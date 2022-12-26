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Луганщина (4412) шахта (289) Донбас (21733) Донецька область (5679)

Російські загарбники планують закрити більшість шахт Донбасу через їхню нерентабельність, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахта,волинець

На окупованих територіях Луганської та Донецької областей загарбники хочуть закрити шахти нібито через те, що вони збиткові. Відновлювати виробництво не планують, з шахт вивозять обладнання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Найбільшою проблемою є мобілізація шахтарів до армії ворога, адже наразі шахти укомплектовані менше ніж на 50%.

В результаті окупанти не планують відновлювати виробництво й поставили задачу пропрацювати процес закриття непрацюючих шахт, або продаж деяких з них за можливості", - йдеться в повідомленні.

В Центрі нацспротиву зазначають, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені й експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й "потенційні інвестори", тому ніхто не бажає купляти такий актив. Відтак під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юросіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти мобілізували більшість працівників шахт на Луганщині, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+32
Оце так поворот! А шо такоє? Ані же кармілі всю голактєку!
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26.12.2022 15:58
+23
шо, танки в шахтах кончились? )
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26.12.2022 16:00
+17
Донбас паражняк нє гоніт! Підуть колонами на москву і сидячм перед кремлем стукатимуть шахтарськими шоломами, як це робили в Києві свого чвсу.
Дєлов то!
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26.12.2022 16:01
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Оце так поворот! А шо такоє? Ані же кармілі всю голактєку!
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26.12.2022 15:58 Відповісти
Шахтарі, на фронт!!!
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26.12.2022 16:03 Відповісти
шо, танки в шахтах кончились? )
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26.12.2022 16:00 Відповісти
А где фима звигивский )
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26.12.2022 16:01 Відповісти
Сидить у спец креслі?
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26.12.2022 16:05 Відповісти
фим леонидович звягильский олигарх и депутат, исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994, депутат Верховной рады Украины всех созывов (с 1990), доктор технических наук, профессор, герой социалистического труда (1986), герой Украины (2003); еврейский общественный деятель. Родился в 1933 в еврейской семье в городе Сталино (теперь Донецк). https://procol-harum.livejournal.com/330450.html
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26.12.2022 16:11 Відповісти
Особисто ви можете претендувати хоча б на один пункт із цього величезного і цілком поважного послужного списку?
Звичайно, крім "еврейского общественного деятеля".
Ну, нехай просто "общественного деятеля".
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26.12.2022 16:19 Відповісти
Та ,єврейство "там ні до чого,просто людина хапуга, в тім як і його українські товариші по типу чучми і компані
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26.12.2022 16:23 Відповісти
Русский Еврей - газета украинской диаспоры http://rusjev.net/ - газети Український Єврей не знайшов.
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26.12.2022 16:44 Відповісти
Більшої мразоти ніж Фіма Звягільський історія Незалежної України не знає. На його совісті тисячі знищених (саме знищених свідомо і планомірно") шахтарів. Паталогічна жадібність цієї тварюки загальновідома. Він не просто економив на безпеці шахтарів. Він свідомо відмовлявся закуповувати обладнання яке має бути стандартно встановлено в кожній шахті і за рахунок хабарів та депутатства уникав відповідальності. Купив собі звання "Героя України". За Кучми був премєр міністром і втік з країни в Ізраїль коли його звинуватили в хабарництві. Увесь світ спостерігав паніку в аеропорту Тель-Авіва коли в багажі Фіми, який прилетів військовим літаком, виявилось 2500 кілограмів доларів... Ізраїль тоді Фіму не видав, а під великою охороною доправив долари до ізраїльського банку. Потім Фіма "порішав" в Україні і повернувся знищувати гоїв в шахтах... Мразота...
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26.12.2022 16:49 Відповісти
"...в миллионе долларов будет 10 000 купюр по 100 долларов, а общий вес этой заманчивой суммы составит 10 кг."
(из интернета)
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Если 10 кг банкнот это 1млн, то 2500 кг это 250 млн. или четверть млрд.
Не помню точно за те времена, но израильские банки принимали не более чем 10.000 наличными
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26.12.2022 17:10 Відповісти
На ті часи сума велика. І не він один був таким. Рабінович наприклад. До речі останній знову втік до Ізраїлю. Ізраїль з самого початку створювався як материнська країна - притулок для євреїв всього світу. Я в той час вчився в LSE і спостерігав за цим "видовищем інкасації" по ВСС.
