У 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності, - директор Інституту демографії Лібанова

Наступний рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

Такий прогноз це під час презентації в Укрінформі на тему "Повоєнне відродження України. Візія відділення економіки Національної академії наук України" сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ.

Втрати населення через війну та пов’язані з нею міграційні процеси науковиця оцінює як катастрофічні. "Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги", - сказала вона.

Також, за словами Лібанової, дається взнаки низький рівень народжуваності. "Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8", - наголосила демограф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запланований на 2023 рік перепис населення може відбутися орієнтовно 2025 року, адже під час війни його проводити не можна

Ще однією, кількісно найбільш болісною, але не такою страшною проблемою вона вважає міграцію. Адже люди, котрі втекли від війни за кордон, живі і є надія, що вони повернуться. А перспектива повернення, передусім, залежатиме від тривалості бойових дій та від умов, що формуватимуться після війни. "Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру - як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися", - пояснила Лібанова.