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жінки (486) одяг (72) ЗСУ (5693) Резніков (1385)

Перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до кількох бригад на тестування, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

У січні заплановано розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, доволі гостро стояло питання наявності відповідного одягу і білизни для українських військовослужбовиць.

"Наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок", - повідомив міністр.

Він зазначив, що спільно з волонтерами було виготовлено два варіанти костюма і спідньої білизни. Їх будуть досліджувати під час експериментального носіння у військових частинах.

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"Після тестування форми захисницями, після отримання від них зауважень, побажань, екземпляри будуть доопрацьовані виробником, після чого за моїм підписом будуть внесені зміни до наказу Міноборони "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв". Поряд з цим триває робота з вивчення можливості застосування тканини з еластаном", - додав Резніков.

Крім цього, в січні заплановано розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

"Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. До речі, експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений нашими вітчизняними виробниками: з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань згідно з визначеними процедурами він піде у війська", - зазначив очільник Міноборони.

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Згадав Резніков і про форму для вагітних захисниць.

"Окремо має стояти питання забезпечення формою вагітних. Тут, на жаль, є прогалини. І ми теж повинні над цим працювати. Така форма вже передбачена, наприклад, для військовослужбовиць в Німеччині. Минулого року комбінезони для вагітних почали тестувати в армії США. Знаю, що в Україні волонтери і тут не були осторонь - читав про відшиту форму для вагітних одній з військовослужбовиць", - розповів міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Мені здається минула влада уже підготувала жіночу форму. Ми ще тут розглядали вбрання.
Дискутували.
Але ж напевно зелені все спустили на гальма.
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26.12.2022 19:57
+5
Вагітних то нащо на фронт гнати ? Хай краще хоч хтось населеня збільшує
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26.12.2022 20:19
+4
Пане Муженко,якщо ви вже закінчили школу-то вагітність триває у людей 9 місяців.Іноді 7-но це вже недоношена дитина,можлива патологія.По перше який баран вам сказав що на фронт ЖЕНУТЬ вагітних? І про статеві стосунки, в уставах всіх родів військ України,-не сказано нічого.А йде вже 11 місяць війни.В нашій армії-імпотентів нема,як і нема форми і бронежилетів для вагітих.А там ще по місяцях вагітності треба шити...
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26.12.2022 20:42
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Мені здається минула влада уже підготувала жіночу форму. Ми ще тут розглядали вбрання.
Дискутували.
Але ж напевно зелені все спустили на гальма.
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26.12.2022 19:57 Відповісти
Вони не можуть закрити потребу за зимовою, а вже щось інше вигадують.
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26.12.2022 20:11 Відповісти
десь врізається -десь пришивається..думаю ви зрозуміли
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26.12.2022 20:20 Відповісти
не прошло и полгодика
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26.12.2022 20:12 Відповісти
Вагітних то нащо на фронт гнати ? Хай краще хоч хтось населеня збільшує
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26.12.2022 20:19 Відповісти
а жінок прі надії хоч кудись женуть ???
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26.12.2022 20:41 Відповісти
Пане Муженко,якщо ви вже закінчили школу-то вагітність триває у людей 9 місяців.Іноді 7-но це вже недоношена дитина,можлива патологія.По перше який баран вам сказав що на фронт ЖЕНУТЬ вагітних? І про статеві стосунки, в уставах всіх родів військ України,-не сказано нічого.А йде вже 11 місяць війни.В нашій армії-імпотентів нема,як і нема форми і бронежилетів для вагітих.А там ще по місяцях вагітності треба шити...
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26.12.2022 20:42 Відповісти
Шо. Ти. Мелеш.
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26.12.2022 21:34 Відповісти
міністр оборони повинен докладати про про жіночу білизну, це досягнення?
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26.12.2022 20:26 Відповісти
И это сообщение от Министра Обороны воюющей страны? Плять, гребанный стыд! Оно же даже не понимает насколько это жалко позорно и смешно.
Нет больше проблем в ВСУ, кроме "жiночого одягу і білизни"?
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26.12.2022 20:28 Відповісти
В ВСУ множество проблем. И одна из них не наличие женщин-военнослужащих, а отсутствие достаточного количества подготовленных мужчин призывного возраста, многие из которых здесь киздят не вставая с диванов.
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26.12.2022 22:10 Відповісти
Иди в детский сад и детям там морали свои убогие читай. А тут форум, где люди делятся своим мнением по поводу прочитанной статьи в топе.
А флудят не в тему, как правило, имбицилы-клаводрочеры.
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26.12.2022 22:27 Відповісти
Нехай сам тестує.
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26.12.2022 20:43 Відповісти
Намєк
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26.12.2022 20:48 Відповісти
ще забули про броніки... там же теж своя....конфігурація ))) ну ви ж зрозуміли)))
