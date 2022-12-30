Уночі військові РФ обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, по Марганецькій громаді прилетіли майже 30 снарядів

Окупанти вночі обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії ворога.

Під удар потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів.



Люди цілі. Наслідки удару з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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