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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 250 осіб (+609 за добу), 3026 танків, 2010 артсистем, 6059 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати російських окупантів станом на ранок 30 грудня становлять приблизно 105 250 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3026 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 6059 (+12) од,
- артилерійських систем - 2010 (+6) од,
- РСЗВ - 423 (+5) од,
- засоби ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1740 (+23),
- крилаті ракети - 711 (+58),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4683 (+8) од,
- спеціальна техніка - 180 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Друже Бобер
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+14 Elvis2
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Будь ласка, зачекайте...
а на картинці +8
Взагалі-то це засіб ППО.
Але в статистиці нема ппо...
У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу ***********.