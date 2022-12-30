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Вибухи в Енгельсі свідчать про неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енгельс

Вибухи на військових об’єктах у тилових районах РФ демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику того, що Кремль не може захистити власну територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що вибухи на авіабазі в Енгельсі 29 грудня стали вже другим інцидентом протягом трьох останніх днів.

"Міністерство оборони Великої Британії заявило, що стає "все більш очевидним", як Росія не здатна протистояти повітряним загрозам глибоко всередині [своєї території]", - вказують в ISW.

Фахівці припускають, що повторні вибухи на військовому об'єкті посилять критику Кремля з боку провоєнної спільноти.

У звіті також мовиться, що деякі мілблогери вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей Міноборони РФ. Навіть більше, вони вдаються до висміювань дій влади.

"Жартують, що непомічений пілот, який приземлився на Червоній площі (посилаючись на політ Матіаса Руста з Гельсінкі до Москви в 1987 році), безсумнівно, викликатиме відповідь довшу, ніж одне речення російського уряду", - додали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Наталя Джума
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Вибухи свідчать хіба шо про паління у заборонених місцях.
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30.12.2022 06:42 Відповісти
Это не мы,это все ополченцы Воронежской республики.
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30.12.2022 06:43 Відповісти
Це вагнер з ахматом на спір мірялись хто шойзі більше навтикає.Але це ще дрібниці,сосунці ,на днях лука,щоб весь банк собі забрати,саме х.йло,по справжньому натягне,залишиться від вкс тільки серединка.
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30.12.2022 06:55 Відповісти
 
 