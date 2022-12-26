Російські загарбники планують закрити більшість шахт Донбасу через їхню нерентабельність, - Центр національного спротиву
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На окупованих територіях Луганської та Донецької областей загарбники хочуть закрити шахти нібито через те, що вони збиткові. Відновлювати виробництво не планують, з шахт вивозять обладнання.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Найбільшою проблемою є мобілізація шахтарів до армії ворога, адже наразі шахти укомплектовані менше ніж на 50%.
В результаті окупанти не планують відновлювати виробництво й поставили задачу пропрацювати процес закриття непрацюючих шахт, або продаж деяких з них за можливості", - йдеться в повідомленні.
В Центрі нацспротиву зазначають, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені й експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й "потенційні інвестори", тому ніхто не бажає купляти такий актив. Відтак під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юросіб.
Будь ласка, зачекайте...
Звичайно, крім "еврейского общественного деятеля".
Ну, нехай просто "общественного деятеля".
(из интернета)
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Если 10 кг банкнот это 1млн, то 2500 кг это 250 млн. или четверть млрд.
Не помню точно за те времена, но израильские банки принимали не более чем 10.000 наличными
Але ваші вигадки про 2.5 тонни доларів готівкою "на військовому літаку" нічого крім сміху не викликають.
По-перше, не Середньовіччя, коли всі свої багатства треба було в мішку за спиною носити, а по-друге, політика банку Ізраїлю щодо готівки дуже жорстка і починаючи від суми 10.000 виникають питання, а щодо суми 250 млн питань просто не може бути, тому що їх не може бути ніколи
Пардон май френч, но со всей еврейской прямотой я задам вам вопрос.
И вопрос этот будет таким - Вы, что, ******?
Какое баллотируется, в какую Раду?
Ефим Звягильский уже два года лежит на Байковом кладбище города Киева
1 млн. тонн угля - 4 человеческих жизни.
И без разницы, Украина это, Китай, Южная Африка или вообще любая страна, где ведется угледобыча.
Дєлов то!
Шо... Только Сейчас?
Или это просто перепечатка новости 16 го года?
Наприклад замість українського вугілля і газу ,країні все одно доводиться купувати енергоносії.
Що не так?Так.
Тільки на купівлю за кордоном потрібна валюта, а не місцевий тугрик-гривна.
А валюту треба ще заробити (миж не так називаємі розвинуті країни,що можуть продукувати емісію на всю планету,покриваючи любі забаганки за чужий рахунок).
Тобто замість податків,робочих місць,відрахувань в пенсійний та інші фонди маємо тільки дефіцит платіжного балансу на закупівлі енергоносіїв.
Для того ,щоб ті шахти не були збитковими,треба було навести порядок в галузі,а замість дотацій знизити різноманітні податки на теж вугілля (той же НДС наприклад),одночасно збільшивши податки на ввіз енергоносіїв.
Такаж картина по всім галузям "аграрної порошенковської сверхдержави".
Замість заборонити,чи обкласти великими податками вивіз зерна,одночасно зменшивши податки на вивіз продуктів з зерна,робиться все навпаки на угоду різноманітним Каргілам та Монсанто.
Тетчер нічому навчити не може нас-ми не входимо в "золотий міліарди" і перенести емісію на інші країни не можемо.
Я і зробити з України країну "белых воротничков".
На рахунок совків на шахтах -згодний,але пенсії їм все одно доведеться платити з державної скарбниці
Методика закривання всіх підприємств (і шахт в т.ч.) ,яка по проводилась у Британії за Тетчер не підходить для України,тому що тугрик-гривна не є конвертованою і перекласти дефіцит платіжного балансу з українського бюджету на інші країни не вийде.
Тобто ,якщо уявний британець заробив 1 фунт ,а йому заплатили 2 (всілякими фінансовими мухлюванням вкрадених у інших країн по типу нашої)
То уявний українець заробивши 1 грн,більше цієї гривни не получить.
через те, що боти мають відпрацювавати Сатані свої гроші - хай самі шукають це в інтернеті (краще б вас забанили, покидьки!)
Ясно ,що собівартість енерговугілля там майже нульова,навіть ,що якість його не дуже.
зі - я у вігульній шахті був. Тільки раб туди добровільно полізе.
Тепер точно 🤦🤦🤦
Ну що там бравиє донєцкіє мужики, то хто насправді зробив вам геноцид пракляті бандерівці чи " братья рускіє"?