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26.12.2022 17:41 Відповісти
Не сперечаюся, що якщо людина не просто розумна, а дуже розумна, спрямує всі свої зусилля на бізнес, діловий успіх і примноження багатства, то вона таки стане багатою.
Але ваші вигадки про 2.5 тонни доларів готівкою "на військовому літаку" нічого крім сміху не викликають.
По-перше, не Середньовіччя, коли всі свої багатства треба було в мішку за спиною носити, а по-друге, політика банку Ізраїлю щодо готівки дуже жорстка і починаючи від суми 10.000 виникають питання, а щодо суми 250 млн питань просто не може бути, тому що їх не може бути ніколи
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26.12.2022 17:59 Відповісти
Всі питання до ВВС. У них напевне є архів новин. Після цього сюжета мені довелося "відбиватися" від докторантів та професури LSE як таке взагалі можливо і пояснювати що в тотально корумпованій пострадянській країні можливо все. Особливо коли дійові особі представники жидівської мафії брєжнєвського розливу.
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26.12.2022 18:39 Відповісти
Самый характерный пример этого принципа - действующий депутат от Партии регионов Ефим Звягильский. Больной восьмидесятилетний старик вновь баллотируется в парламент по мажоритарному округу в Донецке, а значит - почти наверняка попадет в Раду еще на пять лет. долгие годы пребывания у власти, а также во главе донецкой шахты имени Засядько, должны были обеспечить Звягильскому безбедную старость. Капиталы нардепа оцениваются экспертами в полмиллиарда долларов. Даже если вышеозначенная сумма завышена в несколько раз, накопленных денег народному депутату вполне хватит до конца жизни, равно как хватит и его потомкам. В том числе и тем, кто еще не появился на свет. И тем не менее на покой Звягильский не спешит. Вместо того, чтобы идти на пенсию и отдыхать на лучших пляжах мира, подписывается еще на пять лет нервной парламентской работы. Работы, которую он просто не в состоянии выполнять хорошо по состоянию здоровья. Работы, которую почти наверняка в нарушении всех норм и законов будут выполнять за него.
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26.12.2022 16:37 Відповісти
Месье/мадам.
Пардон май френч, но со всей еврейской прямотой я задам вам вопрос.
И вопрос этот будет таким - Вы, что, ******?
Какое баллотируется, в какую Раду?
Ефим Звягильский уже два года лежит на Байковом кладбище города Киева
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26.12.2022 16:49 Відповісти
Шановний, не ганьбіть еврейських математиків. 1933 +80=2013. Це уривок зі статті за 2013 рік.
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26.12.2022 17:01 Відповісти
Цілком розумію і приймаю, але мадам/месьє так класно підставилася/підставився, що не дати копняка в дупу було б просто гріх
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26.12.2022 17:14 Відповісти
Иди лесом не ох уевший .
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26.12.2022 17:24 Відповісти
При сов.власти, конечно же, был партийным, но теперь он якобы «беспартийный», хотя поддерживает Партию регионов Януковича. В 1994 г. из-за конфликта во времена правления Кравчука в 1994 г. Звягильскому временно пришлось переехать на пару в Израиль.
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26.12.2022 16:25 Відповісти
Ну, щодо того, що партійний, то вибачте, часи були такі. Без червоної книжечки далі майстра ділянки не піднімешся. А ось те, що Звягільський десятиліттями був одним із успішних керівників донецького вуглевидобутку, те що за це йому героя соцпраці дали, те, що доктор наук та інше та інше. Ось я і запитав, чи можете ви претендувати хоча б на один пункт з його численних досягнень? Якщо ні, тоді просто визнайте, що як людина, як працівник, як громадський діяч і політик ви проти нього як комар проти слона. І чому вас перекосило на Звягільському причина проста - вам не подобається його національне походження
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26.12.2022 16:36 Відповісти
Мне всё нравиться )
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26.12.2022 16:44 Відповісти
Що ви того хапугу захищаєте,він же не Ейнштейн чи Ландау
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26.12.2022 16:44 Відповісти
Ейнштейн вважав критику його теорії антисемітизмом.
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26.12.2022 16:46 Відповісти
Ні. Перш за все він смердючий корумпований покидьок, а вже після цього жид. Саме з-за таких почвар жидів ненавидять.
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26.12.2022 16:51 Відповісти
Ви людина хвора, тому до вас питань нема
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26.12.2022 16:55 Відповісти
До вас теж питань немає - кожен хто захищає мразоту сам є мразотою.
