УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17567 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 757 24
війна (56511) Зеленський (17456) Донбас (21733)

Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину під Новий рік, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Ситуація на фронті лишається без змін, найгарячіше на Донеччині, яку росіяни прагнуть захопити до кінця цього року.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін. Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.

Президент подякував українським захисникам, які вже котрий місяць доводять російським загарбникам, що "це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі".

Також читайте: Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, - Буданов

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
У профілі Андрія Єрмака на ФБ видалені пости, опубліковані до травня 2014 року. Андрій чомусь не хоче, щоби громадяни знали про його справжнє ставлення до Майдану і подій навколо нього. Цікаво, чому?
показати весь коментар
30.12.2022 00:50
+11
Всі три скликання помічником у Тедеєва був Андрій Єрмак, керівник Офісу Володимира Зеленського.
Ельбрус Тедеєв родом з Північної Осетії, був членом "Партії регіонів" і тричі депутатом Верховної Ради (з 2006 по 2014 рік). У сесійній залі борець вільного стилю і олімпійський чемпіон неодноразово брав участь в бійках і ніколи не виступав з трибуни, хоча неодноразово блокував її. Він голосував за "диктаторські закони" в січні 2014 року.

У 2010 році спортсмен розповідав про своє ставлення до тоді ще президента Віктора Януковича.
"Для мене Віктор Федорович у прямому і переносному сенсі - Бог і цар.
показати весь коментар
30.12.2022 00:54
+6
новый год послезавтра
показати весь коментар
30.12.2022 00:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурний думкою богатіє.. а що касап дурний забито у нього в ДНК, у вигляді лишньої хромосоми..
показати весь коментар
30.12.2022 00:37 Відповісти
...отстрели 47 хромосомку,мож поумнеет или сдохнет
показати весь коментар
30.12.2022 09:39 Відповісти
Зе от чесно ти пдр , все підготував «за три дня» , команда в тебе супер - Безкутна , Дермак , Таранов ….. о , о і нова пошлюха з Кривоно Рогу в Болгарії . Ти ж чорт але розумієш що тобі ска - жопа ❗️
показати весь коментар
30.12.2022 00:45 Відповісти
У профілі Андрія Єрмака на ФБ видалені пости, опубліковані до травня 2014 року. Андрій чомусь не хоче, щоби громадяни знали про його справжнє ставлення до Майдану і подій навколо нього. Цікаво, чому?
показати весь коментар
30.12.2022 00:50 Відповісти
Всі три скликання помічником у Тедеєва був Андрій Єрмак, керівник Офісу Володимира Зеленського.
Ельбрус Тедеєв родом з Північної Осетії, був членом "Партії регіонів" і тричі депутатом Верховної Ради (з 2006 по 2014 рік). У сесійній залі борець вільного стилю і олімпійський чемпіон неодноразово брав участь в бійках і ніколи не виступав з трибуни, хоча неодноразово блокував її. Він голосував за "диктаторські закони" в січні 2014 року.

У 2010 році спортсмен розповідав про своє ставлення до тоді ще президента Віктора Януковича.
"Для мене Віктор Федорович у прямому і переносному сенсі - Бог і цар.
показати весь коментар
30.12.2022 00:54 Відповісти
мог ли честный человек -а не парашинский крот три каденции работать помошником федераста-рыгоанала?
показати весь коментар
30.12.2022 00:58 Відповісти
Да всі кому пощастило познайомитись з скрінами знає ЩО воно таке - потвора і …. Я не розумію якого х він з'явився після 24 в Україні … він же зник , чекав … тобто Зегнидень його забрав , але для чого , коли домовленіст про капітуляцію непройшла і не буде ! Д
показати весь коментар
30.12.2022 00:57 Відповісти
испугался что арестуют -за явную подрывную деятельность государственной безопасности в пользу врага а потом присмотрелись что мудрый нарит никуя не мудрый и потихоньку стал вылазить на экране мелькать -тогда же и марафон включили чтобы заткнуть всех кто правду говори
показати весь коментар
30.12.2022 01:03 Відповісти
Наркоман-янелох,ты видишь,до чего ты довёл страну? сколько ты горя принес людям!?
показати весь коментар
30.12.2022 09:13 Відповісти
А хто заважає Україні перемогти без США? Шашлики чи дороги? А може довпойоп преZeдент, який не здатен організувати правильні процеси в країні. Наприклад, з виготовлення ударних безпілотників типу шахедів, або ракет 500+ км та ще багато чого.
показати весь коментар
30.12.2022 06:04 Відповісти
1. отсутствие денег.
2. отсутствие оружия.
показати весь коментар
30.12.2022 08:02 Відповісти
Сейчас смятуны встанут с диванов и как смятут!?помните смятуны?как сказал ваш гуру асфальта?"самалеты лятят всех бамбят.вот включите это видео и посмотрите что вы наделали!а потом ,посмотрите повтор выступления вашего клоуна на стадионе, где он обещал астанавить вайну!АСТАНАВИЛ!!!
показати весь коментар
30.12.2022 09:19 Відповісти
новый год послезавтра
показати весь коментар
30.12.2022 00:47 Відповісти
Логічно. Китаю непотрібні землі, загиджені радіонуклідами.
показати весь коментар
30.12.2022 01:02 Відповісти
Божевільною ідеєю від Zeленського 23.02 було готуватися до шашликів, а не до війни. В результаті чого маємо більше десятка тисяч загиблих в Маріуполі, Бучі, Ізюмі... Хоч більшість з цих людей можна було б врятувати вчасно евакуювавши або попередивши по-людські.
показати весь коментар
30.12.2022 06:02 Відповісти
намного приятнее слушать Залужного...
показати весь коментар
30.12.2022 06:12 Відповісти
Сегодня 30 декабря ровно 100 лет назад родилось советское дерьмо под красно-кроваввм знаменем дохлого ПРОЛЕТАЙрята ...
Мавзолейные Обезьяны жрут Боярышник...и бормотуху...💀😝👺🍼🥃типа встают с колен🦍🦍🦍🤣
показати весь коментар
30.12.2022 09:37 Відповісти
жги быдлонасекомышей болот мацковии.
показати весь коментар
30.12.2022 09:38 Відповісти
Война началась 1 марта 2014 года...скоро 9 лет штурма Авдеевки под Донецком...
А ви були в Авдіївці?а я був на коксохімічниц завод їздив по справах у 2012 році...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪👍💯💯💯
показати весь коментар
30.12.2022 09:44 Відповісти
 
 