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На Дніпропетровщині і Запоріжжі збито 10 безпілотників типу Shahed, - ПК "Схід"
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У Дніпропетровській та Запорізькій областях силами ППО знищено 10 ворожих безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Схід".
"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 10 БПЛА типу Shahed у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Urs
показати весь коментар30.12.2022 01:52
+7 Amber
показати весь коментар30.12.2022 01:45
+3 Петро Якимчук c52484dc
показати весь коментар30.12.2022 02:05
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не значить , що Зе оберуть знову президентом 😠
И, что характерно, ни одну эту свистоперделку РЭБ-ом так и не посадили. В лучшем случае стрелковкой сбили относительно целыми.
И никаким РЕБом их посадить невозможно, тк они не имеют канала связи с оператором - они летят по заранее проложенному маршруту, корректировка не возможна.
уродыкацапы поспать