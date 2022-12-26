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Російські ДРГ намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, їх одразу знищують, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються переправитись на правий берег Дніпра в районі Херсона, однак Сили оборони виявляють їх та знищують. Наразі українські військові укріплюють свої позиції, ставлять мінні загородження по всьому берегу Дніпра.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, є певні дії з боку противника і його диверсійно-розвідувальних груп, що стосується діяльності на островах поблизу Херсона, є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег.

Разом з тим, наша розвідка спостерігає за їхніми рухами і наносяться, як правило, артилерійськими засобами ураження удари по цим групам. Такі групи у разі виявлення негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитись, не дають розгорнути свою діяльність в даному напрямку", - пояснив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі їбучі
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26.12.2022 17:30
+15
Дніпро всіх кацапоорків приме - не кожна свинособака до середини допреться
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26.12.2022 17:27
+12
Странно что Amnesty International ещё не подняли голос про несчастных российских мальчиках в волнах Днепра.
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26.12.2022 17:51
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Диверсант. Конец войны.
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26.12.2022 17:26 Відповісти
не дивіться ту муйню - дивіться слуга на роту вживу
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26.12.2022 17:30 Відповісти
даже и не думал. просто название когда-то видел, а глядя на этого типа с фото, почему-то сразу вспомнилось
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26.12.2022 17:51 Відповісти
Дніпро всіх кацапоорків приме - не кожна свинособака до середини допреться
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26.12.2022 17:27 Відповісти
а тут ще злі погранці з ЗСУ разом - ракам підозра і свято!
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26.12.2022 17:36 Відповісти
Весной днепровские раки будет размером с быка.
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26.12.2022 17:49 Відповісти
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі їбучі
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26.12.2022 17:30 Відповісти
На що вони розраховують ці одічалиє?
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26.12.2022 17:34 Відповісти
та не вміють вони рахувати - тупо пруться на соняшникі....
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26.12.2022 17:44 Відповісти
оркам кому повезло тот понял что не в ту сторону плыл...
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26.12.2022 17:42 Відповісти
Терористи на всіх напрямках намагаються закитдати наших Воїнів - м'ясом . При ***** родяться і за ***** гниють в Українських полях та кормлять дніпровських раків ! Слава Героям ! 💙
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26.12.2022 17:48 Відповісти
💛
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26.12.2022 17:49 Відповісти
Странно что Amnesty International ещё не подняли голос про несчастных российских мальчиках в волнах Днепра.
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26.12.2022 17:51 Відповісти
А Грінпіс має захищати дніпровських раків, яким загрожує ожиріння та діабет 2го типу
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26.12.2022 18:24 Відповісти
😂
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26.12.2022 18:27 Відповісти
Мыши кололись, плакали, но жрали кактус
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26.12.2022 17:52 Відповісти
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27.12.2022 00:35 Відповісти
Російські ДРГ намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, їх одразу знищують

На тому березі, певно, наші виставили для принади пральні машини з унітазами, що так лізуть.
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26.12.2022 17:52 Відповісти
Дуже дивно. Навіщо їм правий берег??

Думають брати Адєсу?
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26.12.2022 17:53 Відповісти
рота вони розтуляють - саме туди і будуть брати....
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26.12.2022 18:09 Відповісти
Кацапи, сер.
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26.12.2022 18:23 Відповісти
Ховають зброю в схрони, лазять по місту під видом цивільних, винюхують наші позиції, наводять на них кацапську арту.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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26.12.2022 18:41 Відповісти
якось Дніпро переплив впечатлить девачку! - вона зараз моя жінка і грендма... - я б і сьогодні поплив за її поряд мати...
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26.12.2022 18:02 Відповісти
Не всяка х@йня Дніпро перепливе...
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26.12.2022 18:20 Відповісти
Дніпровські раки від переїдання не можуть вибратися на сушу і залягли на дно😁
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26.12.2022 18:53 Відповісти
Это постельные клопы ! А постельные клопы боятся термо обработки !
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26.12.2022 18:55 Відповісти
не кожна кацапська риба долетить до середини Дніпра...
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26.12.2022 19:05 Відповісти
Странно. Они ж там были еще месяц назад. Чего хотят нового разведать?))
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26.12.2022 19:28 Відповісти
а давайте бубі ще одне звень на цепу ?....
чим менше клоп тим звонше бубен..
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26.12.2022 20:03 Відповісти
 
 