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26.12.2022 17:08 Відповісти
Без "червоної книжечки" мій дід став академіком, а батько доктором наук. Фіма нахабно корумпував все навколо себе купив кандидатську, докторську, звання "Героя". Інавіть не приховував цього і казав теж саме що і ви - "время такоє".
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26.12.2022 17:00 Відповісти
В 2007-м в Донецке, на шахте Засядько, в результате взрыва газа метана погибло 106 горняков и спасателей (101 во время первого взрыв, и ещё 5 через две недели). В Украине один из самых высоких в мире показателей смертей шахтёров на миллион тонн угля. С Украиной конкурирует лишь Китай.
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26.12.2022 16:42 Відповісти
Горная статистика неумолима.
1 млн. тонн угля - 4 человеческих жизни.
И без разницы, Украина это, Китай, Южная Африка или вообще любая страна, где ведется угледобыча.
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26.12.2022 16:53 Відповісти
На Засядько не проводили дегазацию, чтобы не тратить лишние деньги - Михаил Волынецво время оккупации, 4 марта 2015 года, взорвался метан на глубине 1230 метров. Погибли 33 человека. Шахта имени Засядько забрала больше всего жизней в Украине - 282.
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26.12.2022 16:55 Відповісти
На Засядько не проводили дегазацию, чтобы не тратить лишние деньги - Михаил Волынец
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26.12.2022 17:19 Відповісти
Донбас паражняк нє гоніт! Підуть колонами на москву і сидячм перед кремлем стукатимуть шахтарськими шоломами, як це робили в Києві свого чвсу.
Дєлов то!
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26.12.2022 16:01 Відповісти
Какая НЕОЖИДАННАЯ новость?
Шо... Только Сейчас?
Или это просто перепечатка новости 16 го года?
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26.12.2022 16:03 Відповісти
це цікава новина, але..., що нам с того? ми ж збираємося повертати Донбас й тоді нам на це..., ви самі розумієте, або не збираємось, тоді нам теж з того мало користі, тому що вони ж самі цього хотіли й росія їм підігнала гарне рішення...
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26.12.2022 16:06 Відповісти
Забираем, забираем, но без дотации убыточный шахт. Не мы их закрыли. Кацапы закрыли. Все притензии у профсоюзов к мацкве.
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26.12.2022 16:13 Відповісти
Саме так. Колись це треба було робити. Ми, як дурні, носилися з зомБасом, вкладаючи мільярди в збиткові підприємства. А кацапи не панькаються.
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26.12.2022 16:18 Відповісти
Збитковість теж різна буває.
Наприклад замість українського вугілля і газу ,країні все одно доводиться купувати енергоносії.
Що не так?Так.
Тільки на купівлю за кордоном потрібна валюта, а не місцевий тугрик-гривна.
А валюту треба ще заробити (миж не так називаємі розвинуті країни,що можуть продукувати емісію на всю планету,покриваючи любі забаганки за чужий рахунок).
Тобто замість податків,робочих місць,відрахувань в пенсійний та інші фонди маємо тільки дефіцит платіжного балансу на закупівлі енергоносіїв.
Для того ,щоб ті шахти не були збитковими,треба було навести порядок в галузі,а замість дотацій знизити різноманітні податки на теж вугілля (той же НДС наприклад),одночасно збільшивши податки на ввіз енергоносіїв.
Такаж картина по всім галузям "аграрної порошенковської сверхдержави".
Замість заборонити,чи обкласти великими податками вивіз зерна,одночасно зменшивши податки на вивіз продуктів з зерна,робиться все навпаки на угоду різноманітним Каргілам та Монсанто.
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26.12.2022 16:36 Відповісти
Я не знаю як "навести_порядок", але якщо в їх функціонування треба було щорічно десятки мільярдів з бюджету, то їх треба закривати. Марґарет Тетчер може навчити. Тільки не панькатися з цими совками. Вони на це не заслуговують. Побачимо, чи підуть вони стукати шоломами під кремль.
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26.12.2022 16:43 Відповісти
Ті дотації-то розпил бюджету.
Тетчер нічому навчити не може нас-ми не входимо в "золотий міліарди" і перенести емісію на інші країни не можемо.
Я і зробити з України країну "белых воротничков".
