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Наступного року Україна може отримати ATACMS та західні танки, але все залежить від поля бою, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

atacms

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що наступного року Україна може отримати ракети ATACMS та західні танки, але все залежатиме від ситуації на полі бою.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Так, міністра запитали, чи можуть наступного року чи в наступні декілька місяців передати Україні і танки, і ATACMS, і сучасні ударні дрони.

"У наступному році так. Але це залежатиме і від ситуації на полі бою. ... Це завжди суміш цих факторів, але в кожній країні вона різна. Є гучні історії, які на слуху у людей, танки, літаки, ATACMS. У армії є свої конкретні потреби. Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра – бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше", - пояснив очільник МЗС.

Водночас, за словами Кулеби, надання систем Patriot Україні "це не просто чергове рішення, це психологічний перелам".

"Бо з перших днів, коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, – це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним. ... З усіх типів зброї, Patriot – найскладніший", - зазначив глава МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Наступний рік це 365 днів. А це потрібно вчора було.
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30.12.2022 09:26
+7
У битві за вуха ВАЗелінського між каломойським і фуйлом, перемогло фуйло, відповідно агент його впливу- дерьмак.
Результат, не просто зУбажіння, як було б за богдана, а повномаштабне вторгнення.
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30.12.2022 10:11
+6
Абрамси будуть психологічним переломом, а F16 знесе дах у кацапні ...
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30.12.2022 09:20
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Абрамси будуть психологічним переломом, а F16 знесе дах у кацапні ...
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30.12.2022 09:20 Відповісти
так надають же-порційно..розтягують задоволення...випробовують зброю...наскільки успішно ЗСУ справляється.і так далі
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30.12.2022 10:01 Відповісти
В мене вже склалась думка, що все це дадуть тільки після нашої Перемоги. Ось тоді - так. Щоб зафіксувати Кордон і безпеку. Бо це вже не буде можливо трактувати як улюблену Заходом 2ескалацію". Але до того - будуь боятися і надавати тільки те що вже у нас є. Але і те що вже є - досить не погано. Погана кількість, ось її треба нарощувати. А особливо запаси БК до них, щоб наші воїни не шкодуючи трощили орка кругом де воно повзає.
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30.12.2022 11:17 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба crfpfd

(сплескує долонями):

Ай-яй-яй!
А на вигляд - наче пристойна людина!
))))))))))))))))))))))))))))
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30.12.2022 09:22 Відповісти
Усе буде задля Перемоги України на полі бою, бою за мир.
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30.12.2022 09:22 Відповісти
Все буде так, як скаже єрмак. Або щось треба робити з цим ригівським ублюдком.
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30.12.2022 09:55 Відповісти
Богдан уже був...
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30.12.2022 10:02 Відповісти
У битві за вуха ВАЗелінського між каломойським і фуйлом, перемогло фуйло, відповідно агент його впливу- дерьмак.
Результат, не просто зУбажіння, як було б за богдана, а повномаштабне вторгнення.
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30.12.2022 10:11 Відповісти
Наступний рік це 365 днів. А це потрібно вчора було.
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30.12.2022 09:26 Відповісти
Ага, крим віддали мовчки, ленд-ліз не запустили, фугасна в поляків упала...

