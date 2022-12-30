Окупанти розміщують склади БК у школах на Запоріжжі, - Центр національного спротиву
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У Запорізькій області росіяни в приміщеннях покинутих навчальних закладів розміщують не лише особовий склад, а й складають боєкомплекти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Склади створюють у підвалах прифронтових шкіл Василівського району.
"Ворог навмисно робить цивільні об'єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів", - зазначили у ЦНС.
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Старый зольдат
показати весь коментар30.12.2022 08:24 Відповісти Мені подобається 0
Крейда Гiбсон dcf8e708
показати весь коментар30.12.2022 08:57 Відповісти Мені подобається 0
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