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Росіяни укріплюються на окупованій території Херсонщини та тероризують місцевих, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники укріплюють свої позиції. Крім того, вони продовжують тероризувати мирне населення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, відповідаючи на питання про стан на окупованій частині Херсонщини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує укріплення своїх позицій в інженерному плані, створення певних мінних загороджень, що також свідчить про його бажання закріпитися, але не діяти активно. Вони продовжують певні терористичні дії по відношенню до цивільного населення", - наголосив Єрін.

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Він додав, що росіяни вдаються до примусового виселення українців, обмеження їхніх прав, запроваджують на деяких територіях цілодобову комендантську годину, що є свідченням того, що росіяни почуваються окупантами і ворогами.
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26.12.2022 18:14 Відповісти
чому б їм не укріплюватися? оккупанти вже по другому колу потрапляють в полон - як так виходить? їм нічого не загрожує за те що вони натворили і всі ті злочини, їх просто міняють?
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26.12.2022 20:22 Відповісти
 
 