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26.12.2022 20:48 Відповісти
Цей Яков і фрідов точно нормальні"Не збочинці?І форма, і білизна-для жінок , які захищають нас з вами,в окопах,в штабах,на бойовому чергувані ППо,як Таня Чорновол-командир взводу "Стугни".Вона також не достойна уваги міністра обороні?На неї також поширюється-"гребаный стыд". Це для тебе фрідом-"жалко,позорно и смешно" ?Ти з яких "******",чи задрищенськів пишеш???
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26.12.2022 20:52 Відповісти
Дядя, нема сенсу робити всрату білизну для жінок. Краще передбачити компенсації для придбання нормального спортивного варіанту. Відразу видно диваних даунів, бо якби ти хоч раз надів армійські труст, то гавкав би в іншу сторону.
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26.12.2022 21:38 Відповісти
Тетя, а вы откуда знаете, что лучше?
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26.12.2022 22:11 Відповісти
А що тобі не зайшло з армійських трусів?Тиснули через велику сраку?Чи були величенькі?Труси,що в армії,що на прилавках магазинів-це труси.Чи тобі подавай грошіна-Speedo?Boss?І,щеня,тут не гавкають,а іноді пропонують і захищають від таких недоумків як ти,нещасне.Труси йому солдатські не по душі.
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27.12.2022 13:48 Відповісти
Піди мобілізайся, отримай трухани, а там уже почнеш *******. Чи з дивану тобі відніше?
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31.12.2022 00:28 Відповісти
Лифоны и трусямбы проверил? Задачу по летней форме выполнил!
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26.12.2022 21:08 Відповісти
Берців на шпильках не вистачає. А ще треба до аптечки додати польову косметичку. І треба спеціальні сухпаї для вагітних. І не забувайте, що добре б було наладити виробництво дамських пістолетиків, бо з макарами можна манікюр зіпсувати. А ще для жіночок треба спеціальні камуфляжніборах, прокладки, тампони і величезна купа інших дрібничок. Треба наладити виробництво берців на високих підборах, бо дівчат ми любимо. А хлопці потерплять. Спочатку зробимо дівчпток гарненькими, а потім наладимо масове виробництво вітчизняного зимнього одягу, бо хлопці в на міцні - потерплять, або західною допомогою переб'ються, або на свої гроші куплять. Але ж ідеї гарні, правда?
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26.12.2022 21:29 Відповісти
Тобі що,придурку,жінки не дають?Це ж треба з такою ненавистю до наших дівчат-воїнів-захисниць,так відноситись.А ти солдат в окопах спитав-потерплять вони задля своїх побратимів жіночої статі-хоч і заради берців зі шпильками?Це ж із за таких ідіотів,як ти,на параді до Дня незалежності,дівчата пройшли строєм у взутті,яке крім жалості до них нічого і не викликало.Упевнений,кожна хотіла пройти,хоч на якомусь каблучку,елеганто...
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27.12.2022 13:55 Відповісти
Побратим жіночої статі, ти настільки далекий від армії настільки далекий від жінок. Може тобі номер найближчого РТЦК дати, та після мобілізації військових-жінок розпитаєш, а не будеш спиратися на свій досвід побратима жіночої статі?
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31.12.2022 00:37 Відповісти
Ну, всё.
Теперь у орков предметом вожделения и особого шика будет мечта разжиться комплектом нижнего белья, разработанного для военнослужащих.
Женского, разумеется.
Огромный шаг в прогрессе от использования тампонов и прокладок.
А за новые берцы будут предлагать "калаш", ржавый, нов рабочем состоянии.
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26.12.2022 21:35 Відповісти
Диванные бойцы пораскрывали хавальники ((( Им пох., что эти 41тысяча женщин своими "нестандартными" телами прикрывают их от свинособачей орды.
ПС. Кто хочет со мной поспорить - не надо, поспорьте лучше с Татьяной Чорновол. Она человек публичный, лучше меня разбирается в нюансах военной службы женщин.
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26.12.2022 22:16 Відповісти
надо передать белье на тестирование послу Украины в Словении угребочному бычаре тарану... и направить потом к нему на стажировку сексопалотога, назначенного послицей в Болгарию... пусть вместе испробуют...
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27.12.2022 06:54 Відповісти
Мерлін-якщо вона послиця,то ти повний осел.МЗС-вже для таких,як ти,що тільки випорожнюються на цензорі,вже написало пояснення.Дівчина,на хвилиночку,закінчила Черівецький університет по "Країнознавству" з відзнакою.Що ти закінчило-убоге?Уряд Болгарії,по процедурі,аж бігом, одобрив кандидатуру.А те що життя заставило дівчину ,в її житті попробувати різні роботи,тільки характеризують її як розумну людину.Успіхів і творчої наснаги їй в роботі,і щастя в житті...
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27.12.2022 14:07 Відповісти
***** ты гнойный... ты знаешь, что такое дипработа? нет... ты просто *****, подсаженный на зеленских уродов.... и запомни - сраться будешь зеленью пока не подохнешь...
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27.12.2022 19:20 Відповісти
Зовсім не зрозуміло-де ж ти таке навчалося?Десь серед підорів гнойних-і тепер до всіх людей так звертаєшся?Чи знаю дипроботу.Ще з дитинства-"Товарищу Нэттэ-пароходу и человеку"-один з кращих дипломатів СРСР,український дипломат-затриманий на кордоні з повним бусом цигарок.Людина з досвідом дипломатичної роботи.А вона хоч не курить...
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27.12.2022 21:53 Відповісти
Головне для жінок - це якісна та зручна білизна. Від неї залежить наше здоров'я , тому термобілизна для жінок-військових - це взагалі найважливіша річ.
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27.12.2022 14:28 Відповісти
 
 