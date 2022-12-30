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Українські захисники уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів, - Генштаб

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зсу

Минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили п’ять пунктів управління, п’ять районів зосередження живої сили та склад боєприпасів російських загарбників

Таку інформацію Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Слава ЗСУ Бережи вас Бог Переможемо
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30.12.2022 08:27 Відповісти
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.12.2022 11:09 Відповісти
 
 