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війна (56511) ракети (2810) Росія (47229) ISW (603)

Попри заяви РФ, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", вона не здатна захистити свою територію, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр

Американські аналітики вказують на нездатність Росії захистити свою територію на тлі заяв РФ про те, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня.

Загарбники запустили 69 крилатих ракет і 23 безпілотники по Україні, українська протиповітряна оборона збила 54 ракети і щонайменше 11 безпілотників.

Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява міноборони РФ, що "Калібри не закінчаться ніколи" - це істерика, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Для того аби перемогти у цій війні, бойові дії мають перенестися на територію ворога. Коли сотні ударних безпілотників щотижня утюжитимуть москальську промисловість, особливо впк, тоді фокус уваги кацапського суспільства буде прикутий до власних проблем, і точно не до України
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30.12.2022 08:02
+16
Ракети в росії закінчаться разом із нею самою.
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30.12.2022 07:53
+13
Британці у ІІ СВітову вважали, що при втраті в результаті знищення авіацією, ППО та аеростатами половини німецьких ФАУ-1, вони "малоефективні" Наші збивають повальну більшість запущених ракет А ти "стогнеш"!
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30.12.2022 07:57
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Так 69 крилатих, чи разом з х22?
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30.12.2022 07:51 Відповісти
А Х-22 - не "крилата"?
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30.12.2022 07:53 Відповісти
Х-22 противокорабельная.
Просто у них туча еще советских ракет, Х-22 кстати 60 какого то года разработки.
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30.12.2022 08:13 Відповісти
Я питання чітко поставив: Х-22 крилата ракета чи ні? Її "військова спеціалізація" мені відома
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30.12.2022 08:23 Відповісти
конечно крылатая, по моему все ракеты серии Х - крылатые.
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30.12.2022 09:46 Відповісти
Ну так до чого тут твій коментар? Літак По-2 розроблявся як "літаюча парта" - учбовий В процесі експлуатації його стали використовувать як легкий нічний бомбардувальник Він став кардинально іншим літальним апаратом? Точно так само як будь-яка ******* "літаюча парта" (Л-29 Л-39 Як-130) можуть використовуваться у якості "легких штурмовиків"
Так само ми винищувач МіГ-29 пристосували для використання в якості винищувача-бомбардувальника А кацапи зенітні ракети С-300 стали використовувать як ракети "земля-земля"
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30.12.2022 10:09 Відповісти
С-300 и С-400, штатно могут использоваться как земля-земля.
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30.12.2022 10:16 Відповісти
А ефективність яка? С-125 (стаціонарні) пробували використовувать теж як ракети "земля-земля" - проти танків! (у Лівії)
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30.12.2022 10:18 Відповісти
да какие танки, там же боевая часть из кубиков или шариков.
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30.12.2022 10:24 Відповісти
"Александров" ! Є така ЗСУ - "Шилка" Має 4 стволи калібру 23 мм Порівняно з калібром Т-72 (125 мм) - "пукалка" Однак, шквал снарядів (4 тис пострілів за хвилину - з 4-х стволів) робить танк "сліпим" і беззбройним Бо розносить системи прицілювання, кулемет і систему активної броні Так само і пряме попадання бойової частини С-125 в танк зривало йому башту чи пошкоджувало ходову С-125 використана була в Лівії у одному епізоді - вимушено Однак після даного випдку в СРСР були проведені випробування С-125 в якості ракет "земля-земля"
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30.12.2022 10:59 Відповісти
Хай, сексотику.
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21.01.2023 22:48 Відповісти
"И нечего мне в жопу горланить!" (це з анекдота про Івана-дурня - у вас у "дурці" мабуть такого не знають?)
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21.01.2023 23:08 Відповісти
Рот сій чорний у гімняці закртий, бидло.
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22.01.2023 16:10 Відповісти
Покажи приклад, "НЕ-бидло"!
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22.01.2023 17:28 Відповісти
А, інвалід розумової праці знову вякнув давай, продовжуй. Ти в колясці? Чи просто в дупі?
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22.01.2023 17:31 Відповісти
Умник хрєнов, ти знову у мене під ногами вештаєшся. Х22 із розряду тих, що нічим збити. Решта ровинні були знищені. Питання-скільки їх таки проскочило?
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30.12.2022 10:18 Відповісти
Яр, ти не правий. Х-22, для контрамстних РПС цілей, дамби, АЕС, АУГ.. тощо.
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30.12.2022 10:24 Відповісти
