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Російська пропаганда демонізує Захід, щоб подавати свої воєнні злочини як вимушену оборону, - спецслужби Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пропаганда

Російські пропагандисти "демонізують" Захід у своїх медіа, щоб виправдати воєнні злочини РФ і подавати це як "оборонні" дії.

Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Жарин заявив, що інформаційна активність Росії постійно спрямована на Захід, і російські пропагандистські центри намагаються показати, що Захід – це зло, конфронтаційна політика, прагнення війни, толерантність до подвійних стандартів та русофобія. Він наголосив, що підконтрольні Кремлю медіа роками ведуть антизахідну пропаганду, а зараз вона здебільшого вбудована в контекст війни Росії проти України.

За тезами Росії, зазначив Жарін, Захід підтримує Україну та "бандерівців з Києва", тому що за допомогою "фашистів" він нібито опосередковано хоче воювати проти "миролюбної Москви". "Кремль хоче переконати громадськість у тому, що "спецоперація", що проводиться в Україні, є необхідністю, що виникає з відчуття оточення Росії та все більшої загрози з боку Заходу", – заявив представник польських спецслужб.

Він додав, що "демонізація" Заходу Москвою дозволяє росіянам виправдати злочинну діяльність Москви, яка представлена ​​як "оборонна" акція.

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Автор: Володимир Янченко
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"Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел" (с)
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26.12.2022 19:01 Відповісти
Учитывая склонность путина к историческим реконструкциям, стратегический замысел противника в общем-то ясен - к зиме заманить ВСУ к Сталинграду и Москве.

* * *
Вторая версия плана путина: заманить ВСУ к Москве, город сжечь, и, может, тогда украинцы уйдут в Париж.
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26.12.2022 19:09 Відповісти
А що хіба є на Заході люди які дивлятся рашиську маячню ? я не знаю ким треба бути що б більше пяти хвилин можна витримати те що несуть рашиські пропагандони.
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26.12.2022 19:10 Відповісти
Та є, ще й багато...
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26.12.2022 19:13 Відповісти
Щас в Харькове было громко
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26.12.2022 19:10 Відповісти
На Московії завжди так робили.
А ось росіян і демонізувати не треба, потрібно показувати їх саме такими якими вони є - тупими імперськими нацистами, маніяками-чікатілами, та людожерами.
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26.12.2022 19:11 Відповісти
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26.12.2022 19:11 Відповісти
Что в ближнем будущем может даже обвернутся правдой.
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26.12.2022 19:42 Відповісти
Демоны кремля несут пургу для своего дибильного населения фашиствующих кацапов
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26.12.2022 19:43 Відповісти
Жарин заявив, що інформаційна активність Росії постійно спрямована на Захід, Джерело: https://censor.net/ua/n3389425
Бред
Це все для всерединого рашиського каристування

зазначив Жарін, Захід підтримує Україну та "бандерівців з Києва", тому що за допомогою "фашистів" він нібито опосередковано хоче воювати проти "миролюбної Москви". "Кремль хоче переконати громадськість у тому, що "спецоперація", що проводиться в Україні, є необхідністю, що виникає з відчуття оточення Росії та все більшої загрози з боку Заходу", - заявив представник польських спецслужб. Джерело: https://censor.net/ua/n3389425
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27.12.2022 00:56 Відповісти
 
 