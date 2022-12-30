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За час дії "Зернового коридору" з українських портів вийшло 605 кораблів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

За 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів у рамках роботи "Зернового коридору" пішло 605 кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"За 28 днів грудня вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 мільйона тонн агропродукції. Середня кількість кораблів, відправлених за день, зараз становить менше 4", - зазначили у відомстві.

Загально за час роботи з України вивезли 15,9 млн тонн агропродукції. Зокрема пшениці - 4,7 млн тонн, кукурудзи - 7 млн тонн.

За місяцями експорт продукції становив:

  • Серпень - 1,7 млн тонн;
  • Вересень - 3,9 млн тонн;
  • Жовтень - 4,2 млн тонн;
  • Листопад - 2,6 млн тонн;
  • Грудень (станом на 28.12) - 3,6 млн тонн.

"У рамках зернової ініціативи з України вийшло 9 кораблів по програмі ООН з вантажем 300 тисяч тонн агропродукції. Також, в межах програми Grain from Ukraine, уже відправлено 3 кораблі з вантажем 80 тисяч тонн пшениці в нужденні країни Африки", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш призначив нового координатора з Чорноморської зернової ініціативи

Автор: Наталя Джума
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Інформація насрать. Тут хліб, борошно, цукор, олія по захмарних цінах. Заро****** , ******
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30.12.2022 07:09 Відповісти
Я как раз хотел спросить, населению от этого легче ?
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30.12.2022 08:04 Відповісти
Ще й як, до коми
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30.12.2022 08:10 Відповісти
А в зруйнованій частині України люди голодують. А ''дехто'' про "нужденну" Африку переживає. Цапи!!!
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30.12.2022 07:48 Відповісти
Іранців треба обов'язково підгодовувати,вони ж «шахеди-герані»роблять.
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30.12.2022 07:55 Відповісти
Ми такі раді.Після цього нам усім стало жити набагато краще.
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30.12.2022 07:50 Відповісти
Україна має стільки агропродукції і такі шалені ціни в магазинах.Чому українська влада так переживає за африканців,а на своїх людей наплювала.
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30.12.2022 12:03 Відповісти
 
 