Наступного року Україна може отримати ATACMS та західні танки, але все залежить від поля бою, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що наступного року Україна може отримати ракети ATACMS та західні танки, але все залежатиме від ситуації на полі бою.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Так, міністра запитали, чи можуть наступного року чи в наступні декілька місяців передати Україні і танки, і ATACMS, і сучасні ударні дрони.
"У наступному році так. Але це залежатиме і від ситуації на полі бою. ... Це завжди суміш цих факторів, але в кожній країні вона різна. Є гучні історії, які на слуху у людей, танки, літаки, ATACMS. У армії є свої конкретні потреби. Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра – бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше", - пояснив очільник МЗС.
Водночас, за словами Кулеби, надання систем Patriot Україні "це не просто чергове рішення, це психологічний перелам".
"Бо з перших днів, коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, – це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним. ... З усіх типів зброї, Patriot – найскладніший", - зазначив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
(сплескує долонями):
Ай-яй-яй!
А на вигляд - наче пристойна людина!
))))))))))))))))))))))))))))
Результат, не просто зУбажіння, як було б за богдана, а повномаштабне вторгнення.
Ось тут питання: скільки потрібно вбити/вмерти щоб дали щось справжнє зі зброї...
А то в нас таки геніальні фахівці-сексологи у дипломатичному корпусі...
Для начала, пустть Кулеба объяснит : Почему ставится вопрос "или"? Почему "или танки" или "гаубицы"? Почему нельзя одновременно?
И что значит "зависит от ситуации на поле боя"? Мы должны выигрывать или проигрывать, что бы нам "что-то дали"?
Patriot нам пообещали дать, тогда, когда наша ПВО была уже на последнем издыхании, а энергоструктура была разрушена более чем на 50%. О такой "ситуации на поле боя" говорит Кулеба?
Ответа на вопрос "почему нам в течении года войны не давали Patriot" - нет. Кулеба удобненько его замолчал.
Понятно, что аргумент Кулебы о том что "з усіх типів зброї, Patriot - найскладніший" - это для дебилов с 3-мя классами образования.
И т.д. и т.п.
И вы ошибаетесь: Все НЕ в руках Байдена, а в руках американцев. Проблема в том, что такую же ошибку совершает АП. Они работают не с гражданами страны (от которой хотят помощи), а с "конкретным челом, который решает" - типичная позиция всех коррупционеров.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮
Михаил Горбачев о падении дохлого Сссра.... Мавзолейные..А сегодня день создания дохлого Совка. 30 декабря 1922 года... накатите стаканяку Бояры💀💀🤣🤣🤣🦍👹