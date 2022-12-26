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У Росії мати отримала повістку в армію за сина, який помер у віці 2,5 роки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Мешканка Єкатеринбурга (Росія) Анастасія отримала повістку за покійного сина Сергія. Дитина померла у віці 2,5 роки у 2009 році від водянки головного мозку.

Про це пише місцевий російський портал Е1, передає Цензор.НЕТ.

Хлопчик помер 2009 року від водянки головного мозку. Як зазначають журналісти, жінка тяжко пережила смерть сина, а тепер отримала повідомлення з військкомату на ім'я Сергія з вимогою з'явитися на призовний пункт 26 січня о восьмій ранку.

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Повістку передали не під підпис, а просто кинули до поштової скриньки в будинку матері Анастасії. Жінка зателефонувала своїй доньці та розповіла про повідомлення.

У Росії мати отримала повістку в армію за сина, який помер у віці 2,5 роки 01

"Мені зателефонувала мама з тривожним голосом: я не знаю, як тобі це сказати. Прийшла повістка. Я була здивована: яка повістка? Старший син проживає зі мною, і повістка має прийти на нашу адресу. Але вона пояснила, що повістка прийшла на Сергія. І тут мене просто накрило", — поділилася жінка.

Вона здивувалася, що у військкоматі за тринадцять років не змогли поновити бази даних.

"У військкоматі сказали, що відомості їм подає паспортний стіл. Ми точно передавали туди дані про смерть сина", — сказала росіянка.
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Топ коментарі
+30
Сообщают что рогозину успешно удалили осколок, он идёт на поправку, ходит под себя, разговаривает сам с собой.
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26.12.2022 20:08
+21
Не здивуюсь якщо її посадять за те що "заховала сина" від мобілізації....🤣
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26.12.2022 20:09
+10
...там вы еще и сраться будете
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26.12.2022 20:10
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Сообщают что рогозину успешно удалили осколок, он идёт на поправку, ходит под себя, разговаривает сам с собой.
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26.12.2022 20:08 Відповісти
Ага!
"Больной уже ходит! Правда, еще под себя..." (с)
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26.12.2022 20:09 Відповісти
То с копчика... Дык, глупость ампутировали или тоже осколок вытащили?
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26.12.2022 20:17 Відповісти
Если ты не идёшь а армию,то армия идёт к тебе.
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26.12.2022 22:43 Відповісти
Не ипьот - сказано "явится"!! Шо непонятно плять?
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26.12.2022 20:08 Відповісти
Так. Труп эксгумировать и доставить в военкомат!
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26.12.2022 20:14 Відповісти
Не здивуюсь якщо її посадять за те що "заховала сина" від мобілізації....🤣
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26.12.2022 20:09 Відповісти
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26.12.2022 20:59 Відповісти
Бензин! Он же на бензине работал!!!
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27.12.2022 20:33 Відповісти
...там вы еще и сраться будете
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26.12.2022 20:10 Відповісти
З водянкою якраз для армії срусаків підійде.
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26.12.2022 20:11 Відповісти
негайно вирити і призвати.!
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26.12.2022 20:11 Відповісти
"Боюсь", шо кацапы скоро пыню зароют, а потом откопают и пошлют на фронт за всех отдуваться.
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26.12.2022 20:15 Відповісти
нажруться - переїбуться...
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26.12.2022 20:18 Відповісти
Так то уже когда закончится война...

