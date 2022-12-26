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Харківська поліція викрила громадянку України, яка працювала на ФСБ і вербувала агентів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

У Харкові оголосили заочно підозру жінці, яка працювала на кремлівські спецслужби.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, поліція викрила громадянку України, яка вербувала колаборантів.

У жовтні слідчі управління скерували до суду справу щодо "агента ФСБ" - мешканця Харкова, який передавав росіянам дані про об’єкти ЗСУ. Але розслідування продовжувалось, і слідчі встановили жінку, пов’язану з ФСБ, яка завербувала цього харків’янина.

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"Встановлено, що Людмила - уродженка Донецька, у 2014 році вона працювала медсестрою на боці так званої "ДНР". Після цього переїхала до Москви та працює на служби розвідки РФ – в тому числі вербує українців для отримання координат та даних по переміщенню військових на території України", - зазначив Болвінов.

Підозра за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 виписана заочно та вручена її сину - він не згоден з проросійськими поглядами матері. Сама зрадниця оголошена в розшук.

Харківська поліція викрила громадянку України, яка працювала на ФСБ і вербувала агентів 01

Автор: Анастасія Потіха
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Для східних регіонів це не дивина, щодо колаборантів.
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26.12.2022 17:06 Відповісти
это понаехи после голодомора
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26.12.2022 17:32 Відповісти
Я знавал и во Львове ,офицеров армии ,а в Закарпатье вообще полно ,они 80 % за Хряка голосовали и за Медведкука с Балогой.
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26.12.2022 18:12 Відповісти
Так хряк туда и загнал всю расейскую агентуру, которую ни Петя ни Вовочка не прогнали. Нужна чистка на местах, только не Петина люстрация.
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28.12.2022 14:02 Відповісти
Таких полно во всей постсоветской территории и хватает и в западе.
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26.12.2022 17:18 Відповісти
Там даже в Бахмуте сидят под обстрелами идиоты которые верят что город обстреливают ВСУ. Их всех надо отправлять на историческую родину на болота.
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27.12.2022 05:35 Відповісти
 
 