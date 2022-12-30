Попри заяви РФ, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", вона не здатна захистити свою територію, - ISW
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Американські аналітики вказують на нездатність Росії захистити свою територію на тлі заяв РФ про те, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська здійснили чергову масовану серію ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня.
Загарбники запустили 69 крилатих ракет і 23 безпілотники по Україні, українська протиповітряна оборона збила 54 ракети і щонайменше 11 безпілотників.
Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".
За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.
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Просто у них туча еще советских ракет, Х-22 кстати 60 какого то года разработки.
Так само ми винищувач МіГ-29 пристосували для використання в якості винищувача-бомбардувальника А кацапи зенітні ракети С-300 стали використовувать як ракети "земля-земля"
Що - куратор з "жОПи" дав команду "піднімать лайно з дна" - "треба мириться" за будь-яку ціну?
Вон как Белград с Томагавками хорошо смотрелся, а мааац-ква чем хуже?