У чому саме я "неправий"? Що Х-22 - "не крилата ракета"? Саме з цього "срач розводить " почали! Не забувай - я стараюся буть точним у формулюваннях!
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30.12.2022 10:40 Відповісти
Британці у ІІ СВітову вважали, що при втраті в результаті знищення авіацією, ППО та аеростатами половини німецьких ФАУ-1, вони "малоефективні" Наші збивають повальну більшість запущених ракет А ти "стогнеш"!
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30.12.2022 07:57 Відповісти
мені шось ті Шахеди нагадали Фау-1 так само шумно від них...а ось Фау -2 бомбили..правда з точністю проблеми були.. Ну скажіть от чи не повторюється історія..прямо як по минулому
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30.12.2022 08:17 Відповісти
А історія завжди повторюється! Просто на більш високому технічному рівні По суті - не так уже й багато людських винаходів кардинально змінили життя людства: лук , парус, плавка металів, порох, двигун внутрішнього згоряння і атом! ВСЕ! Решта - лише розвиток цих напрямів
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30.12.2022 08:29 Відповісти
розвиток людства йде по спіралі вверх,але в певних точках історії стикається /як кажуть наступає ,на ті ж самі граблі/дійсно на більш технічному,та і не тільки ,високому рівні
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30.12.2022 09:52 Відповісти
Стогне, бо таке завдання від куратора. Зараз ще може написати, що вже "тиждень без світла, люди не витримують і пора домовлятися" чи ще якусь подібну дичину.
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30.12.2022 08:23 Відповісти
Правда. Замечаю, как в подобных темах вылезают различные, неизвестные "страдальцы" и вещают о том, как все плохо.
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30.12.2022 08:25 Відповісти
Той що, шо майже всьо збивають? Ключове слово здесь "МАЙЖЕ" - хай зі 100 ракет зібьють 95 - це звісно визначна ефективність- аж 95%. Але й 5 ракет досить, щоб відправити наприклад Київ в блекаут на кілька днів. Чи знищити Банкову та вокзал.
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30.12.2022 09:11 Відповісти
А тобі відомі перемоги у війнах без втрат з свого боку? За деякими даними - за одного вбитого німця СРСР платив життями 8-10 своїх людей У знаменитій "геройській" битві під Прохорівкою німці втратили втричі менше танків, ніж Червона Армія! Це - "допустимо"? Щоб приховать те, щоб німці не дізналися про розшифровку союзниками "Енігми", британці пожертвували цілим містом - Ковентрі, і дозволили німцям його безкарно розбомбить Як тобі з точки зору твого "виття"?
Що - куратор з "жОПи" дав команду "піднімать лайно з дна" - "треба мириться" за будь-яку ціну?
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30.12.2022 09:23 Відповісти
Та ти, ботику, прямо академія.
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30.12.2022 10:20 Відповісти
Бери приклад!
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30.12.2022 10:49 Відповісти
Іншого разу.
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30.12.2022 11:16 Відповісти
Так чого ж тут "підпрягаєшся"? Дана команда - "засрать!"??? Не сильно тужся - все одно не оцінять - тільки задницю дарма порвеш!
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30.12.2022 11:37 Відповісти
Та плюнуть хотів у твою морду ботівську.
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30.12.2022 14:03 Відповісти
Лайном? Так не набирай багато в рот - бо захлинешся!
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30.12.2022 14:05 Відповісти
Це твоя прерогатива. Ти, мудак, закрив мій акаунт з 2013 року. Здохни.
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30.12.2022 14:17 Відповісти
"А хто тобі дохтур"? Ти прийшов сюди з порушенням правил форуму і вирішив що тобі "все дозволено" а тепер ображаєшся що тобі "кисень перекрили" Перший принцип демократії та толерантності "Живи і дай жить іншим!" "Веди себе з іншими так як-би ти хотів щоб інші поводили себе стосовно тебе!" А ти вирішив жит за іншим принципом - "Закон про нас не писан!" От і отримав А тепер виявляється - в цьому я винен!
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30.12.2022 14:22 Відповісти
Ти, падло, для початку зміни свій нік, до якого ти не маєш ніякого відношення. Я сюди прийшов у 2013 році, коли тебе батьки ще тільки з поліна тупою сокирою стругали. І чому це я сюди прийшов з порушеннями? Це з якими? Ти звідкіля знаєш? Бо ти один з довбойо-ів адм. Цензора, який підробляє ще й ботом тут же. Чи я помиляюсь? Я тебе давно вирахував. Чао. Ніколи нелізь до мене!
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30.12.2022 17:14 Відповісти
Що мені робить - я вирішую сам І в "наставниках" потреби не маю Звідки "вистругався" ти - мені не цікаво Якби адмін не побачив у тебе порушень правил форуму - він би мені відповів, що порушень не вбачає Якщо у тебе є претензії - звертайся у раду форумчан і оскаржуй дії адміністратора Ким я "підробляю" - тебе не стосується Ми з тобою на форумі у рівних правах Теж мені, "казарменний дєдушка", знайшовся Ще розкажи мені, наскільки ти більше прослужив і пайок масла скільки з"їв Можеш поскаржиться ще у "Лігу сексуальних реформ" Або у "Спортлото"
