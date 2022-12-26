Мельник розповів німцям про табу, які треба порушити: танки, винищувачі, бойові кораблі

Україні необхідні танки, винищувачі, бойові кораблі, системи залпового вогню, боєприпаси – це "табу", які мають порушити західні партнери.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю агенції друку Німеччини dpa, пише Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначає німецьке видання, США пообіцяли передати Україні зенітні комплекси Patriot, і "Мельник тепер вимагає не лише танків, а й західних винищувачів та бойових кораблів для боротьби з російськими агресорами".

Мельник висловив подяку США за сучасну систему протиповітряної оборони, але зазначив, що Захід має зруйнувати ще багато табу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арештований у Німеччині розвідник міг передавати Росії дані про Україну, - ЗМІ

"Зрозуміло одне: є ще багато табу, які треба порушити. Нам терміново потрібні західні танки, винищувачі, бойові кораблі, системи залпового вогню, боєприпаси. Це моє єдине бажання немовляті Христу", – заявив заступник глави МЗС.

На думку Мельника, інакше ця війна затягнеться і принесе Україні ще більше страждань, смертей та руйнувань.

Він наголосив – чи вдасться закінчити війну у 2023 році, залежить від військової та фінансової підтримки союзників.

За словами Мельника, російський диктатор Володимир Путін готує свою армію та співвітчизників до дуже тривалої війни, але українці готові боротися за визволення своєї Батьківщини, зокрема й Криму, поки дихають.

Заступник глави МЗС відкинув можливість переговорів з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має два варіанти для нового наступу в Україні, - Міноборони Німеччини

"Усі розмови Кремля про передбачувану готовність Путіна до переговорів – чистий блеф, в основному спрямований на те, щоб викликати співчуття на Заході, роз'єднати суспільство, зокрема в Німеччині, та підірвати рішучість наших союзників. Не можна цього допускати", – сказав Мельник.

За його словами, наразі немає іншої альтернативи, крім як надати масовану військову підтримку Україні, щоб створити реальний шанс для переговорів.

Мельник категорично виключив, що Україна відмовиться від частини своєї національної території.

"Ані незаконна анексія Криму, ані присвоєння Росією Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей на сході та півдні країни ніколи не будуть визнані. Це неприйнятно для Києва. Такого ніколи не буде", – сказав Мельник.