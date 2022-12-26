У 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності, - директор Інституту демографії Лібанова
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Наступний рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.
Такий прогноз це під час презентації в Укрінформі на тему "Повоєнне відродження України. Візія відділення економіки Національної академії наук України" сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ.
Втрати населення через війну та пов’язані з нею міграційні процеси науковиця оцінює як катастрофічні. "Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги", - сказала вона.
Також, за словами Лібанової, дається взнаки низький рівень народжуваності. "Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8", - наголосила демограф.
Ще однією, кількісно найбільш болісною, але не такою страшною проблемою вона вважає міграцію. Адже люди, котрі втекли від війни за кордон, живі і є надія, що вони повернуться. А перспектива повернення, передусім, залежатиме від тривалості бойових дій та від умов, що формуватимуться після війни. "Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру - як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися", - пояснила Лібанова.
Будь ласка, зачекайте...
От нізащо б не здогадалися без неї!
(захоплено цокає язиком)
Остальным какая разница.
Ще трохи, і "МожемПавтарить1937" від них почуємо.
Угу... Саме вони проголосували за "гарного" олігарха Петю в 2014
А потім проголосували за "маронетку" "поганого" олігарха Бені.
Дивно, що люди стали "тупими" з 2014 по 2019
Вьіборьі 2019 показали, что сторонники Пе в нем разочаровались настолько, что решили проголосать за Зе.
Как и почему получилось у Пе разочаровать своих сторонников - длинная история. Если коротко - трепать язьіком меньше надо или отвечать за слова. У Зе єто еще впереди.
В первом и во втором туре.
Могу честно ответить за себя:
2010 Ющенко-Тимошенко (против Хама).
2019 Кошулинский-Порошенко (против Зели).
Кстати, в 2014-м за Яроша 2 руками.
"Нас 52 мильони" - именно так говорили. Потом через 10 лет я сильно удивился, когда увидел цифры на 10 млн меньше.
Просто это такое классическое украинское быстрое решение. Типа, вот привезем мигрантов и будет зашибись. Это сложная проблема и совсем не уровень сложности наших бюрократов. Пусть бы для начала научились заниматься украинцами.
Нас, українців вистрілювало НКВС чи інші геноцидні прокладки 300+ років. Просто уявіть що після "хрещення" та всіх звірств перепис 1904-1907 нарахував 82 млн українців... Правда і на тих землях що нині під "озером"... але все ж таки - знищення нації - головна ціль "сильних світу цього"...
Якщо інтерполювати приріст за 100 років по ЕС - нас на зараз могло бути 300 млн+ Бодались би ми вже з США чи Китаєм а не з сраними болатами якому і дали життя в 12 ст...
Світло вимикають....чим ще людям займатися?
Вы в курсе что в странах европы, куда вы так рветесь выехать, мужчина обязан уйти в декр. отпуск по уходу за новорожденным на паритетное кол-во дней с женой?? у меня знакомый в англии как миленький отсидел свой срок в декрете, пока жена работала.
Так что чешите свою чушь в иране или еще где-то, где вам и место.
А в норм. странах вам у виска покрутят.
С этой проблемой они справляться
Главное это Победа. После неё будет рост во всех показателях
Плюс ко всему - правовое поле, вокруг всех этих рожалок и мужчины тоже не хотят вляпываться в этот алиментный беспредел и нести ответственность за то, что им не принадлежит....
Имеем то что имеем....
Хіба на 750 євро неможливо на місяць прогодувати і одягнути трьох дітей?! Сюди добавити повністю безкоштовні дитсадки-школи-коледжи-універи-охорона здоров'я і парашомийне заробітчанство у польщі стане банально невигідним, а ті хто звалили, навпаки, захочуть повернуться. Вся ця історія коштуватиме десь 10-15 млрд євро на рік. Якщо врахувати, що весь світ визнає геноцид кацапами українців, то 300 млрд репацій на 20 років для відновлення української нації - це вже не такі нереальні гроші. Таким чином, до 2050-го можна вийти на наймолодшу націю у світі з реальною чисельністю населення проживаючого в Україні від 40-45 млн. Але ця програма працюватиме тільки у комплексі з дуже швидкою євроінтеграцію і адекватним керівництвом держави, а не клоунами-мародерами у владі, як зараз.