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У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,пво,грибаускайте,patriot

Уряд США розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot до експлуатації в Україні менш як за шість місяців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як розповів міністр в інтерв'ю The Associated Press, уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.

Нагадаємо, оголошений 21 грудня пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

У Міноборони США прогнозують, що українським військовим буде потрібно кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою.

Читайте також: Затверджено список військових, які навчатимуться роботі із ППО Patriot, - Повітряні сили

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Вы издеваетесь? Плешивый лупит каждую неделю.
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26.12.2022 21:07
+13
Что ***** простите? У нас нет 6 месяцев! Это оружие должно быть у нас еще вчера.
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26.12.2022 21:08
+10
Сериал "Передача Patriot Украине" продолжается. Шла 142 серия....
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26.12.2022 21:13
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Вы издеваетесь? Плешивый лупит каждую неделю.
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26.12.2022 21:07 Відповісти
Ні,просто ця команда уже закінчує навчання
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26.12.2022 22:28 Відповісти
А танки Байдн даст после победы. Тогда же примут и в НАТО.
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27.12.2022 00:10 Відповісти
Что ***** простите? У нас нет 6 месяцев! Это оружие должно быть у нас еще вчера.
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26.12.2022 21:08 Відповісти
это не рогатка... и не автомат... это комплекс !!!!!
многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой
пункт управления огнем
пусковые установки
зенитные управляемые ракеты
источники энергоснабжения
средства связи
технологическое оборудование
средства радиотехнической и инженерной маскировки.
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26.12.2022 21:13 Відповісти
Ага, 6 месяцев расчет "патриотов" будет изучать, как работает ФАР.
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26.12.2022 21:33 Відповісти
что вы хотите чтобы я вам ответил???
если норма обучения 1 год, для наших сделали ускоренные курсы в полгода...
я не знаю что они будут изучать полгода...но видимо это самый оптимальный срок...
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26.12.2022 22:09 Відповісти
Ответьте, почему 10 месяцев США отнекивались.
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27.12.2022 06:55 Відповісти
хороший вопрос... да не по адресу...
не знаю...
вообще не понимаю почему, когда умоляли закрыть небо, нам не щибко помогали с ПВО...
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27.12.2022 10:12 Відповісти
Через 6 иісяців та рогатка може нафіг бути не потрібна.
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26.12.2022 21:36 Відповісти
может и не надо будет...
а может пригодиться... думаете раша за полгода исчезнет с лица земли?
думаете что даже если до лета оттесним за наш кордон русня перестанет паскудить и пулять с говени своей всем, что сможет произвести сама или прикупить контрабасом у террористов ???
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26.12.2022 22:13 Відповісти
2 менше 6
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26.12.2022 21:15 Відповісти
А можно уточнить, что значит "Это оружие должно быть у нас еще вчера".? Вам кто-то что-то должен? И если должен, то простите за что? За то, что сами отдали и сами подписали или другое есть.
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26.12.2022 21:50 Відповісти
Да,должны.Взамен на ЯО-гарантировать защиту.Обязательства нужно выполнять.То,что нас обманули-мы уже поняли.И заплатили сотнями тысяч жизней.
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26.12.2022 21:58 Відповісти
Так, США нам винні, за те що заставили віддати ЯЗ країні-терористу.
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26.12.2022 22:10 Відповісти
Макс, ти мабуть *****, а не Макс.
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27.12.2022 06:56 Відповісти
наші такі завзяті що і 6 місяців буде забагато...аби інструктори тямущі (тут без сумніву) і невтомні були (щоб без перекурів )))))
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26.12.2022 21:09 Відповісти
не сцо, мзс всё таки военная очень структура, а кулеба - главный военный генерал
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26.12.2022 21:12 Відповісти
Сериал "Передача Patriot Украине" продолжается. Шла 142 серия....
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26.12.2022 21:13 Відповісти
6 месяцев это перебор!

Способные ребята освоят эту систему за три недели.

