Мельник розповів німцям про табу, які треба порушити: танки, винищувачі, бойові кораблі
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Україні необхідні танки, винищувачі, бойові кораблі, системи залпового вогню, боєприпаси – це "табу", які мають порушити західні партнери.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю агенції друку Німеччини dpa, пише Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Як зазначає німецьке видання, США пообіцяли передати Україні зенітні комплекси Patriot, і "Мельник тепер вимагає не лише танків, а й західних винищувачів та бойових кораблів для боротьби з російськими агресорами".
Мельник висловив подяку США за сучасну систему протиповітряної оборони, але зазначив, що Захід має зруйнувати ще багато табу.
"Зрозуміло одне: є ще багато табу, які треба порушити. Нам терміново потрібні західні танки, винищувачі, бойові кораблі, системи залпового вогню, боєприпаси. Це моє єдине бажання немовляті Христу", – заявив заступник глави МЗС.
На думку Мельника, інакше ця війна затягнеться і принесе Україні ще більше страждань, смертей та руйнувань.
Він наголосив – чи вдасться закінчити війну у 2023 році, залежить від військової та фінансової підтримки союзників.
За словами Мельника, російський диктатор Володимир Путін готує свою армію та співвітчизників до дуже тривалої війни, але українці готові боротися за визволення своєї Батьківщини, зокрема й Криму, поки дихають.
Заступник глави МЗС відкинув можливість переговорів з Росією.
"Усі розмови Кремля про передбачувану готовність Путіна до переговорів – чистий блеф, в основному спрямований на те, щоб викликати співчуття на Заході, роз'єднати суспільство, зокрема в Німеччині, та підірвати рішучість наших союзників. Не можна цього допускати", – сказав Мельник.
За його словами, наразі немає іншої альтернативи, крім як надати масовану військову підтримку Україні, щоб створити реальний шанс для переговорів.
Мельник категорично виключив, що Україна відмовиться від частини своєї національної території.
"Ані незаконна анексія Криму, ані присвоєння Росією Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей на сході та півдні країни ніколи не будуть визнані. Це неприйнятно для Києва. Такого ніколи не буде", – сказав Мельник.
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що у разі непоставок зброї, буде окупація України і тоді вже німцям
доведеться воювати із рашкою та із солдатами-українцями у російській армії
от тоді може бути реальний "можем павтарить".....
тупі германські кретини! 👿
Робить "грязную рабоtу "- паршивий поліцейський, а потім Зєля - "харошій" мєнт зкачає всі бонуси
Всім на всіх насрати - називається політика :---)))
Все Шольцу объяснил.
Путин ферштейн закончился!
Ні, справу Пороха-Байдена зачиняти не можна....😕
хоча, при чому у ній Порох? 🤔
Лише 33% за військову допомогу Україні....
Є Франція, Великобританія, США, Канада і безліч інших країн!
А то німці те повинні, німці це повинні!
В Німеччині тих танків, всього штук чотириста, враховуючи ті, що на зберіганні.
І яки кораблі потрібні?
Чи може думаєте, що протикорабельні ракети є виключно у нас і тому можна сміливо атакувати кацапів в Севастополі, Феодосії та навіть у Новоросійську?
Із цією технікою за літо ми були б на лінії 23.02.22
Німці перша економіка Європи і основа ЄС.
Навіть якби ***** збожеволіло настільки, щоб атакувати Німеччину, НАТО б точно відредагувало.
Завдяки нам Різдво мирно святкують Польща та країни Балтії.
Німці, як перша економіка Європи та основа ЄС має право на існування, а ми ніт?
Завдяки нам мирно Різдво святкує весь світ. Навіть американці це розуміють та віддячують нам за нашу відвагу, а українець містер Сміт вихваляє жопошників німців і майже не кричить « хайль хітлєр».
Через Німеччину нас не взяли у НАТО та ЄС. А пропаганду у них там робить кремль та його агентура.
Мій коментар був не до Вас, а до містера Сміта.
Навіть відносно ********?
Не треба бажане видавати за дійсне.
Танкові баталії були на початку війни під Київом, але не на Луганщині і Донеччині.
Зараз йде війна артилерії та високоточних ракет, а також позиційна війна під Авдіївкою та Бахмутом.
Міжгалактичні
По данным ZN.UA, самолеты перебросили на аэродром "Украинка" в Амурской области.
Зараз німці на другому місці по обсягам допомоги 14,6 мільярдів Євро, надали дві ******* системи ППО і за два місяці нададуть ще, але завдяки ідіотам, німців клянуть на весь світ!
А дикі кацапи це влаштують. Обов'язково!