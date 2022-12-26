У Росії мати отримала повістку в армію за сина, який помер у віці 2,5 роки
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Мешканка Єкатеринбурга (Росія) Анастасія отримала повістку за покійного сина Сергія. Дитина померла у віці 2,5 роки у 2009 році від водянки головного мозку.
Про це пише місцевий російський портал Е1, передає Цензор.НЕТ.
Хлопчик помер 2009 року від водянки головного мозку. Як зазначають журналісти, жінка тяжко пережила смерть сина, а тепер отримала повідомлення з військкомату на ім'я Сергія з вимогою з'явитися на призовний пункт 26 січня о восьмій ранку.
Повістку передали не під підпис, а просто кинули до поштової скриньки в будинку матері Анастасії. Жінка зателефонувала своїй доньці та розповіла про повідомлення.
"Мені зателефонувала мама з тривожним голосом: я не знаю, як тобі це сказати. Прийшла повістка. Я була здивована: яка повістка? Старший син проживає зі мною, і повістка має прийти на нашу адресу. Але вона пояснила, що повістка прийшла на Сергія. І тут мене просто накрило", — поділилася жінка.
Вона здивувалася, що у військкоматі за тринадцять років не змогли поновити бази даних.
"У військкоматі сказали, що відомості їм подає паспортний стіл. Ми точно передавали туди дані про смерть сина", — сказала росіянка.
Будь ласка, зачекайте...
"Больной уже ходит! Правда, еще под себя..." (с)
sigsauer
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018 22:43
ответил:
Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла --- ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
И к скорби будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен,
Страна поднимется с руин
Страна героев не забудет.
"Свого дідуся я не пам'ятаю, бо він помер ще немовлям!" (с)
Виявляється, передають
Это ему 16 лет было-бы...
Там такие продвинутые юзеры в погонах, что ***** с письковым не строит расслабляться.
А может и димона-алкаша пригласят для "уточнения данных"
Навіть смерть не звільнила його від служби сцарю сруському!
Тим більше, що кадри з ушкодженням мозку-ЄнтА скрЄпнА