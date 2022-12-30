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безпілотник (2095) війна (56511) Дніпропетровщина (2362) ППО (1833) Запорізька область (2565)

На Дніпропетровщині і Запоріжжі збито 10 безпілотників типу Shahed, - ПК "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

shahed

У Дніпропетровській та Запорізькій областях силами ППО знищено 10 ворожих безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Схід".

"Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 10 БПЛА типу Shahed у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни постійно перевозять іранські дрони та їхні пускові установки, ховаючи від ЗСУ, - The New York Times

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Не смійте недооцінювати тупих людей, які збираються у великі групи на виборчих дільницях.
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30.12.2022 01:52
+7
Украіна переможе рашистів в цій безглуздій і жорстокій війні , але це
не значить , що Зе оберуть знову президентом 😠
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30.12.2022 01:45
+3
Над авіабазою енгельс кацапидли грохнули свій винищувач су-27. Літун без черги др кабздоха.Гойда.Інфа з Хартії 97 а вони де сь в кацапів нарили.
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30.12.2022 02:05
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Украіна переможе рашистів в цій безглуздій і жорстокій війні , але це
не значить , що Зе оберуть знову президентом 😠
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30.12.2022 01:45 Відповісти
Не смійте недооцінювати тупих людей, які збираються у великі групи на виборчих дільницях.
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30.12.2022 01:52 Відповісти
І хвала Богу та ЗСУ!
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30.12.2022 01:54 Відповісти
Якщо Байден і далі жуватиме соплі із наданням необхідної нам зброї, - війна затягнеться надовго...
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30.12.2022 01:55 Відповісти
А що в цьому плані робить сама Україна?
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30.12.2022 02:04 Відповісти
Посилає таких писак вслід за руським кораблем.
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30.12.2022 04:27 Відповісти
Україна, це я, чи абрестович?
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30.12.2022 07:16 Відповісти
Так це їм і треба
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30.12.2022 07:15 Відповісти
Над авіабазою енгельс кацапидли грохнули свій винищувач су-27. Літун без черги др кабздоха.Гойда.Інфа з Хартії 97 а вони де сь в кацапів нарили.
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30.12.2022 02:05 Відповісти
Кстати, а кто сказал что мопеды копеечные? Если орки их действительно выменяли на Су-35, пусть даже не только их, то не такие уж они и дешевые, от слова совсем.

И, что характерно, ни одну эту свистоперделку РЭБ-ом так и не посадили. В лучшем случае стрелковкой сбили относительно целыми.
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30.12.2022 02:11 Відповісти
Если они 2500 штук выменяли на 1-2 Су-35, то они - копеечные.
И никаким РЕБом их посадить невозможно, тк они не имеют канала связи с оператором - они летят по заранее проложенному маршруту, корректировка не возможна.
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30.12.2022 02:18 Відповісти
Вроде как на 24 истребителя су-35
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30.12.2022 02:32 Відповісти
У РФ что - были лишние аж 24 исстребителя су-35?? Их же всего произвели 124 штуки за все время!
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30.12.2022 02:36 Відповісти
Причем 24 штуки продали Китаю...
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30.12.2022 02:37 Відповісти
счас работает наше ППО - не дают уроды кацапы поспать
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30.12.2022 02:38 Відповісти
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30.12.2022 03:41 Відповісти
І що робить до цього часу в центрі Києва іранське посольство, може вже нафіг з нашої землі?
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30.12.2022 10:43 Відповісти
 
 