% від усіх виборців.
Голосували ті, хто не бажав думати, та мріяв, що олігарх стане державником.
Вони помилилися.
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А мною наведених мною фактів ти жодного не спостував.
Факти:
1. Прихватизація у народу власності на 1.6млрд$
2. Порошенко, що був Президентом, займався створенням нової офшорної структури 21 серпня 2014 - прямо у дні Іловайську.
3. Поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка "доданої вартості" була менше 5%),
4. Формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни, і розслідування ще продовжується.
1.Приклад, для особливо обдарованих. Ваш улюблений ахметов.
" За 2020 год состояние Ахметова выросло в 2,7 раза
с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов. "
2."В українського олігарха Ріната Ахметова загальна сума статків за минулий 2021 рік збільшилась на 4,14 мільярда доларів або на 55% -
до 11,7 мільярда доларів, йдеться в індексі мільярдерів Bloomberg."
Що з вашого останнього поста спростовує наведені мною факти про Порошенка? (1. Прихватизація у народу власності на 1.6млрд$ 2. Порошенко, що був Президентом, займався створенням нової офшорної структури 21 серпня 2014 - прямо у дні Іловайську. 3. Поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка "доданої вартості" була менше 5%), 4. Формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни, і розслідування ще продовжується.)
?
Відповідь - нічого.
Причому тут Ахметов та його статки за 2020 та 2021 рік?
4. Формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни, і розслідування ще продовжується.)
Ви ж поясните, як після ліквідації "ротердама +" ВАЗеленським, в 2019 році, статки ахметова в 2020 збільшувались з 2 до 7 а в 2021 до 11 міліардів доларів?
А тепер почнемо з початку.
1. Прихватизація у народу власності на 1.6млрд$
Докази. Кримінальне провадження. Рішення суду. Щось.
Очікую.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих багатіїв: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, хто як міг.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Я вважаю, що всі в цьому списку топ-багатіїв прихватизували суспіьну власність у 199x.
Загалом же статки Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.
(Експерти оцінюють Roshen у понад 1,1 мільярда доларів). https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/13/681416/
На рахунок можливості юридичних доказів злочинів.
1.Передивись радянський фільм 1969р "Неподсуден". Не завжди можна юридично довести у суді провину.
2.Найбільш відомого в США мафіози Аль Капоне в 30-х посадили не за те, що він мафіозі, а за несплату податків. За те, що змогли довести прокурори (навіть в Америці) в суді. Хоча вся Америка знала, що він мафіозі.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Далі можна не читати. Та я прочитала. Знову узагальнення. Знову про 30 років незалежності, яка вам поперек горла ( какуюСрануПросра.и), фактів-0.
Не знаю, як у вас, а у нас світло вимикають, витрачати час на переливання з пустого в порожнє у мене немає ніякого бажання. Тому ..., бувайте.
Неуважно читала. Факт про наявність у Порошенка саме 1.6 млрд$ наведено у https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/13/681416/
А те, що Порошенко не Цукерберг, не Біл Гейтс і т.п (що заробили свої статки з 0), а прихватизував (вкрав) суспільну власність: Рошен и інші активи - важко заперечити.
Те саме можна сказати про всіх найбагатших людей зі списку: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Новинський, Ярославський, "газова принцеса" Ю.Тимошенко.
Нецензурні прокляття свідчать про дебілізм того, хто їх використовує та про провокацію на таку ж відповідь.
До Зеленського питання є, і будуть ще. Але свій прямий мандат він отримав від народу на виборах (які в нас Є, на відміну від раші та білорусі). "Пліснява мафія, завдяки телеідіотам" - ці мантри мені не подобаються, бо ця теза ображає народ України, що його тоді обрав.
Повага у громадян країни повинна бути не до прізвищ, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян обрали цю особу на 5 років.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні громадяни довірили саме цій людині виконувати цю функцію у державі.
І що головне: наводять конкретні і неспростовні факти цієї, так би мовити, "діяльності".
В цій гілці зайшла мова про Порошенка.
Наскільки я розумію, ви намагаєтесь перевести дискусію с Порошенка на чинного Президента.
Я не бачу конкретно у цій гілці нічого про то, що ви написали (інші гілки з натовпом "гумористів"-порохоботів-активістів - не показник).
А про нездалість діяльності Зе мова йде саме в цій інфі: очевидно корупційне призначення послом навіть не політика (що, в принципі, не є табу для світової практики), а взагалі сторонньої від державного управління людини. Те, що зачіпаються його гріхи (якщо не зраду) в період діяльності до 24/02 - то це вже деталі, які лише підкреслюють сказане мною в попередній фразі.
- Так я згоден з цією тезою. І згоден з критикою чинного Президента.
