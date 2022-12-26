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Мельник розповів німцям про табу, які треба порушити: танки, винищувачі, бойові кораблі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мельник,андрій

Україні необхідні танки, винищувачі, бойові кораблі, системи залпового вогню, боєприпаси – це "табу", які мають порушити західні партнери.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю агенції друку Німеччини dpa, пише Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначає німецьке видання, США пообіцяли передати Україні зенітні комплекси Patriot, і "Мельник тепер вимагає не лише танків, а й західних винищувачів та бойових кораблів для боротьби з російськими агресорами".

Мельник висловив подяку США за сучасну систему протиповітряної оборони, але зазначив, що Захід має зруйнувати ще багато табу.

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"Зрозуміло одне: є ще багато табу, які треба порушити. Нам терміново потрібні західні танки, винищувачі, бойові кораблі, системи залпового вогню, боєприпаси. Це моє єдине бажання немовляті Христу", – заявив заступник глави МЗС.

На думку Мельника, інакше ця війна затягнеться і принесе Україні ще більше страждань, смертей та руйнувань.

Він наголосив – чи вдасться закінчити війну у 2023 році, залежить від військової та фінансової підтримки союзників.

За словами Мельника, російський диктатор Володимир Путін готує свою армію та співвітчизників до дуже тривалої війни, але українці готові боротися за визволення своєї Батьківщини, зокрема й Криму, поки дихають.

Заступник глави МЗС відкинув можливість переговорів з Росією.

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"Усі розмови Кремля про передбачувану готовність Путіна до переговорів – чистий блеф, в основному спрямований на те, щоб викликати співчуття на Заході, роз'єднати суспільство, зокрема в Німеччині, та підірвати рішучість наших союзників. Не можна цього допускати", – сказав Мельник.

За його словами, наразі немає іншої альтернативи, крім як надати масовану військову підтримку Україні, щоб створити реальний шанс для переговорів.

Мельник категорично виключив, що Україна відмовиться від частини своєї національної території.

"Ані незаконна анексія Криму, ані присвоєння Росією Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей на сході та півдні країни ніколи не будуть визнані. Це неприйнятно для Києва. Такого ніколи не буде", – сказав Мельник.
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Топ коментарі
+10
Де воно те табу було у вас до 24.02.22? Кримінальну справу проти Байдена-Порошенка закрили?
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26.12.2022 17:21
+9
Чого ви до німців причепилися?
Є Франція, Великобританія, США, Канада і безліч інших країн!
А то німці те повинні, німці це повинні!
В Німеччині тих танків, всього штук чотириста, враховуючи ті, що на зберіганні.
І яки кораблі потрібні?
Чи може думаєте, що протикорабельні ракети є виключно у нас і тому можна сміливо атакувати кацапів в Севастополі, Феодосії та навіть у Новоросійську?
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26.12.2022 17:26
+6
Молодець Мельник!
Робить "грязную рабоtу "- паршивий поліцейський, а потім Зєля - "харошій" мєнт зкачає всі бонуси
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26.12.2022 17:19
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Та ну. Вони там окропом будуть дзюрити а танки не дадуть. Хіба що Америка "підзатильників" добре надає-але і таке не факт.
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26.12.2022 17:19 Відповісти
Мельнику треба було сказати,
що у разі непоставок зброї, буде окупація України і тоді вже німцям

доведеться воювати із рашкою та із солдатами-українцями у російській армії

от тоді може бути реальний "можем павтарить".....
тупі германські кретини! 👿
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26.12.2022 17:25 Відповісти
Мельнику треба, як державному службовцю, не маючому права виступати від імені держави треба стулити пельку і не доводити ситуацію до того, що донори просто перестануть надавати допомогу.
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26.12.2022 21:24 Відповісти
Кораблі? Це щось новеньке. А чого це раптом? У нас ніби танки, ракети та літаки у пріорітеті.
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26.12.2022 17:19 Відповісти
Молодець Мельник!
Робить "грязную рабоtу "- паршивий поліцейський, а потім Зєля - "харошій" мєнт зкачає всі бонуси
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26.12.2022 17:19 Відповісти
Німцям насрати на "хорошого поліцейського" і ,тим більше, на "поганого" - вони дивляться на США та реакцію інших країн Європи на дії США.
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26.12.2022 18:26 Відповісти
Не так просто.

Всім на всіх насрати - називається політика :---)))
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26.12.2022 20:22 Відповісти
Молодец мужик!

Все Шольцу объяснил.
Путин ферштейн закончился!
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26.12.2022 17:20 Відповісти
Де воно те табу було у вас до 24.02.22? Кримінальну справу проти Байдена-Порошенка закрили?
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26.12.2022 17:21 Відповісти
А якщо трамп повернеться і також запросить ЗЄ-лю у Білий дім розказати хто є ху насправді Дідуган Байден?