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30.12.2022 17:24 Відповісти
Довбень, заткнися. Радий, що ти зізнався у стукачестві. Я таких гнид просто розтоптую. Пішов на, козел, що примазався до гучної назви. Тошнить від тебе. Згинь.
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30.12.2022 19:17 Відповісти
"Топталку" не поламай, "топтатель" А щодо "стукачества" - так я і не приховую, що тут "чистильщиком" підпрацьовую Бачу хама, що на форумі "розперезався" та думає, що "бога за бороду вхопив", і "вичищаю" Щоб не смерділо
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30.12.2022 19:37 Відповісти
Чистилка не відвалилася?
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21.01.2023 22:50 Відповісти
Нормально з "чистилкою" На вас натренована і загартована! Бач - у тебе кількість аккаунтів поступово зменшується! Значить - гарно "вичищаю" "Психиатрической больницы №1" уже нема (як і "Людвіга Аристарховича") "Алімжон Кегельбанов" теж пропав Залишилися тільки Александр Александров" та "Thomas Bell" Тай той ти вже мало "світиш"
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21.01.2023 23:05 Відповісти
Ти просто тупий давпайоп. У мене завжди був акаунт один з 2013 року. А ти, гімнюк, вилизав задницю. Язик не болить?
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22.01.2023 16:09 Відповісти
Ти ще "прикинься "целкою"
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22.01.2023 17:29 Відповісти
А, розумовий інвалід. пєши ісчо, дурік.
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23.01.2023 18:32 Відповісти
Те, що збивають багато це добре. Сенс не зовсім в тому. Сенс в тому, що скільки наші ППО ні нищили ракет, обстріли не припиняться, і 5 ракет вистачить щоб знищити те, чого їм кортить знищить. А щоб цього не було- треба бити по Москві. Око за око, зуб за зуб. Расейська влада особливо зберігала спокій саме московітів, а на мешканців всіляких Брянськ, Бєлгород, Воронеж, Енгельс їй начхати.
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30.12.2022 12:21 Відповісти
Ну так бери і бий! Хто тобі заважає?
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30.12.2022 12:25 Відповісти
Ракети в росії закінчаться разом із нею самою.
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30.12.2022 07:53 Відповісти
Россия раньше
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30.12.2022 10:15 Відповісти
На мордорі треба військові заводи руйнувати!
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30.12.2022 07:53 Відповісти
Потрібно, тільки союзнички дуже сцикливі попалися.
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30.12.2022 10:21 Відповісти
Для того аби перемогти у цій війні, бойові дії мають перенестися на територію ворога. Коли сотні ударних безпілотників щотижня утюжитимуть москальську промисловість, особливо впк, тоді фокус уваги кацапського суспільства буде прикутий до власних проблем, і точно не до України
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30.12.2022 08:02 Відповісти
тільки безпілотників потрібно десятки тисяч , а не одиниці зібрані волонтерами .
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30.12.2022 08:07 Відповісти
ви надто покладаєтесь на той "народ" в рашці,їхні проблеми Нато ,Америка, коллєктівний запад..Англосакси, і життя в хліву зі свинями
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30.12.2022 08:13 Відповісти
24 лист. 2016 р.В ответ на слова школьника о том, что граница России заканчивается через Берингов пролив с США, Путин сказал "Границы России нигде не заканчиваются" "ніколи не закінчаться ракети "Калібр"
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30.12.2022 08:09 Відповісти
По параше надо бить тысячами Томагавков и плевать на их Калибры.
Вон как Белград с Томагавками хорошо смотрелся, а мааац-ква чем хуже?
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30.12.2022 08:10 Відповісти
Памперси у декого важкі занадто.
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30.12.2022 10:23 Відповісти
Не закінчаться -- це як в дурного пукалок -- просто ім тре відбити охоту іх шмаляти .
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30.12.2022 08:26 Відповісти
Запустіть бавовну в новосибірськ, на завод "новатор" де виготовляють ці калібри! Це одразу вирішить багато пробоем
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30.12.2022 08:33 Відповісти
Нічого це не вирішить. Досвід бомбардировок кацапією показує, що все швидко відновлюється. Ми не зможемо знести той завод з лиця землі.
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30.12.2022 10:26 Відповісти
коли смертні мавпи кажуть "ніколи", мене кривить крінж
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30.12.2022 08:44 Відповісти
Tak nado grohnnutj zavodi d Rossii gje djelajut kalibrov i procuju hrenj.
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30.12.2022 11:25 Відповісти
 
 