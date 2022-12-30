За час дії "Зернового коридору" з українських портів вийшло 605 кораблів
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За 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів у рамках роботи "Зернового коридору" пішло 605 кораблів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"За 28 днів грудня вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 мільйона тонн агропродукції. Середня кількість кораблів, відправлених за день, зараз становить менше 4", - зазначили у відомстві.
Загально за час роботи з України вивезли 15,9 млн тонн агропродукції. Зокрема пшениці - 4,7 млн тонн, кукурудзи - 7 млн тонн.
За місяцями експорт продукції становив:
- Серпень - 1,7 млн тонн;
- Вересень - 3,9 млн тонн;
- Жовтень - 4,2 млн тонн;
- Листопад - 2,6 млн тонн;
- Грудень (станом на 28.12) - 3,6 млн тонн.
"У рамках зернової ініціативи з України вийшло 9 кораблів по програмі ООН з вантажем 300 тисяч тонн агропродукції. Також, в межах програми Grain from Ukraine, уже відправлено 3 кораблі з вантажем 80 тисяч тонн пшениці в нужденні країни Африки", - додали у відомстві.
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