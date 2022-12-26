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Через російські обстріли в одному із районів Херсону склалася критична ситуація, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Через постійні російські обстріли Херсона склала загрозлива ситуація в Корабельному районі: у багатьох будинках відсутні електро- і теплопостачання, вода, у деяких - газ.

Про це повідомляє Херсонська міська рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких - газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії жителів — маломобільної групи населення. Із загрозою для життя волонтерів розпочалася доставка в р-н Нафтогавані "буржуєк" та продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.

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У міськраді додали, що у суботу під час ворожого обстрілу було важко поранено соцпрацівницю райради Галину Шейнрок. На жаль, учора вночі жінка померла від ран у реанімації місцевої лікарні.
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