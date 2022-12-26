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Вірю, що тиск вільного світу на Росії змусить її піти з України, - президент Чехії Земан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

земан

Президент Чехії Мілош Земан у своєму зверненні з нагоди Різдва, оприлюдненому в понеділок, підтримав допомогу Україні в її війні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Земан назвав російське вторгнення в Україну найважливішою подією року. Він підкреслив, що завжди був прихильником коректних економічних відносин з Росією, головним чином через постачання відносно дешевих енергоресурсів.

"Але є ситуації, коли економічні інтереси повинні поступатися інтересам безпеки", – зазначив чеський президент.

За словами Земана, нинішні події в Україні загрожують глобальній безпеці, зокрема й безпеці Чехії.

"Саме тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, яка бореться, і вірю, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить Росію покинути територію України", – додав він.

У майже 17-хвилинному зверненні Мілош Земан уперше публічно висловив оцінку подіям 2022 року. Більшість часу він підсумовував свою політичну кар’єру, яку планує завершити після того, як у березні 2023-го піде з посади президента Чехії.

Читайте: Потрібно посилити допомогу Україні, - президент Чехії Земан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Ефект Штанмаєра? На районє епідемія?!
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26.12.2022 16:29
+7
В Чехии идёт ремонт украинской бронетехники полным ходом, ставят новые приборы, тепловизоры и прочие примочки...
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26.12.2022 16:39
+4
Ческий алкоголик проснулся ,сьездий опять на парад к Путину
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26.12.2022 16:27
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Ческий алкоголик проснулся ,сьездий опять на парад к Путину
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26.12.2022 16:27 Відповісти
он как та проститутка-и нашим и вашим!
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26.12.2022 19:12 Відповісти
Ефект Штанмаєра? На районє епідемія?!
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26.12.2022 16:29 Відповісти
Более реалистичное - Верю, что всего 1 GBU 43 или 57 по Кремлю заставит рашку уйти из Украины.
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26.12.2022 16:35 Відповісти
"змусить пiти" - якщо чекати на той "вiльний свiт", то це в якiй п'ятирiчцi буде?
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26.12.2022 16:35 Відповісти
Чехія з нами. Слов'яни вистоять проти орди.
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26.12.2022 16:36 Відповісти
Хто такі "слов'яни"?
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26.12.2022 16:46 Відповісти
Писец, братан, ты меня хочешь выбросить из жизни на пару дней? Почитай кого-нибудь умнее меня
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26.12.2022 16:50 Відповісти
ігнорує манкуртів чи п'яниць-вбивць. Хай їм грець, а нам своє робити.
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26.12.2022 20:01 Відповісти
Та вже не просто своє. Нас наважили на Світову задачу
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26.12.2022 20:11 Відповісти
"Світова задача" без літаків з Польщі, лендлізу, з фугасною с-300 у поляків... це новий афган а не знищення совку в головах нашого стада...
Хотіли б перемоги - прибрали як хусейна.... чи думаєте ми перші де озеро себе повело гірше чим кадафі? Ні...
Бажали б нам перемоги - не говорили щоб ми не виходили з совку... дали б атакмс або ж не забрали нашу...
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26.12.2022 20:17 Відповісти
Тихенько, пані, тихенько. Щось мені підказує, що все йде як треба
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26.12.2022 20:25 Відповісти
Вас також купили не через пряму годівницю а через ЗМІ чи тік ток авторам яких стереотипів платять по 1 млн в день?..
Що думаєте про розстріли ОУН НКВСниками?

Якщо афан йшов по плану то чому пуйла не прибрали при перельоті до білорусі - че 3 ракети на 3 літаки по 11 млн 33 млн долл. Навіщо 40+ млрд закладати в бюджет а не збити лайно в повітрі? Є розуміння?
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26.12.2022 20:33 Відповісти
Пані, ви задаєте вже не форумних питань. Тому ми обговоримо це іншим разом, згода? А поки що просто ржем над оркосвинями
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26.12.2022 20:48 Відповісти
москалями? А Бені нехай і далі виконують план нквс?
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26.12.2022 21:17 Відповісти
Ні! Зараз ми схопимося за руки і стрибнемо з 25-го, або візьмемо по шмайсеру і зайдемо в офіс до зеленкіна. Так не буде
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26.12.2022 22:03 Відповісти
Все буде грамотно, якщо буде. Це мрія на форумі, дівчинко.
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26.12.2022 22:56 Відповісти
ага, приватні армії скоро будуть не тільки тут
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27.12.2022 01:20 Відповісти
Най мене циганка вкраде
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27.12.2022 01:45 Відповісти
А ще будуть рожеві поні, які какають нектаром. Дівчинко, тобі котрий рочок?
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27.12.2022 02:12 Відповісти
В Чехии идёт ремонт украинской бронетехники полным ходом, ставят новые приборы, тепловизоры и прочие примочки...
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26.12.2022 16:39 Відповісти
Земан закодувався чи це в нього тимчасове прояснення настало?
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26.12.2022 16:39 Відповісти
Тільки ЗСУ змусять , вільний світ жуватиме соплі до другого пришестя
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26.12.2022 16:51 Відповісти
Земан наш.
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26.12.2022 16:52 Відповісти
Чехия с лета 2014 года поставляла все что могла,Даля Грибаускайте тогда уговорила и Чехию и Польшу и Словакию с Болгарией...если бы не эти страны.. было бы совсем тяжко,,казав Петро Порошенко...😝😝😝
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26.12.2022 16:55 Відповісти
той при якому "купили" з пустим сейфом "приват" - почистили банки, склади ... навіщо його приплітати до тих хто справді побоювався вторгнення москалів до їхніх країн... Чому впевнений що П не патріот? Тому що знаю як котли робились і чим він був зайнятий в ті дні, знаю що робили з хлопцями які в порушення приказу відкривали вогонь у відповідь... Якщо ви це не знали то мабуть воно вам і не потрібно було...
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26.12.2022 20:29 Відповісти
Дед, вали лучше ты--- помощи лучше не найти от тебя! Жри кнедлики и пивко чавкай на пенсии, не позорь свой народ.
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26.12.2022 17:19 Відповісти
Все не просихає.
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26.12.2022 18:39 Відповісти
Земан, и ты ?
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26.12.2022 19:04 Відповісти
Шось у лісі здохло...
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26.12.2022 19:20 Відповісти
Нарешті старий земан почав вживати пиво троха міцніше за 3,8))) уявляю що буде коли почне 5.5 і запивати не бєхєрєвкою а Гленфідіком...)))
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26.12.2022 19:36 Відповісти
Вот что происходит если пить правильные таблетки.
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27.12.2022 05:28 Відповісти
 
 