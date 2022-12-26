У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба
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Уряд США розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot до експлуатації в Україні менш як за шість місяців.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як розповів міністр в інтерв'ю The Associated Press, уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.
Нагадаємо, оголошений 21 грудня пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.
У Міноборони США прогнозують, що українським військовим буде потрібно кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою.
Будь ласка, зачекайте...
многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой
пункт управления огнем
пусковые установки
зенитные управляемые ракеты
источники энергоснабжения
средства связи
технологическое оборудование
средства радиотехнической и инженерной маскировки.
если норма обучения 1 год, для наших сделали ускоренные курсы в полгода...
я не знаю что они будут изучать полгода...но видимо это самый оптимальный срок...
не знаю...
вообще не понимаю почему, когда умоляли закрыть небо, нам не щибко помогали с ПВО...
а может пригодиться... думаете раша за полгода исчезнет с лица земли?
думаете что даже если до лета оттесним за наш кордон русня перестанет паскудить и пулять с говени своей всем, что сможет произвести сама или прикупить контрабасом у террористов ???
Способные ребята освоят эту систему за три недели.
Артиллерийские военные училища в Украине есть. Кадры тоже.
Они всегда устанавливают время с запасом, даже если оно и ускоренное, чтобы потом не было претензий.
Опять же не учитывается моральный фактор, а мотивации у ребят столько, что можно на экспорт отправлять.
Потом американцы сами же и напишут, что освоение шло темпами, которые никто не мог ожидать и предвидеть.
Главное, чтобы скорее уже допустили жадных до знаний ребят к самим комплексам, а уж они не подведут, ужмут в сутки 30 часов, если нужно.
Да и ***** уже заждался.
Если ты не понимаешь,
что такое « базовая специальная военная подготовка» для специалистов артилирийских систем в Артучилищах, то тебе действительно надо помолчать.
Если брать украинского военного, который ее получил, то это сократит время обучение на Патриотах, по сравнением с человеком который не знает « базы».
Образованные Украинские военные спецы , не неграмотные афганцы, например.
И они спокойно освоят «зенитно-ракетный
комплекс Patriot (MIM), который был разработан в 60 тые годы, прошлого столетия.
Знову "Відстріляне відродження"...
Нація.. - не забувайте своє коріння..
Багато чого нас очікує... І від того від чи ми нація чи стадо залежить наше існування...
Психиатр тебя примет…
Короче случайные пассажиры.. потому и Матиас Руст сел на красной площади в Москве на своем самолёте в день Пограничника 28 мая 1987 года..
🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💪✊👍💯
А еще хочу процитировать ген. Милли: "Ни одна системя вооружений самостоятельно войну не выигрывает." И Патриот это тоже не панацея. Это хорошая системя, но она не дают 100% гарантий, некоторые источники приводят цифру в 50-60%. И главное, у США просто физически нет такого количества ситем, которого бы хватило прикрыть даже не всю, а хотя бы четверть Украины.
Если они смогут прикрыть четверть украины?
Ты этому рад?
И эти заявления в прессе-возможно для противника.
Будут системы. Будут и спецы.
Это все мы уже проходили с первыми Джевелинами.
Слава ВСУ!