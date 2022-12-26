Вірю, що тиск вільного світу на Росії змусить її піти з України, - президент Чехії Земан
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Президент Чехії Мілош Земан у своєму зверненні з нагоди Різдва, оприлюдненому в понеділок, підтримав допомогу Україні в її війні з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Земан назвав російське вторгнення в Україну найважливішою подією року. Він підкреслив, що завжди був прихильником коректних економічних відносин з Росією, головним чином через постачання відносно дешевих енергоресурсів.
"Але є ситуації, коли економічні інтереси повинні поступатися інтересам безпеки", – зазначив чеський президент.
За словами Земана, нинішні події в Україні загрожують глобальній безпеці, зокрема й безпеці Чехії.
"Саме тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, яка бореться, і вірю, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить Росію покинути територію України", – додав він.
У майже 17-хвилинному зверненні Мілош Земан уперше публічно висловив оцінку подіям 2022 року. Більшість часу він підсумовував свою політичну кар’єру, яку планує завершити після того, як у березні 2023-го піде з посади президента Чехії.
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Хотіли б перемоги - прибрали як хусейна.... чи думаєте ми перші де озеро себе повело гірше чим кадафі? Ні...
Бажали б нам перемоги - не говорили щоб ми не виходили з совку... дали б атакмс або ж не забрали нашу...
Що думаєте про розстріли ОУН НКВСниками?
Якщо афан йшов по плану то чому пуйла не прибрали при перельоті до білорусі - че 3 ракети на 3 літаки по 11 млн 33 млн долл. Навіщо 40+ млрд закладати в бюджет а не збити лайно в повітрі? Є розуміння?