Артиллерийские военные училища в Украине есть. Кадры тоже.
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26.12.2022 21:14 Відповісти
в сша уже более 4 тис хлопцев как 2 месяца... і що вони там роблять? 🍳
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26.12.2022 21:20 Відповісти
Хороший вопрос, над которым стоило бы задуматься. Но многие здесь думать не хотят - послушать Кулебу ведь и проще и легче )))
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26.12.2022 21:29 Відповісти
Шукають американських дружин?
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26.12.2022 22:14 Відповісти
ні вони тут своїх мають.
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27.12.2022 00:58 Відповісти
Так было с другими типами вооружения, так будет и сейчас.
Они всегда устанавливают время с запасом, даже если оно и ускоренное, чтобы потом не было претензий.
Опять же не учитывается моральный фактор, а мотивации у ребят столько, что можно на экспорт отправлять.
Потом американцы сами же и напишут, что освоение шло темпами, которые никто не мог ожидать и предвидеть.
Главное, чтобы скорее уже допустили жадных до знаний ребят к самим комплексам, а уж они не подведут, ужмут в сутки 30 часов, если нужно.
Да и ***** уже заждался.
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26.12.2022 21:28 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядька, - при чем тут артиллерийские училища, где готовят офицером артиллеристов ствольной и реактивной артиллерии до офицеров зенитчиков, которые обучены работать на ракетно-зенитных комплексах ПВО, ПРО. У них общего разве что эмблемы на петлицах🤔🧐😁 Лучше б ты промолчал, спецуган в области РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения), во времена СА СССР была хорошая армейская пословица, которую знал каждый зелёный лейтенант военного училища:"Молчи - за умного сойдешь" 😝😝😝😝😝😜🤪 Лучше б ты молчала, крррутой спецуган... мож бы и за умного сошел
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26.12.2022 21:32 Відповісти
Павлик, мальчик.
Если ты не понимаешь,
что такое « базовая специальная военная подготовка» для специалистов артилирийских систем в Артучилищах, то тебе действительно надо помолчать.

Если брать украинского военного, который ее получил, то это сократит время обучение на Патриотах, по сравнением с человеком который не знает « базы».

Образованные Украинские военные спецы , не неграмотные афганцы, например.

И они спокойно освоят «зенитно-ракетный
комплекс Patriot (MIM), который был разработан в 60 тые годы, прошлого столетия.
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26.12.2022 23:59 Відповісти
С такими союзниками мы войну не выиграем(
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26.12.2022 21:20 Відповісти
Так нікому сильна Вкраїна і не потрібна... Чи просто так олігархат тут прописався... Афганістан процвітаюча країна? Те ж саме чікає і на нас... Спецтабори та етнічні чистки...

Знову "Відстріляне відродження"...

Нація.. - не забувайте своє коріння..
Багато чого нас очікує... І від того від чи ми нація чи стадо залежить наше існування...
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26.12.2022 21:22 Відповісти
Нікому, це значить й тобі.
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26.12.2022 21:38 Відповісти
Гугл перекладач збоїть)))
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26.12.2022 22:06 Відповісти
що саме вам допомогти порозуміти?
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27.12.2022 01:01 Відповісти
Помоги себе, если говоришь « про концтаборы» в Украине.

