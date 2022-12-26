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Новини Політика України
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ВР (11726) звільнення (1511) Рахункова палата (98) Пацкан (51) Железняк Ярослав (390)

У Раді зібрали підписи за висловлення недовіри голові Рахункової палати Пацкану, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

пацкан

У Верховній Раді зібрали 129 підписів (зі 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Валерію Пацкану.

Про це повідомив у Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, опублікувавши бланк із підписами нардепів, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про звільнення взагалі з Рахункової палати, а не тільки як голови.

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У Раді зібрали підписи за висловлення недовіри голові Рахункової палати Пацкану, - Железняк 01
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Я люблю демократію, я обожнюю демократію, але Україні, на данний час, потрібен Бандера
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26.12.2022 16:17 Відповісти
Під #11 прізвище "Говно"? Ми маємо цілу фракцію більшости лайна, а тут навіть прізвище
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26.12.2022 16:20 Відповісти
Пацкан теж прізвиже прикольне))) не гавно, а ле теж не приємне...
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26.12.2022 19:45 Відповісти
а що таке?, він вирахував, скільки крадуть за часів СН і це виявилось значно більше, чим при "баригє"?
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26.12.2022 16:23 Відповісти
І сам я не знаю чого це,
Такий огорта мене сум....
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26.12.2022 16:41 Відповісти
Ось чому потрыбна ОПЗЖ...
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26.12.2022 17:19 Відповісти
Агрохімія як організатор під №1. Тепер зрозуміло, кому це потрібно.
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26.12.2022 17:31 Відповісти
Пацкан сказал - пацкан не сделал?
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26.12.2022 18:01 Відповісти
Та на хер та палата потрібна ! А агрогнида підписала за № 1, значить, шо то там замутили " по ізятію денег у лохов".
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26.12.2022 18:08 Відповісти
Може б вони зібрали підписи про недовіру до себе й позвільняли, усі до одного, себе? Абсолютно непотрібний, дармоїдний, непотріб
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26.12.2022 21:28 Відповісти
 
 