Ні, справу Пороха-Байдена зачиняти не можна....😕
хоча, при чому у ній Порох? 🤔
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26.12.2022 17:30 Відповісти
Де було табу? У Яременка у Верховній Раді точно було!

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26.12.2022 17:54 Відповісти
Це той Мельник, який був послом у Німеччині на початку війни? Того німці надовго запам'ятають.
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26.12.2022 17:23 Відповісти
Новий український пан Посол теж на німців давить
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26.12.2022 17:26 Відповісти
І це їм явно на користь.
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26.12.2022 17:31 Відповісти
Там самі німці повний ліверний фарш!
Лише 33% за військову допомогу Україні....
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26.12.2022 17:35 Відповісти
На жаль. Мене ця новина теж неприємно здивувала. Мабуть, запоребриківська пропаганда поки сильніша за нашу, а головне - сильніша за правду.
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26.12.2022 17:38 Відповісти
На сьогоднішній день, німці надали Україні допомоги на 14,6 мільярдів євро.
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26.12.2022 21:28 Відповісти
да ))) и его "обиженная ливерная колбаса" про Шольца таки соответствует действительности))))
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26.12.2022 17:27 Відповісти
😂
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26.12.2022 17:31 Відповісти
Чого ви до німців причепилися?
Є Франція, Великобританія, США, Канада і безліч інших країн!
А то німці те повинні, німці це повинні!
В Німеччині тих танків, всього штук чотириста, враховуючи ті, що на зберіганні.
І яки кораблі потрібні?
Чи може думаєте, що протикорабельні ракети є виключно у нас і тому можна сміливо атакувати кацапів в Севастополі, Феодосії та навіть у Новоросійську?
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26.12.2022 17:26 Відповісти
Німці могли ще у квітні передати нам сотню Лео 1 (модернізованих, із системою управління вогнем від Лео 2) та пару сотень Мардерів.
Із цією технікою за літо ми були б на лінії 23.02.22
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26.12.2022 17:34 Відповісти
Німці не розуміють, що мають можливість святкувати це Різдво у своїх домівках з рідними, а не у спортзалах шкіл у США та Канаді лише завдяки нам - українцям. Ми їх захищаємо від самого підступного та падлючого ворога на землі - від капаських орків.
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26.12.2022 17:42 Відповісти
Німці не обирали Кучму, Януковича, та Зеленського і не створювали СНД
Німці перша економіка Європи і основа ЄС.
Навіть якби ***** збожеволіло настільки, щоб атакувати Німеччину, НАТО б точно відредагувало.
Завдяки нам Різдво мирно святкують Польща та країни Балтії.
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26.12.2022 19:22 Відповісти
Ааа, то ми сам винні, що ***** зі своєю ордою хоче нас знищити?

Німці, як перша економіка Європи та основа ЄС має право на існування, а ми ніт?

Завдяки нам мирно Різдво святкує весь світ. Навіть американці це розуміють та віддячують нам за нашу відвагу, а українець містер Сміт вихваляє жопошників німців і майже не кричить « хайль хітлєр».
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26.12.2022 20:30 Відповісти
Бачу з вами нема про що розмовляти.
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26.12.2022 21:04 Відповісти
Бачу вам треба міняти громадянство.
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26.12.2022 21:08 Відповісти
На жаль світ жорстокий. Самі виборці у Німеччині ПРОТИ НАДАННЯ УКРАЇНІ танків. Для того, що би Німецькі політики почали їх постачати потрібно не імбецила Мельника випускати, а працювати із громадською думкую в ФРН. Але це важко. Легко хайпожера Мельника виставити і по задуму нашої влади, політики у ФРН злякаються і нададуть танки. Але ефект буде зворотній.
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26.12.2022 21:32 Відповісти
Свїт жорстокий? Та невже?

Через Німеччину нас не взяли у НАТО та ЄС. А пропаганду у них там робить кремль та його агентура.
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26.12.2022 22:01 Відповісти
Із точки зору результату-не має різниці. Головне-факт. Треба багато пряцювати, тому ж МЗС, жкрналістам, Службі зовнішньої розвитки, поілітикам( якщо є кому). Але вирішили піти "простим шляхом ім Шарікова". Як усе, що робить Зеленьський та його оточення. Ще раз-результат буде потилежним.
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26.12.2022 22:08 Відповісти
У нас до влади прийшли музиканти, спортсмени, бровістки, фотографи та сексологи. А от у Німеччині і досі штазі рулить, тому ми і маємо війну на знищення нації через них, тих, хто вирішив, що нам не місце у НАТО.
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26.12.2022 22:13 Відповісти
Вибачте, помилилась