Але. Я не згоден з вакханалією порохоботів на цьому ресурсі, які явно глорять за олігарха-мародера (що вкрав суспільної власності на 1.6млрд$).
"Пліснява мафія, завдяки телеідіотам" - ці мантри мені не подобаються, бо ця теза ображає народ України, що його тоді обрав.
З логікою все гаразд?
За свої активи олігархи (в тому числі Порошенко) на тих первинних "конкурсах" заплатили спочатку ціну з вартістю максимум від 1 до кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів.
Від імені продавця (держави) виступали корумповані чиновники, які формулювали умови для учасників "торгів", які зазадлегідь передбачали перемогу "своїх".
Зрештою ошукали тоді весь народ.
Я не думаю, що зараз це можна переграти. Нажаль.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
І я проти крадіїв та прихватизаторів суспільної власності, що вкрали власніть у народу на сотні мільйонів та мільярди доларів.
Якщо ти не можешь відрізнити справжніх хазяїв від крадіїв - то в мене для тебе погані новини - ти дебіл.
Бувай.
Ви заблукали у своїх намаганнях відбілити злочинний олігархат.
Квартири були особистою власністю громадян у яких вони проживали.
Який президент, такі і назначенці. Тьху,гидота. Рано чи пізно, гнусавому і носатому викатять пред'яву за всі його "фокуси" Закосить під Серчіоя куй вийде. Всі й так знають,його гниле,хитросраке нутро. Ця кобила, яка заглядувала в пьости та дивилася на УЇ, походу їй перед призначення провели "кастинг" в ОП. Тимошенко, падляк, єрмака - такий собі "тройнічок", а по простому кажучи - генгбенг.
Ну що, клоуни 73 процентні, наголосували, уіпани диряві. Тьху, блювать тягне🤮
Але носатому і гнусавому, нагадають, хто він є , хлопці з ЗСУ. От тоді ми і посміємося. Всі разом...
Да, клоуни 73 процентні???
Вся заслуга на ЗСУ, волонтерах,ТРО та простих людях
скіфський акінак:
26.04.1940 Премьєр-міністр Дінстрон Зерчиль заявив, що якби він проінформував британське суспільство про загрозу війни і почав підготовку, то всі б втекли у США, а він би втрачав по 7 млрд фунтів стерлінгів у місяць…
Також заявив, що треба негайно припинити стріляти, терміново шукати мир в очах Гітлера та зстрітися з ним десь посередині, замість танків треба будувати дороги, визнати, що німці з англійцями - один народ, бо розмовляє на одном англосаксонськом язикє…
І взагалі яка різниця як називається центральна площа в Лондоні: Трафальгарська чи якось інакше, яка різниця який стоїть на ній пам'ятник. Головне, щоб вона добре була заасфальтована та освітлена.
І це буде сексологиня. Відразу почуто багато зради. Але ж це геніальна ідея.
Ми же хочемо, щоб українські посольства стали популярними, щоб посли могли впливати на перебіг подій, просувати інтереси українського бізнесу. А що може впливати більше, ніж секс? Що краще за все продається, ніж секс? Отож бо і воно.
От пройде півроку і ми побачимо, як потягнуться черги болгарських політиків до українського посольства. Вони будуть приходити на консультації. Бо просто ходити до сексолога їм буде соромно. Але вони будуть ходити до українського посольства і їх ніхто на цьому не спіймає.
Ніхто не скаже, що в них сексуальні проблеми. І вони будуть йти і йти. Навіть російські шпигуни і агенти впливу у Софії стануть розкривати душу на дивані українського посольства. Потім потягнуться брюсельські бюрократи, яких прямо там, на дивані, будуть вербувати в агентів впливу України.
Пройде час, і цю новацію на озброєння візьмуть провідні держави світу. Які зараз перебувають у ілюзії що дипломатів треба довго і нудно навчати, як тих пілотів стратегічної авіації в Росії, витрачати на це кошти, шукати таланти, вчити історії і праву. Вчити мови.
Аматори. Невігласи у підборі кадрів. А Україна показує всьому світу, що все простіше.
Є єдина мова для всіх - то мова кохання. І нею буде говорити українське посольство…
Цим призначення чиєїсь дєвочки на посаду надзвичайного та повноважного посла в Болгарії у Зеленського-Єрмака-Кулеби забули, що державні посади й ранги - це не їхні приватні забаганки чи спосіб розрахунку з повіями в придорожньому борделі. Скандал із дамочкою-кінологом та психотерапевтом, яку призначали очолювати кіно-центр імені Довженка, їх нічому не навчив. Тільки там збурили суспільство, а тут плюнулив обличчя нашому союзнику з ЄС і НАТО. Непростому союзнику...
