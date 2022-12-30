На Заході залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії", щодо Путіна вже все зрозуміли, - Кулеба

На Заході вже немає прихильників ідеї, яка полягає у тому, щоб "зберегти обличчя" російського диктатора Володимира Путіна. Однак залишилися ті, хто хоче "збереження обличчя Росії".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна вони вже все зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть" тощо", - пояснив глава МЗС.

"Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту, скільки утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія по своїй суті не зміниться. Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну. І це насправді набагато важливіше – подолати цей наратив. І погодитись з тезою, що Росія є такою, якою вона є, і наша задача – не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою. Тобто з агресивно-авторитарної країни вона має стати просто авторитарною, консервативною країною. Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - додав Кулеба.

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