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Україна планує провести саміт з формули миру до кінця лютого за участі генсека ООН Гутерріша, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд розраховує провести саміт з "формули миру" до кінця лютого 2023 року. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розглядаеться, як можливий посередник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Як розповів глава МЗС в інтерв'ю The Associated Press, український уряд хотів би провести саміт до кінця лютого, приблизно до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"ООН могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення до ініціативи всіх", - сказав Кулеба.

На запитання, чи запросять вони РФ на саміт, міністр відповів, що спочатку цю країну потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, наприклад, у міжнародному суді.

Про роль Гутерріша Кулеба сказав: "Він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний переговорник, а головне, як принципова і чесна людина. Тому ми б вітали його активну участь".

Читайте: Сподіваюся, що у 2023 році ми зможемо досягнути миру в Україні, - Гутерріш

Також глава МЗС України знову наголосив, що РФ насправді не готова до переговорів. "Вони регулярно кажуть, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне", - зазначив Кулеба.

Водночас міністр зазначив, що кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. "Кожна війна закінчується в результаті дій, вжитих на полі бою та за столом переговорів", - додав він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
а сексопатолог буде?а проктологов у вас нема,бо вам реально потрібен
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26.12.2022 21:02
+7
Яка формула миру? Війна закінчується тим,що одна країна перемагає,а інша підписує капітуляцію.
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26.12.2022 21:09
+4
Маячнею займаються стількилюдев в МЗС. Певно заразилися від Зелі.
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26.12.2022 21:04
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а сексопатолог буде?а проктологов у вас нема,бо вам реально потрібен
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26.12.2022 21:02 Відповісти
Ще й кінолога треба запросити. Прем'єра на самокаті. "Дебіла" з мінекономіки. Двох ще свіженьких колишніх: генпрокурора-любителя і міноборони-невдаху. Радника з нацбезпеки і оборони, у чорному. "Лейтенанта" Бакнова разом з очільником його внутрішньої безпеки. Співмешканця відомого армійського розвідника, за сумісництвом чоловіка першої секретарки. Вийде така потужна команда, що ніяка формула не встоїть. "Спеціалістів" у нинішньої влади, яких треба кудись прилаштувати стільки, що усіх не згадаєш.
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26.12.2022 22:19 Відповісти
Маячнею займаються стількилюдев в МЗС. Певно заразилися від Зелі.
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26.12.2022 21:04 Відповісти
Яка формула миру? Війна закінчується тим,що одна країна перемагає,а інша підписує капітуляцію.
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26.12.2022 21:09 Відповісти
Какого еще накуй " мира"? Типо разведут по сторонам и никто ничего никому не должен?...
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26.12.2022 21:14 Відповісти
Таке враження, що щось справжнє для України зараз роблять тільки ЗСУ.

******* генерують тільки корупцію та бутафорію типу безглуздих та пустих платформ та самітів.
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26.12.2022 21:19 Відповісти
В том и дело...******* крадут....творят все годы что хотят...а украинцы только хороводы водят и только на Цензор возмущаются.)
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26.12.2022 21:37 Відповісти
Який іще блд план? Який? Мразота зелена живе тільки хайпоновинами. Спустіться на землю піськограї!
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26.12.2022 21:23 Відповісти
Ооо , и пару римского давайте, и преподобного Илона маска матьиво

Давайте ещё Берлускони и инфантино, и канешно же дональдака Трампа тоже, ото нарешаете
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26.12.2022 21:41 Відповісти
прорашистський холуй із ООН "ЗЕ" зрадниками розглядається,як посередник.Орбана ще з пердоганом в посередники прикличте і Україну покладуть куйлу на "зеленій" тарілочці.
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26.12.2022 21:48 Відповісти
Формула мира: асфальт х шашлычки = миру мир.
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26.12.2022 21:53 Відповісти
Україна планує провести саміт з формули миру до кінця лютого за участі генсека ООН Гутерріша, ООН, Гутерріш, який недопустив розслідування по Ірану...?
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26.12.2022 23:08 Відповісти
Теперішні як і папєрєдні колаборанти тягнуть у посередники лише союзників рашистів.
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/world/ssha-zvinuvatili-oon-u-nebazhanni-rozsliduvati-zastosuvannya-rf-iranskih-droniv-v-ukrajini-novini-svitu-amp-12084273.html
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27.12.2022 02:45 Відповісти
Это просто какой-то мудизм..Уже даже не смешно..Да чхать хотела раша на все наши потуги..
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27.12.2022 15:51 Відповісти
Прямо на цирк смахивает..С которого нельзя уйти..
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27.12.2022 15:53 Відповісти
 
 