Олесі Іващук надали без проходження всіх етапів дипломатичної служби, профільної освіти, досвіду, чесної репутації найвищий дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла! А чи знає ота гоп-компанія на Банковій та Михайлівській, що це вже закінчений склад кримінального злочину? Це окрема тема для юристів. А щодо репутаційних втрат держави, то це просто дикість. Країна перебування переважно не відмовляє в підтвердженні агріману, якщо нема кількох дуже чітких порушень. Але такі образи запам'ятовують. Ми вже загубили доброзичливе чи хоч нейтральне ставлення Швейцарії, коли туди заслали зашкварену Венедіктову. Там у нас жахливі втрати. Подібна ситуація і з Тараном у Словенії, але той хоча б формальну дипломатичну практику мав у США. А зараз у Болгарії - це вже поза всіма межами!
Ця О.Іващук вивчала історію, але після курсів у Гештальт-інституті раптом присвоїла собі право займатися медициною у сфері так званої Гештальт-терапії. Що це суцільне шарлатанство, нагадувати зайве, вже було вдосталь скандалів із цими самозванцями. Ще незаконно й самозванно присвоїла собі ряд інших медичних спеціальностей аж до сімейної терапії (ще раз - без жодної відповідної освіти), але це відомо лише з її соцмереж. Сама ж пані займалася бізнесом. У дуже скандальній компанії місцевого буковинського розливу. Будь-які дані про неї можна відшукати лише в кримінальних хроніках, бо з відкритих джерел невідомий навіть її рік народження.
Знаємо, що 2010 по 2015 роки вона керувала, а до 2021 року залишалася співзасновницею компанії з торгівлі ювеліркою "Джемма". Компанія засвітилася в кримінальному провадженні про відмивання грошей керівником Калинівського ринку Іваном Рижуком. Іващук разом з Рижуком були співзасновниками компанії. Зрештою, в 2015 році Рижуку вдалося відбитися від звинувачень, а Іващук від криміналу відмивали в іншій фірмі ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД" із оптової торгівлі комп'ютерами та програмним забезпеченням.
Після отих кримінальних епізодів про нинішню "видатну дипломатку" відомості пропадають, аж доки її раптово в один день Зеленський не призначає послом у Болгарії. Ще раз: відповідної освіти - нуль, дипломатичного досвіду - нуль, стажу державної служби - нуль, ділової та й просто позитивної репутації - мінус, громадської позиції - в кращому випадку нуль, громадянська активність, патріотизм тощо - не помічено. Відповідність вимогам для зайняття найвищої дипломатичної посади та допуску до державної таємниці - ноль.
Я навіть уявляти не хочу, за які "заслуги" особі з такими даними незаконно надали визначальну посаду, яка в багатьох країнах Європи прирівнюється до посади міністра. А може Зеленський просто вирішив якомусь папіку отакий подарунок на свята зробити? Чернівці - це вотчина ще одного його улюбленого олігарха - Фірташа. Буду відстежувати цей напрямок. Хоча маю й ще одне припущення, також про подарунок тому самому середовищу, актуальне після об'єднання слуг із опзпж в негласну коаліцію. Та ви й самі можете здогадатися, про кого йдеться. Зрештою, не відкидаю й найневиннішої версії, що який-небудь братик головного крота в Україні звично за гроші продав посаду, а його всесильний брат не зміг відмовити родичу. Таке ж уже також було...
Агов, люди! Ви дійсно вважаєте, що таке може творитися у європейській країні, яка переживає страшну війну?
До речі, абсолютно безвідповідальний підхід до присвоєння дипломатичних рангів та звань, а також до призначення послів України при Зеленському стали виявом справді страшної безвідповідальності. А ми потім думаємо, звідки в нас появляються вороги та куди зникають друзі? Я пригадую, як абсолютно в дикий спосіб і з зовсім неадекватними заявами Зеленський у червні позбувся наших послів у Грузії (Долгов - один із найдосвідченіших дипломатів) та Марокко (Васильєву сам же туди призначав, попри невідповідність даному напрямку діяльності).
Зараз маємо ще сумні рішення. У ці дні з Латвії відкликали ще одного із найдосвідченіших наших послів Олександра Міщенка, який там забезпечив добрий результат роботи. Можна сказати, що підійшов час ротації, але Зеленський тримав послів, того ж Мельника, потрійний термін. А під час війни розкидатися такими кадрами немудро. А на місце Міщенка чергове батутне призначення - Анатолія Куцевола. Цей хоч має досвід державної служби, можливо й справиться з роботою, але жодного дня роботи на дипломатичній службі, зате відразу на найвищу посаду - надзвичайного і повноважного посла. А що, якщо коміка можна відразу посадити в крісло президента, а купу сміття вигребти по притонах та завести у Верховну Раду, то навіщо з якимись послами заморочуватися.