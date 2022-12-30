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війна (56511) Генштаб ЗС (4515) ліквідація (1950)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 250 осіб (+609 за добу), 3026 танків, 2010 артсистем, 6059 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,русня,орк

Втрати російських окупантів станом на ранок 30 грудня становлять приблизно 105 250 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3026 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем - 2010 (+6) од,
  • РСЗВ - 423 (+5) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 268 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1740 (+23),
  • крилаті ракети - 711 (+58),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4683 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 180 (+1).

Також читайте: Попри заяви РФ, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", вона не здатна захистити свою територію, - ISW

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 105 250 осіб (+609 за добу), 3026 танків, 2010 артсистем, 6059 броньованих машин 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Друга сотня набирається дуже швидкими темпами Таке відчуття, що грудень за кількістю "хороших узкіх" перевершить листопад
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30.12.2022 08:49
+14
Скільки відвернених смертей українців стоїть за ціею сводкою. Арта і РСЗО як головна загроза стабільно знищуються. Слава ЗСУ !
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30.12.2022 08:56
+13
Кацапи впевнено ідуть за рускім кораблем.
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30.12.2022 08:53
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Друга сотня набирається дуже швидкими темпами Таке відчуття, що грудень за кількістю "хороших узкіх" перевершить листопад
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30.12.2022 08:49 Відповісти
Кацапи впевнено ідуть за рускім кораблем.
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30.12.2022 08:53 Відповісти
Скільки відвернених смертей українців стоїть за ціею сводкою. Арта і РСЗО як головна загроза стабільно знищуються. Слава ЗСУ !
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30.12.2022 08:56 Відповісти
609 - 690...перепутка
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30.12.2022 09:01 Відповісти
І ще одна, в статті пише; танків - 3026 (+1) од,
а на картинці +8
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30.12.2022 09:14 Відповісти
А РСЗВ - у тексті +5, у інфографіці - 0. Орієнтуємось на Генеральний штаб - https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
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30.12.2022 09:39 Відповісти
приємно спостерігати як чисельність мертвих кацапів (за офіційною статистикою) наближається до містичних 111 111 мудаків...
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30.12.2022 09:16 Відповісти
Це буде реальність.
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30.12.2022 09:18 Відповісти
Генштаб молодці, почали видавати статистику раніше )) Колись йшов, варив каву, лазив в телефоні, комп'ютері, оновлював сторінку, нервував, з нетерпінням чекав статистику. Біля 10 отримував, радів і йшов зі спокійною душою працювати, декілька сотен москалів стали хорошими )) А зараз прийшов на роботу, зварив каву, відкрив телефон, а статистика вже там! Зрадів, побажав смерті москальні і до праці ))
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30.12.2022 09:23 Відповісти
Гарна робота - прийшов, зварив каву (це ж не для клієнтів?), відкрив телефон.
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30.12.2022 09:42 Відповісти
Кава для себе, клієнтів не маю, а робота практично цілодобова, тому перерви роблю коли очі від монітору втомляються, підхожу до вікна і роздивляюсь предмети як можна далі, своєрідна розминка для очей. А потім далі до монітору ...
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30.12.2022 09:50 Відповісти
Ні собі чого! Так і мозолі на очах можна натерти.
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30.12.2022 17:49 Відповісти
Вчора була інфа, що наші накрили кацапський С-300. Хтось офіційно підтреджував. Тіпа ОК "Південь".
Взагалі-то це засіб ППО.
Але в статистиці нема ппо...
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30.12.2022 09:44 Відповісти
Скорше за все пішов до спеціальної або автомобільної техніки, бо одна система С-300 нараховує десятки одиниць техніки. Тому було би неправильно уразивши одну - дві одиниці рапортувати про цілу систему.
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30.12.2022 09:53 Відповісти
Ось, від 28 грудня:
У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу ***********.
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30.12.2022 09:49 Відповісти
Тут теж журналісти трохи некоректно пишуть. Тому що С-300 це ЗРС (зенітно ракетна система) а не ЗРК (зенітно ракетний комплекс) ... Могла бути уражена пускова установка або один з радарів.
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30.12.2022 09:56 Відповісти
Я не в курсі, але припускаю, що С-300, при використанні в режимі земля-земля, в урізаній комплектації?
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30.12.2022 10:11 Відповісти
Схоже, що наші поки не підтвердять, у статистику не додають. Дуже добра звичка. Якщо поширимо її усією країною, то переможемо усіх ворогів - і зовнішніх, і внутрішніх. Здоров'я нашим захисникам.
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30.12.2022 10:00 Відповісти
О,супер!!!Головне техніки нормально так намолотили!!!
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30.12.2022 10:19 Відповісти
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30.12.2022 10:54 Відповісти
 
 