sigsauer
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
14.03.2018 22:43
ответил:
Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла --- ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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26.12.2022 20:25 Відповісти
P.S. Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
И к скорби будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен,
Страна поднимется с руин
Страна героев не забудет.
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27.12.2022 00:16 Відповісти
все буде Україна інакше і бути не може!
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27.12.2022 01:43 Відповісти
А чого "єщьо нє нарожала"? Тупа баба...
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26.12.2022 20:11 Відповісти
Водянка мозку? В нього є мозок - замісто суровікіна, терміново!!!
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26.12.2022 20:11 Відповісти
В неї була купа років "нарожать єщьо", але тьотка рєшіла відпєтлять... То хай тепер виправдовується перед вєлікім раісським наротам!
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26.12.2022 20:12 Відповісти
А-атлична девки пляшут...А где же бабы истчо нарожают. Пыня в Ставрополье не соврал, получается , шо к 2060-ому кацапы на каазлабаде превратятся в 4-х процентную нацменшину...
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26.12.2022 20:13 Відповісти
Чогось згадалося:
"Свого дідуся я не пам'ятаю, бо він помер ще немовлям!" (с)
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26.12.2022 20:14 Відповісти
Ну, це анекдот, а ось товариш Ляксандр Ригоравич Лукашенка, 1954 року народження, реально похвалився своїм батьком Ригорам, який загинув на війні
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26.12.2022 20:26 Відповісти
На небожителей земные законы не распространяются. Непорочное зачатие опять жи ж...
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26.12.2022 20:28 Відповісти
Все по Гоголю, кацапське мертві душі..
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26.12.2022 20:15 Відповісти
Да не, там получается зомбаки выходят на арену... Млять, вторая армия(сзаду) рассмешила весь мир.
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26.12.2022 20:19 Відповісти
так глядиш и боярам придется идти воевать если каждая будет настолько безответственно относиться к государственной собственности. деньгами оброк с нее взять
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26.12.2022 20:17 Відповісти
Ета же Рабсєя...
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26.12.2022 20:18 Відповісти
Таки да,и это нормально...
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26.12.2022 20:22 Відповісти
Пора уже членина с мавзолея призвать, нефиг там всю вечность шланговать.
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26.12.2022 20:20 Відповісти
Не тгожте меня,я встал и упал

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26.12.2022 20:32 Відповісти
тю. головне що той кацапчук сконав і не дав нащадків
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26.12.2022 20:25 Відповісти
Якщо прийшла повістка, то він є в реєстрі виборців. І голосує за ер і пу.
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26.12.2022 20:26 Відповісти
Уркаган-територия абсолютного дебилами и маразма
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26.12.2022 20:28 Відповісти
А кажуть, що пологові будинки не передають дані у військкомати ...
Виявляється, передають
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26.12.2022 20:45 Відповісти
Вот вообще не смешно. Обращаю внимание на дату - "явиться 26.01.23". Это значит, что мобилизация в Мордоре продолжается в полный рост. А у них потенциал в 20 млн. ******* и готовых идти на убой баранов.
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26.12.2022 20:51 Відповісти
Интересно когда в могилизацию пойдёт диванные ZaПутинцы, которым сейчас около и после 60? Те, которые наибольше за восстановление СССР, Сталина и ГУЛАГа.
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26.12.2022 21:06 Відповісти
2006 г.р.
Это ему 16 лет было-бы...
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26.12.2022 21:06 Відповісти
Первые результаты того, что министерство нападения роиси допустили до гос. реестров.
Там такие продвинутые юзеры в погонах, что ***** с письковым не строит расслабляться.
А может и димона-алкаша пригласят для "уточнения данных"
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26.12.2022 21:14 Відповісти
Новости из дурдома
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27.12.2022 05:53 Відповісти
Посконний пвтріот!
Навіть смерть не звільнила його від служби сцарю сруському!
Тим більше, що кадри з ушкодженням мозку-ЄнтА скрЄпнА
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27.12.2022 06:44 Відповісти
похер мне эта мать, получившая повестку... если 71 процент кацапов за войну против Украины... по ком сопли льются? сколько еще можно пускать бульбы зеленые и писать новости из вонючей недоимперии... как по мне - так пусть бы и она вместе со своим свинопасом подохла...
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27.12.2022 06:49 Відповісти
Военком Годованчук - троль! Так ото ж!
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27.12.2022 20:36 Відповісти
 
 