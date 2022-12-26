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За відсутності обстрілів кілька новорічних днів можуть пройти без відключень світла, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

энергетика,электроэнергия,тариф

Під час новорічних свят Росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових обстрілів українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - сказав міністр.

Водночас Галущенко підкреслив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно. Однак, зазначив він, покладає надії на Збройні сили, які, як показали останні обстріли, досить ефективно захищають небо над Україною.

Міністр також зауважив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, із кожним днем ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без нових обстрілів українська енергосистема стабілізується до літа, - Галущенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Чому тільки декілька? Звідки візьметься електроенергія в достатній кількості якраз на свята? З царського плеча?
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26.12.2022 20:21
+8
З цією електрикою якась дивина. Захочуть - є світло, не захочуть - нема. Наче з шафи витягають.
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26.12.2022 20:27
+7
Пора запускать беспилотники по жилым офицерским городкам летчиков что бы им оркам дошло как это под обстрелами быть мирным людям.
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26.12.2022 20:25
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Чому тільки декілька? Звідки візьметься електроенергія в достатній кількості якраз на свята? З царського плеча?
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26.12.2022 20:21 Відповісти
З цією електрикою якась дивина. Захочуть - є світло, не захочуть - нема. Наче з шафи витягають.
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26.12.2022 20:27 Відповісти
Нiчого дивного.Нас просто найопують.
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26.12.2022 23:13 Відповісти
Як звідки. Моніка візьме айбонітову полицю, і будуть разом з офісом бігати.
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26.12.2022 20:33 Відповісти
Потому что Ахметке невыгодно продавать её вам по 1,68 грн.
Если бы вы платили по 10 грн, Ахметка прикрыл бы каZZапские ракеты своей дупой.
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26.12.2022 21:59 Відповісти
Ахмєтка вугілля знайшов на новорічні свята. Більше не захотів закупляти, тож країна має сидіти у темряві, економіка зазнавати сотні мільярдів збитків.
Усі об'єкти критичної інфраструктури мають бути повернуті від олігархів і перебувати лише у державній власності.
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27.12.2022 03:24 Відповісти
Давайте не будемо загадувати заздалегідь.
Обстріли ймовірно будуть.
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26.12.2022 20:22 Відповісти
Пора запускать беспилотники по жилым офицерским городкам летчиков что бы им оркам дошло как это под обстрелами быть мирным людям.
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26.12.2022 20:25 Відповісти
без слів.
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26.12.2022 20:25 Відповісти
Потомучто некуда больше продавать.
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26.12.2022 20:46 Відповісти
ара-хам-ия зелох вместе с ахметовым, прижали вас ВСУ и СБУ. вытягивайте оборотные из кармашков с прошлых периодов и где хотите там и берите уголь и мазут для ТЭЦ
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26.12.2022 21:05 Відповісти
Поки буде Єрмак і ЗЕ, обстріли будуть рівно до тих пір, поки вони при владі. Але це зручний важіль, який ніхто так просто не буде випускати з рук.
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26.12.2022 21:43 Відповісти
 
 