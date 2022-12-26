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Новини За кордоном
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Казахстан (499) Росія (47144) санкції (6834)

Казахстан співпрацюватиме з Росією, але не допомагатиме обходити санкції, - глава МЗС Тлеуберді

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тлеуберді

Казахстан не допомагатиме Росії обходити запроваджені проти неї санкції, але продовжить і надалі співпрацювати з Москвою.

Про це заявив глава МЗС республіки Мухтар Тлеуберді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NHK.

"Відносини між нашими країнами продовжаться, однак Казахстан не використовуватиметься різними компаніями для обходу санкцій", - заявив Тлеуберді.

Міністр закордонних справ Казахстану також зазначив, що уряд країни не має наміру запроваджувати санкції проти Росії.

Також дивіться: Казахстанський активіст відповів на погрози посла РФ Бородавкіна провести "СВО" в Казахстані: "У вас с Путиным проводилка сломалась. Вся степь будет усыпана трупами ваших мобиков". ВIДЕО

Крім того, за його словами, Казахстан планує розвивати зв'язки з Китаєм, сусідами у Центральній Азії, США, Японією, країнами ЄС та Британією.

Нагадаємо, Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Співпрацюйте . І земля кругла, і бумеранг літає. Казахи впевнені, що росія війною до них не прийде. Зрозумієте, коли вас прийдуть "визволяти".
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26.12.2022 16:24
+4
Співпраця з агресором...
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26.12.2022 16:19
+3
оце показник дуже значущий..., поки не соромно буде заявляти про співпрацю з рашкою, доти в нас буде війна... й доти її злочини залишаться без відповіді...
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26.12.2022 16:25
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Співпраця з агресором...
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26.12.2022 16:19 Відповісти
оце показник дуже значущий..., поки не соромно буде заявляти про співпрацю з рашкою, доти в нас буде війна... й доти її злочини залишаться без відповіді...
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26.12.2022 16:25 Відповісти
Співпрацюйте . І земля кругла, і бумеранг літає. Казахи впевнені, що росія війною до них не прийде. Зрозумієте, коли вас прийдуть "визволяти".
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26.12.2022 16:24 Відповісти
РАБzeя сегодня празднует Майдан Декабристов 26 декабря 1825 года..🤣💥🔥💥 пожары идут один за другим... Энгельс Белгород Новосибирск..ещё не вечер...Бавовни багато не Буча🔥💥🔥💥🔥🤣
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26.12.2022 16:36 Відповісти
ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу или "сотрудничать"
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26.12.2022 16:40 Відповісти
Эта до тех пор пока в Казахстане только 2 американские лаборатории, ну так ********* говорит. Когда москали получат по яйцам в Украине им нужна будет победоносная война, вот тогда и посмотрим на Казахстан.
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26.12.2022 17:12 Відповісти
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26.12.2022 17:25 Відповісти
Та вони ж свою дупу дають тільки обов'язково з кондомом та вазелиеом - і тішать себе що не пі***и.
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26.12.2022 18:10 Відповісти
не виходить казахам косити під цивілізованих
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26.12.2022 18:34 Відповісти
Не верьте ни единому слову казахстанской власти, которая открыто поддерживает Путина на международной арене.

Так, Казахстан проголосовал против резолюции ООН с осуждением действий России в Крыму, встав на сторону зла и присоединившись к странам-изгоям России, Беларуси, Китаю, Ирану, Северной Кореи и Сирии.
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27.12.2022 05:12 Відповісти
Это как хитрожопый турецкий султан делает.
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27.12.2022 05:24 Відповісти
 
 