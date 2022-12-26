Зеленський провів розмову із прем’єром Індії Моді: Розраховую на участь у реалізації формули миру
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
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+6 Andry Moon
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Будь ласка, зачекайте...
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України
- терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!! паРаша ***** має розпастися на 10-20 національних країн/федерацій а країни сусіди мають повернути окуповані останні 300-500 років кацапією території !!!
Ольга ********* предложила брать Киев, пока Зеля в Вашингтоне и Польше...смешная..дома есь Генерал Залужный 🤣🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
Спочатку виведення військ, а потім розмовляйте про що хочте!
Якщо самі вийдем на кордони, то спочатку репарації, а потім розмовляйте ...
І так далі
Формула миру така.
1. Заарештувати агентуру кацапів при владі.
2. Повна конфіскація майна росіян в Україні.
3. Ліквідація рпц і вигнання усіх попів за порєбрик.
4. Залучення коштів на виготовлення власного озброєння