Російська пропаганда демонізує Захід, щоб подавати свої воєнні злочини як вимушену оборону, - спецслужби Польщі

Російські пропагандисти "демонізують" Захід у своїх медіа, щоб виправдати воєнні злочини РФ і подавати це як "оборонні" дії.

Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Жарин заявив, що інформаційна активність Росії постійно спрямована на Захід, і російські пропагандистські центри намагаються показати, що Захід – це зло, конфронтаційна політика, прагнення війни, толерантність до подвійних стандартів та русофобія. Він наголосив, що підконтрольні Кремлю медіа роками ведуть антизахідну пропаганду, а зараз вона здебільшого вбудована в контекст війни Росії проти України.

За тезами Росії, зазначив Жарін, Захід підтримує Україну та "бандерівців з Києва", тому що за допомогою "фашистів" він нібито опосередковано хоче воювати проти "миролюбної Москви". "Кремль хоче переконати громадськість у тому, що "спецоперація", що проводиться в Україні, є необхідністю, що виникає з відчуття оточення Росії та все більшої загрози з боку Заходу", – заявив представник польських спецслужб.

Він додав, що "демонізація" Заходу Москвою дозволяє росіянам виправдати злочинну діяльність Москви, яка представлена ​​як "оборонна" акція.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівські "провидці" передбачають майбутнє РФ в 2023 році: "Россия - ось цивилизации. Америка распадется на штаты. Доллар резко упадет". ВIДЕО