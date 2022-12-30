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Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину під Новий рік, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація на фронті лишається без змін, найгарячіше на Донеччині, яку росіяни прагнуть захопити до кінця цього року.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін. Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - сказав Зеленський.
Президент подякував українським захисникам, які вже котрий місяць доводять російським загарбникам, що "це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі".
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Ельбрус Тедеєв родом з Північної Осетії, був членом "Партії регіонів" і тричі депутатом Верховної Ради (з 2006 по 2014 рік). У сесійній залі борець вільного стилю і олімпійський чемпіон неодноразово брав участь в бійках і ніколи не виступав з трибуни, хоча неодноразово блокував її. Він голосував за "диктаторські закони" в січні 2014 року.
У 2010 році спортсмен розповідав про своє ставлення до тоді ще президента Віктора Януковича.
"Для мене Віктор Федорович у прямому і переносному сенсі - Бог і цар.
2. отсутствие оружия.
Мавзолейные Обезьяны жрут Боярышник...и бормотуху...💀😝👺🍼🥃типа встают с колен🦍🦍🦍🤣
А ви були в Авдіївці?а я був на коксохімічниц завод їздив по справах у 2012 році...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪👍💯💯💯