На Дніпропетровщині і Запоріжжі збито 10 безпілотників типу Shahed, - ПК "Схід"

У Дніпропетровській та Запорізькій областях силами ППО знищено 10 ворожих безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Схід".

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 10 БПЛА типу Shahed у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

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