Зеленський провів розмову із прем’єром Індії Моді: Розраховую на участь у реалізації формули миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН", - йдеться в повідомленні.

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