На рахунок совків на шахтах -згодний,але пенсії їм все одно доведеться платити з державної скарбниці
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26.12.2022 16:49 Відповісти
Тетчер може навчити. Ніхто ж не рахував скільки грошей з бюджету вкладалося щороку на одну особу, умовного шахтаря? Тетчер виплатила в перерахунку на ******** курс по $100 000. І запропонувала відкривати бізнеси чи шукати собі инше місце та заняття. При спробі протестів, які всіляко підтримувала та роздмухувала червона мерзота з ссср, пригрозила застосувати силу. Все. Кінець історії.
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26.12.2022 18:00 Відповісти
Ще раз напишу-

Методика закривання всіх підприємств (і шахт в т.ч.) ,яка по проводилась у Британії за Тетчер не підходить для України,тому що тугрик-гривна не є конвертованою і перекласти дефіцит платіжного балансу з українського бюджету на інші країни не вийде.
Тобто ,якщо уявний британець заробив 1 фунт ,а йому заплатили 2 (всілякими фінансовими мухлюванням вкрадених у інших країн по типу нашої)
То уявний українець заробивши 1 грн,більше цієї гривни не получить.
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26.12.2022 18:24 Відповісти
Мільярди ми вкладали не в шахти, а до кишень "крєпкіх хазяйствєннікафф".
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26.12.2022 17:02 Відповісти
клятий Київ всьо сожрал, нагодували блін Україну рассєя рассєя, так, даунбасята?
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26.12.2022 16:07 Відповісти
А эти долбо....бы думали, что Параша их будет дотировать, как дотировала Украина! А момент позитивный, Кабмину после победы меньше работы с закрытием. Кстати, и профсоюзники теперь не в Киев должны ехать, а в мацкву. Пущай в Парашу валят, тупая скотинка, в Воркуту.
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26.12.2022 16:11 Відповісти
Ничего позитивного в воровстве оборудывания нет.
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26.12.2022 16:23 Відповісти
Про це треба було думать в 2014.
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26.12.2022 16:25 Відповісти
Для чого ім ті шахти коли всі шахтарі з автоматами бігають .
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26.12.2022 16:11 Відповісти
Капец, а кто теперь будет кормить весь Евросоюз? Ну теперь точно замёрзнут и с голоду помрут 😁
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26.12.2022 16:19 Відповісти
Наверное сейчас дамбаситы поедут в мацкву касками стучать как при биндерах в Киев ездили и кричать что хаватит кармить гейропу, Сороса и всю Украину?
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26.12.2022 16:20 Відповісти
для відповіді на ці питання в загальному сєнсі варто пригадати відмінність між відкритим та закритим шляхом видобування. рентабельність Кузбасу і Донбасу. Досвід Великої Британії.
через те, що боти мають відпрацювавати Сатані свої гроші - хай самі шукають це в інтернеті (краще б вас забанили, покидьки!)
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26.12.2022 16:24 Відповісти
Є ще кансько -ачинський буровугільний басейн -там поклади по 100 метрів товщиною і на глибині до 20-30 метрів.Протяжність до 600 км.
Ясно ,що собівартість енерговугілля там майже нульова,навіть ,що якість його не дуже.
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26.12.2022 16:41 Відповісти
Хоть бы звкрыли на х...уй все єти шахты с ихними припи....зденными шахтёрами ! и мы бы забыли навек об єтих кормильцах Украины!!
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26.12.2022 16:25 Відповісти
Да ві що , що ві таке кажете, не може бути , вони ж кормили всю Україну, да що там Україну усю Европу. Це Лугандон ,нерентабельній ще з 90-х .
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26.12.2022 16:57 Відповісти
Последний Министр угольной промышленности СССР Щадов М.И., на митинге шахтеров в г.Перевальске сказал: "У меня на Кузбассе, один разрез, открытым способом, как ваш весь Донбасс."
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26.12.2022 17:31 Відповісти
Аби не повелися на червоних директорів (привіт Звягільський) та завезених на Грушевського шахтарів з касками у 1992му, а позакривали всей дотаційний мотлох ще тоді - то в 2014му не було б і народа бамбаса.
зі - я у вігульній шахті був. Тільки раб туди добровільно полізе.
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26.12.2022 17:47 Відповісти
Да насрать на ****** лугандон. Эти гниды привели свинособак и войну.
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26.12.2022 17:50 Відповісти
Ми нє будєм карміть нахлєбніков с Європи!!!
Тепер точно 🤦🤦🤦
Ну що там бравиє донєцкіє мужики, то хто насправді зробив вам геноцид пракляті бандерівці чи " братья рускіє"?
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26.12.2022 19:06 Відповісти
 
 