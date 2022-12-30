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Окупанти розміщують склади БК у школах на Запоріжжі, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

У Запорізькій області росіяни в приміщеннях покинутих навчальних закладів розміщують не лише особовий склад, а й складають боєкомплекти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Склади створюють у підвалах прифронтових шкіл Василівського району.

"Ворог навмисно робить цивільні об'єкти військовими цілями для провокацій та створення пропагандистських сюжетів", - зазначили у ЦНС.

Також читайте: Школи на окупованих територіях росіяни перетворюють на шпиталі, - Центр національного спротиву

Автор: Наталя Джума
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И обратите внимание, такая организация, как Амнисти в рот ейИнтнрнейшинл, молчит по этому поволу, как говна в рот набрав. А почему собственно? Корсящую руки и собака не кусает?
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30.12.2022 08:24 Відповісти
Виправляйте текст. Запоріжжя це місто, словосполучення "на Запоріжжі, на Львові" безглузді.
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30.12.2022 08:57 Відповісти
 
 