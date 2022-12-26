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Масований російський обстріл Херсону: у важкому стані - 18 із 64 поранених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,обстріл

У результаті обстрілу Херсону, що стався у суботу, 24 грудня, загинули 11 містян, 64 херсонця дістали поранення, нині у тяжкому стані залишаються 18 людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"24 грудня росія завдала терористичного удару по середмістю Херсону. 64 херсонця дістали поранення, нині у тяжкому стані залишається 18 людей… На жаль, тоді рашисти вбили 11 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за життя кожного та кожної з поранених у цю хвилину, не покладаючи рук, борються медичні працівники. Вони були в епіцентрі трагедії, аби рятувати людей. Начальник ОВА подякував медикам за роботу, відзначивши, що вони - справжні герої.

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Як повідомлялося, вранці 24 грудня російські війська обстріляли центр Херсону.
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горите в аду кацапы! вечная память погибшим и скорейшего выздоровления раненным!
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26.12.2022 19:08 Відповісти
 
 