Психиатр тебя примет…
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27.12.2022 16:06 Відповісти
з сша на москальському - вали в сво тварина.
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27.12.2022 19:17 Відповісти
Так начните петицию к Бонэвтику, хай других поищет. Есть же надежные партнеры - **********, севкорея, Науру наконец.
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26.12.2022 21:31 Відповісти
Знаєш п'яту сторону світу. Це ' на-й'.
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26.12.2022 21:39 Відповісти
А шо є якісь інші союзники?
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27.12.2022 01:13 Відповісти
Я служил в дохлом совковом ПВО где освоил РЛС кругового обзора за месяц,а нашем батальоне было 40 офицеров , среди них был только один капитан который по факту мог делать все...остальные остолопы до самого моего Дембеля ничему так и не научились...
Короче случайные пассажиры.. потому и Матиас Руст сел на красной площади в Москве на своем самолёте в день Пограничника 28 мая 1987 года..
🤣
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26.12.2022 21:21 Відповісти
Хай коригують плани! А то виявиться, що наші хлопці вже всі іспити поздають, а "Петріоти" ще не будуть готові!
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26.12.2022 21:23 Відповісти
Будут тянуть резину пока закончится война.Нет слов одни ....
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26.12.2022 21:26 Відповісти
Я все таки надеюсь, что такие разговоры это для внешнего электората. А на самом деле комплексы уже в Украине и работают.
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26.12.2022 21:26 Відповісти
Два наших беспилотника проникли на аэродроме Энгельса вчера ночью и уничтожили две *********** прошли три кордона ПВО...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊👍💯
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26.12.2022 21:31 Відповісти
Меньше чем за 6месяцев означает 3-4 .....и новость стала публичной за месяц-два.... вообщем встретим вату как положено - братским огнём ....
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26.12.2022 21:35 Відповісти
И опять все плохо здесь в комментариях - поздно, долго, недостоверно. Никто не хочет задать себе вопрос, для кого Кулеба делает подобные сообщения? Никто не спросит себя, а что делают несколько тысяч украинских в/с в США уже несколько месяцев? Никого не интересует, сколько времени на самом деле занимает обучение ((
А еще хочу процитировать ген. Милли: "Ни одна системя вооружений самостоятельно войну не выигрывает." И Патриот это тоже не панацея. Это хорошая системя, но она не дают 100% гарантий, некоторые источники приводят цифру в 50-60%. И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.
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26.12.2022 21:39 Відповісти
Никто не хочет задать себе вопрос.так для кого делал заявление ген.Милли,,,?- "Ни одна системя вооружений самостоятельно войну не выигрывает." И Патриот это тоже не панацея. Это хорошая системя, но она не дают 100% гарантий, некоторые источники приводят цифру в 50-60%. И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.
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26.12.2022 21:44 Відповісти
А что смешного?
Если они смогут прикрыть четверть украины?

Ты этому рад?
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27.12.2022 03:25 Відповісти
Никто не хочет задать себе вопрос.так для кого делал заявление ген.Милли,,?-це не сміх,а висловлювання досить високого війсково чиновника США.Не включай шлага.а знайди відповідь на поставлене запитання, тоді менше буде в Тебе єрунди на кшталт((( И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.)))) де в кого просто не вистарчає розуму проаналізувати ,що і скільки у війсковому плані,має держава,котра щорічно,на протязі багатьох років для армії США і союзників витрачає більше 600 млрд зелених
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27.12.2022 11:07 Відповісти
Ото цікаво - а який функціонал вони поріжуть? Як колись відключали деякі корисні функції контрбатарейних радарів. Зрозуміло що ця батарея буде від'єднана від загальної системи ППО ПРО НАТО... а що ще?
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26.12.2022 21:42 Відповісти
Никто др конца правду не раскрывает.Это война.
И эти заявления в прессе-возможно для противника.
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26.12.2022 22:00 Відповісти
Декілька тижнів це також менше ніж 6 місяців...А може ще швидше.
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27.12.2022 00:03 Відповісти
обучение на месте( в Украине)...инструктора-военные советники из Штатов...может так будет?
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27.12.2022 00:51 Відповісти
Та не волнуйтесь, вы так
Будут системы. Будут и спецы.

Это все мы уже проходили с первыми Джевелинами.

Слава ВСУ!
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27.12.2022 03:27 Відповісти
любитель женских тел куляйба вдруг заговорил... вопрос - ЗАЧЕМ? ответ простой - для него нет тайн и как вывод - он просто дебил говорить об этом вслух...
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27.12.2022 06:40 Відповісти
Запахло октябрём 2023 г.
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27.12.2022 07:10 Відповісти
Вася Шевченко f77d76ba Вибачаюсь, але я з вами не згоден. Українцям, достатньо і двух місяців ,щоб це опанувати. Я раніше наводив приклади. Та і навчання, можливо б було почати раніше. Наприклад у травні. . Даже не смішно виходить.
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27.12.2022 08:02 Відповісти
 
 