Ось тут питання: скільки потрібно вбити/вмерти щоб дали щось справжнє зі зброї...
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30.12.2022 13:07 Відповісти
А від "проФФесіоналів дипломатів" вже нічого не залежить?
А то в нас таки геніальні фахівці-сексологи у дипломатичному корпусі...
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30.12.2022 09:33 Відповісти
сєксологиня...
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30.12.2022 10:03 Відповісти
А че, по логікі болванчіка "Вкраїна - простітутка" все збігається... 🎏
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30.12.2022 13:09 Відповісти
Наступного року Україна може отримати ATACMS та західні танки, але все залежить від поля бою між "зеленою корупційною машиною".котра веде війну ізСША І НАТО .від котрих залежить озброєння Україні для захисту українського народу, алЕ й вступ України в НАТО
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30.12.2022 10:23 Відповісти
Вранье и манипуляции с первого до последнего слова!
Для начала, пустть Кулеба объяснит : Почему ставится вопрос "или"? Почему "или танки" или "гаубицы"? Почему нельзя одновременно?
И что значит "зависит от ситуации на поле боя"? Мы должны выигрывать или проигрывать, что бы нам "что-то дали"?
Patriot нам пообещали дать, тогда, когда наша ПВО была уже на последнем издыхании, а энергоструктура была разрушена более чем на 50%. О такой "ситуации на поле боя" говорит Кулеба?
Ответа на вопрос "почему нам в течении года войны не давали Patriot" - нет. Кулеба удобненько его замолчал.
Понятно, что аргумент Кулебы о том что "з усіх типів зброї, Patriot - найскладніший" - это для дебилов с 3-мя классами образования.

И т.д. и т.п.
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30.12.2022 10:38 Відповісти
Слухайте, не Кулеба ж вирішує коли і що надавати. За великим рахунком все в руках Байдена і на його думку Кулеба не має впливу. У Штатів свої інтереси в цій війні, це вже очевидно.
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30.12.2022 10:52 Відповісти
А я и не утверждал что "Кулеба вирішує". Просто бесит, когда чиновник такого ранга комментироует вопрос в котором он "ничего не решает". Да еще при этом врет и манипулирует. Это все с какой целью?

И вы ошибаетесь: Все НЕ в руках Байдена, а в руках американцев. Проблема в том, что такую же ошибку совершает АП. Они работают не с гражданами страны (от которой хотят помощи), а с "конкретным челом, который решает" - типичная позиция всех коррупционеров.
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30.12.2022 11:15 Відповісти
Вже майже рік війни, в перекладі на мирний час, майже три роки. Невже за цей час не можна доробити і виробити "Вільху М" з дальністю не 140, а 280-300 км?!! Як в свій час заявляв Коростильов - найпростіший шлях це зменшення ваги БЧ і тоді б було значно менше обстрілів Харкова, Дніпра тощо... Ясна річ, нам з кухні видніше, але ж ми, як ще недавно волала влада, космічна держава, чи косметична???
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30.12.2022 10:55 Відповісти
Чем сегоднешнее поле боя не устраивает?
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30.12.2022 11:04 Відповісти
БРЕД
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30.12.2022 11:12 Відповісти
Реальные поставки в Украину НАТО засекретили ещё с первого Рамштайна..быдлу Мавзолейному не обязательно знать что когда и почему и из какой Франции или Британии пришел новогодний подарок против вечно встающих с колен Обезьян 🦍🦍👹
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30.12.2022 11:19 Відповісти
Хрюкните словами курицы Марго Симоньян...Киев за два дня..вам попустит😝😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮
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30.12.2022 11:21 Відповісти
Не секретная информация..в Украину доставлено 10 000 генераторов разной мощности..из них из Эмиратов 2500 штук... Боже Храни Эмира 👍💪✊
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30.12.2022 11:31 Відповісти
ну так батальон монако и мажоров в окопы- и будет адамс, а то народу самому уже трудно и в немоготу
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30.12.2022 11:36 Відповісти
https://youtu.be/_HBdNLI0tcY...

Михаил Горбачев о падении дохлого Сссра.... Мавзолейные..А сегодня день создания дохлого Совка. 30 декабря 1922 года... накатите стаканяку Бояры💀💀🤣🤣🤣🦍👹
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30.12.2022 11:52 Відповісти
Конечно получит, и танки, и АТАКМС и самолеты... даже когда-нибудь передадут пару фрегатов для флота, всё будет... но не скоро... союзники не спешат, у них своё ощущение времени... к примеру год назад они даже ручные ПЗРК Стингер нам давать не хотели ни за что на свете )
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30.12.2022 12:32 Відповісти
Довгограюча платівка. Свої треба мати, а ви тільки виглядаєте хтось щось дасть.
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30.12.2022 13:34 Відповісти
 
 