Мій коментар був не до Вас, а до містера Сміта.
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26.12.2022 17:44 Відповісти
передать прямо президентской фсб-агентуре в его рядах. немцы орали всем ******** о войне полгода до вторжения. но вам же шашлыки и дороги важнее, потому что страну зе сдало еще в омане
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26.12.2022 17:46 Відповісти
это чушь, Лео-1 было всего 88 на хранении, Мардеров меньше полутора сотен, но дело даже не в этом, а в том, что всю эту технику надо было снимать с хранения, приводить в порядок и ставить в строй, а это не быстрое дело. На 250 единиц техники потребовалось бы полгода. На темпы можно посмотреть на примере тех же Мардеров которые немцы грекам передают.
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26.12.2022 18:56 Відповісти
Зараз у України від 800 до 1000 танків, ви гадаєте що 100 танків настільки змінили б ситуацію?
Навіть відносно ********?
Не треба бажане видавати за дійсне.
Танкові баталії були на початку війни під Київом, але не на Луганщині і Донеччині.
Зараз йде війна артилерії та високоточних ракет, а також позиційна війна під Авдіївкою та Бахмутом.
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26.12.2022 19:16 Відповісти
Угу , могли. Поки Мельник та Зеленьський не почали хамити канцлеру та президенту Німеччини.
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26.12.2022 21:27 Відповісти
ніколи в лео1 не було суо від лео2ю.тупо не влізе,то раз а по друге,мардери як і лео НА ЗБЕРІГАННІ,так що не такі вони вже боєготові,а по третє у США і танків і бтр в рази більше на консерві стоїть,але до них притензій нуль,норм чо...
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26.12.2022 21:54 Відповісти
Які кораблі потрібні?
Міжгалактичні
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26.12.2022 17:42 Відповісти
Стефанчук просив підводні човни кілька місяців тому- може хоче якогось родича контр-адміралом підводного флоту призначити або просто ідіот.
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26.12.2022 18:28 Відповісти
згоден з усім, єдине, що це робота послів, МЗС, президента і т.п. паритись про поставки зброї... треба ж їм якось виправдати своє існування.
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26.12.2022 18:01 Відповісти
ВС РФ эвакуировали с аэродрома "Энгельс-2" от четырех до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95

По данным ZN.UA, самолеты перебросили на аэродром "Украинка" в Амурской области.
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26.12.2022 17:47 Відповісти
німці нам нічого не винні, враховуючи, що нащадки нацистів мають скриту симпатію до рашистів, то доволі оптимістично від них щось вимагати
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26.12.2022 17:56 Відповісти
Мельнику потрібно підписуванися на німецький лад - Мюллер, тоді до них швидше дійде!
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26.12.2022 18:13 Відповісти
Чомусь вже усі забули, що саме німці першими надали нам ************ систему ППО та багато іншої корисної техніки,а торочать їм про танки.
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26.12.2022 18:38 Відповісти
Популізм, дурість орієнтація на хайп і маємо результат.
Зараз німці на другому місці по обсягам допомоги 14,6 мільярдів Євро, надали дві ******* системи ППО і за два місяці нададуть ще, але завдяки ідіотам, німців клянуть на весь світ!
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26.12.2022 21:41 Відповісти
"НЕ корумповані" у НАТО , сидячи на кривавих грошах Рашистов гальмують надходження допомоги й зброї. Іньшої причини не бачу чому так повільно.
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26.12.2022 18:43 Відповісти
Після кацапського теракту в центрі Берліна все буде добре.
А дикі кацапи це влаштують. Обов'язково!
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26.12.2022 19:00 Відповісти
Приберіть Мельника, поки не пізно. Або звільніть придурка і тоди нехай несе, що хоче. Зараз цей "хайпожер", якому до речі, згідно із законодавством виступати від імені держави ніхто право не надавав,зробить усе що би країни-донори знову почали затримувати постачання зброї! Приберіть!
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26.12.2022 21:22 Відповісти
100 раз уже говорил и повторю, Мельник - молодец. Насел на немцев и правильно делает. Германия, как локоматив ЕС ДОЛЖНА первой и максимально показывать пример и помогать свободной и независимой Украине, стремящейся в европейское братство.
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26.12.2022 21:32 Відповісти
А лозунги де тобі написали. Таке враження, що промову суслова на 25 з'їзді КПРС у пригожина знайшли.
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26.12.2022 21:43 Відповісти
Ну, извините, тут уж выразился как мог после тяжкого трудового дня....не серчайте...правду ведь написал....
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26.12.2022 22:19 Відповісти
Якщо про Мельника, то ні.
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26.12.2022 23:08 Відповісти
Мельник молодчага...дает Гансам правды...все остальные молчат...
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27.12.2022 18:38 Відповісти
 
 