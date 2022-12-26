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У Раді зібрали підписи за висловлення недовіри голові Рахункової палати Пацкану, - Железняк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді зібрали 129 підписів (зі 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Валерію Пацкану.
Про це повідомив у Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, опублікувавши бланк із підписами нардепів, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, йдеться про звільнення взагалі з Рахункової палати, а не тільки як голови.
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