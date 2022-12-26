СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті слідчо-оперативних дій на Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального трафіку.

Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

"Вартість такої "послуги" становила від 5 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів. Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Потім інформацію про фіктивних "волонтерів" подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях".











Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів.

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили:

- десятки тис. дол., одержаних злочинним шляхом;

- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

- печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Також читайте: У горах Закарпаття загубилися четверо чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, організовано пошукову операцію, - Держприкордонслужба

Крім цього у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Також повідомляється, що наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за:

- ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.