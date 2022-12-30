Українські захисники уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
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Минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили п’ять пунктів управління, п’ять районів зосередження живої сили та склад боєприпасів російських загарбників
Таку інформацію Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів", - йдеться в повідомленні.
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Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар30.12.2022 08:27 Відповісти Мені подобається 3
Amber
показати весь коментар30.12.2022 11:09 Відповісти Мені подобається 0
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