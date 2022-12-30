На Заході залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії", щодо Путіна вже все зрозуміли, - Кулеба
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На Заході вже немає прихильників ідеї, яка полягає у тому, щоб "зберегти обличчя" російського диктатора Володимира Путіна. Однак залишилися ті, хто хоче "збереження обличчя Росії".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна вони вже все зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть" тощо", - пояснив глава МЗС.
"Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту, скільки утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія по своїй суті не зміниться. Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну. І це насправді набагато важливіше – подолати цей наратив. І погодитись з тезою, що Росія є такою, якою вона є, і наша задача – не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою. Тобто з агресивно-авторитарної країни вона має стати просто авторитарною, консервативною країною. Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Ну...
З гімна, ми бачили, можна зробити і півника, і кролика...
- (Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений, том 16. - с. 206)
«Существование такой державы, как россия, уже дает основание всем другим странам сохранять свои армии».
- (Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений, том 16. - с. 556)
тільки закінчуються виплати 30-срібниих від газпрому, відразу ж макрони та орбани з нігамерами та іншими адептами руSSкого міра починають по-іншому співати....гроші НЕ пахнуть....навіть якщо вони криваві... і на жаль так думають багато політиків на Заході....
у Параши нет лица, а есть лишь мерзкое злое рыло.
послицею.
Киссинджер старый и хитрый Лис в политике...лишнее не должны знать...
Наверное именно поэтому Кулеба назначает послом в Болгарии какую-то ************.
Не, не Кулеба назначает? Кулеба, как Министр иностранных дел, не имеет никакого отношения к назначениям послов?
Есть слова, а есть дела! И вашим (зеленым) словестным поносом вы украинцев не обдурите. Все вы - назначенцы, жополизы и приспособленцы!
Все это можно найти в Ютьбе...
недавно з подивом дізнався що Павло Штепа про це писав ще в 1970-му.
можна скільки завгодно називати його антисемітом, але "відповідальна соціальна політика фінансових кіл" - це міф.
західні фінансисти, головним інструментом роботи яких є борг, взяли на озброєння соціалістичну ідею, аби очолити ідеологічний тренд для мас, що переселялися з сіл в міста і бідніли, і таким чином керувати процесом їхнього зубожіння, час від часу підкидаючи то пенсійну реформу то медичну.
саме так функціонує каліфорнія, найбагатший штат США, там соціальних програм втричі більше ніж в інших штатах, але 70% людей не мають власного помешкання, вони живуть в борг, але не протестують.
ссср був для цих фінансових кіл ідеальною рекламною картинкою, ніхто не хотів його розпаду.
"слухайте нас", казали західні соціалісти, яких регулярно обирали, "і через 20 років у вас буде так само як в ссср, але без громадянської війни, колективізації і чк"
і дурні слухали - всі знайомі навколо живуть як в ссср, кого не спитай.
за виключенням 2% тих, хто розказує ці казки.
тому серед західних сірих кардиналів ніхто не проти, щоб росія (а є ще й китай, і індія) зайняла місто ссср на рекламній картинці.
Кон Чен Ый, а как же фубли?)))
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
пьяная ругань и запах сортира
внешние признаки "русского мира"
Тленом и кровью, плешивой мессией…
Чуете вонь? Это запах России!
На фоне всех ваших размышлений, может жестоко прозвучит,но снова же польский голос кратко и чётко бьёт по башке эвропейское герм. и франц быдло нашей старой поговоркой: хороший кацап это мёртвый кацап.