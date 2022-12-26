УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16207 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 906 10
війна (56233) кордон (3093) СБУ (10010) Чернігів (583) махінації (390)

СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті слідчо-оперативних дій на Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального трафіку.

Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

"Вартість такої "послуги" становила від 5 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів. Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Потім інформацію про фіктивних "волонтерів" подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях".

СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради 01
СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради 02
СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради 03
СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради 04
СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація, яку очолює депутат Чернігівської міськради 05

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів.

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили:

- десятки тис. дол., одержаних злочинним шляхом;

- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

- печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Також читайте: У горах Закарпаття загубилися четверо чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, організовано пошукову операцію, - Держприкордонслужба

Крім цього у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Також повідомляється, що наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за:

- ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Я все розумію, але чому називають незаконний перетин кордону ухилянням. Цих громадян потребує ЗСУ, їм були видані повістки? Розкажіть краще, як воєнкоми підписують пусті бланки, а потім на коліні вписують туди кого зловлять. Хай розкажуть де їхні картотеки і бази данних на всіх поставлених на облік з данними по здоров'ю і спеціальностями. Чи так не цікаво чи точніше не так прибутково.
показати весь коментар
26.12.2022 16:53
+8
Ну да....
Когда все уже выехали....
А золотая молодежь вообще без проблем.....
Отоваривается справками что они волонтеры наверно там же где чинуши - справками о тяжелых заболеваниях.... почти смертельных...
показати весь коментар
26.12.2022 16:58
+5
"Депутат" слово вже стало матюком.
показати весь коментар
26.12.2022 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я все розумію, але чому називають незаконний перетин кордону ухилянням. Цих громадян потребує ЗСУ, їм були видані повістки? Розкажіть краще, як воєнкоми підписують пусті бланки, а потім на коліні вписують туди кого зловлять. Хай розкажуть де їхні картотеки і бази данних на всіх поставлених на облік з данними по здоров'ю і спеціальностями. Чи так не цікаво чи точніше не так прибутково.
показати весь коментар
26.12.2022 16:53 Відповісти
чому тоді вони платять такі гроші за перетин кордону? спробували б перетинати звичайним шляхом, це дешевше... й на кордоні розказували все, що вони знають про незаконні бази даних, повістки та інше... й про те, що не всі повинні захищати країну згідно з Конституцією, а тільки бажаючі...
показати весь коментар
26.12.2022 17:05 Відповісти
Немає віри СБУ, кишеньковому ДБР, мусорам....
показати весь коментар
26.12.2022 16:53 Відповісти
"Депутат" слово вже стало матюком.
показати весь коментар
26.12.2022 16:54 Відповісти
Совок 2.0.
показати весь коментар
26.12.2022 16:55 Відповісти
Ну да....
Когда все уже выехали....
А золотая молодежь вообще без проблем.....
Отоваривается справками что они волонтеры наверно там же где чинуши - справками о тяжелых заболеваниях.... почти смертельных...
показати весь коментар
26.12.2022 16:58 Відповісти
Дайте угадаю: депутата присудят к 45 минутам стояния в углу и целой неделе без сладостей.
показати весь коментар
26.12.2022 18:06 Відповісти
с начала войны надо было вводить официалку за 12 штук баксов в год на отсрочку армии и нормально. И народу бы бегало на порядок меньше, и бизнес бы работал лучше, и налогов было бы больше, а денег бы собрали на ЗСУ миллиардов 5 баксов. А так те кто бегали - бегают, а все деньги на взятки ушли.
показати весь коментар
26.12.2022 19:02 Відповісти
Какой депутат именно ???
показати весь коментар
27.12.2022 05:31 Відповісти
 
 