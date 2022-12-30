Окупанти розміщують склади БК у школах на Запоріжжі, - Центр національного спротиву

У Запорізькій області росіяни в приміщеннях покинутих навчальних закладів розміщують не лише особовий склад, а й складають боєкомплекти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Склади створюють у підвалах прифронтових шкіл Василівського району.

"Ворог навмисно робить цивільні об'єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів", - зазначили у ЦНС.

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