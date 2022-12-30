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На Заході залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії", щодо Путіна вже все зрозуміли, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

На Заході вже немає прихильників ідеї, яка полягає у тому, щоб "зберегти обличчя" російського диктатора Володимира Путіна. Однак залишилися ті, хто хоче "збереження обличчя Росії".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна вони вже все зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть" тощо", - пояснив глава МЗС.

"Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту, скільки утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія по своїй суті не зміниться. Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну. І це насправді набагато важливіше – подолати цей наратив. І погодитись з тезою, що Росія є такою, якою вона є, і наша задача – не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою. Тобто з агресивно-авторитарної країни вона має стати просто авторитарною, консервативною країною. Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - додав Кулеба.

Читайте: Наступного року Україна може отримати ATACMS та західні танки, але все залежить від поля бою, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
***** , просто нет , слов . Западные политики , не учились в университетах , их тоже берут с квартала 95 ?????, . Они же учили социологию, . ***** , это продукт всего расийского общества , это запрос социума на правителя , и методы такого типа . Он шо просто так появился , кремль постоянно мониторит, что хочет быдло . А быдло, хочет все по три рубля, и что бы все как и они жили в Говне . Они не хотят жить как гейропа, они хотят чтобы Запад жил , как и они и восхищался, загадочностью руской души . А ещё они мечтают о сильной руке , шоб как раньше , раз ,и уже на плахе . И главное, Украинцы об этом все время рассказывают , потому, что мы знаем этих идиотов , жили с ними 70- лет . Но почему-то нам никто не верит и все время хотят умиротварить Дракона . А дракон ,у него природа такая , жить в логово в Говне , и чтобы все боялись. И время от времени забирать все самое лучшее.
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30.12.2022 09:57
+31
О каком лице говорит этот поц? У Параши нет лица, а есть рыло. Злобное, окровавленное и вечно пьяное рыло место которому на стене охотничьего домика Байдена, как подарок от народа Украины, с автографом Залужного, Марчело, Кривоноса, Сирского и еще с десяток генералов.
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30.12.2022 09:42
+26
людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну

Ну...
З гімна, ми бачили, можна зробити і півника, і кролика...
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30.12.2022 09:34
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людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну

Ну...
З гімна, ми бачили, можна зробити і півника, і кролика...
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30.12.2022 09:34 Відповісти
Та можна то можна, та тільки він все одно смердить ))))
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30.12.2022 09:39 Відповісти
Отож-бо!
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30.12.2022 09:44 Відповісти
Ідеологі, які мав срср казали: «Уменьшилась ли опасность со стороны россии? Нет. Только умственное ослепление господствующих классов Европы дошло до предела.Прежде всего, по признанию ее официального историка Карамзина, неизменной остается политика россии. Ее методы, ее тактика, ее приемы могут изменяться, но путеводная звезда этой политики - мировое господство, остается неизменной»
- (Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений, том 16. - с. 206)

«Существование такой державы, как россия, уже дает основание всем другим странам сохранять свои армии».
- (Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений, том 16. - с. 556)
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30.12.2022 10:09 Відповісти
Не, ну современная наука может превратить мужика в женщину и наоборот. Почему того же самого нельзя сделать с путиным и россией?
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30.12.2022 10:12 Відповісти
Мужик, з якого зробили жінку іменується 3,14дар, ну а жінка, яка стала мужиком, відповідно, перестала бути жінкою. Не намагайтеся переробити Пу, бо він, і так 3,14дор, а з росія, це таке саме непорозуміння, як і жінка перероблена в мужика.
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30.12.2022 19:51 Відповісти
Транссексуалы подвергаются трансформации добровольно, добиваются её. Козломордия, по-твоему, желает трансформироваться в нормальное демократическое общество? Там дело не столько в наличии гениталиев, сколько в поведении, мировосприятии - а этого насильно и быстро не внедришь, если вообще достигнешь.
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30.12.2022 20:42 Відповісти
Всі ці "віруючі" що з кацапії можна зробити демократичну країну добре проплачуються. Зникне в кацапів "золотий_запас" -- зникнуть "віруючі". Як колись компартії в західних країнах після зникнення "кпсс".
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30.12.2022 10:25 Відповісти
100%!
тільки закінчуються виплати 30-срібниих від газпрому, відразу ж макрони та орбани з нігамерами та іншими адептами руSSкого міра починають по-іншому співати....гроші НЕ пахнуть....навіть якщо вони криваві... і на жаль так думають багато політиків на Заході....
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30.12.2022 11:27 Відповісти
Якщо до кілограму гімна додати два кілограма варення, в результаті вийде три кілограми гімна...
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30.12.2022 15:38 Відповісти
Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту, .... кулєба сектант ,який вірить, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну.
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30.12.2022 09:42 Відповісти
Якраз і не вірить. Перечитай.
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30.12.2022 10:04 Відповісти
Кулеба: "Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту, скільки утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія по своїй суті не зміниться. Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну." Джерело: https://censor.net/ua/n3390256
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30.12.2022 10:13 Відповісти
"Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту,"- "зелене словоблуддя" - Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять,... як він збирається зупиняти сектантів , якщо особисто ,не збирається з ними боротись???
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30.12.2022 10:19 Відповісти
мокшандию можно исправить только напалмом
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30.12.2022 09:42 Відповісти
О каком лице говорит этот поц? У Параши нет лица, а есть рыло. Злобное, окровавленное и вечно пьяное рыло место которому на стене охотничьего домика Байдена, как подарок от народа Украины, с автографом Залужного, Марчело, Кривоноса, Сирского и еще с десяток генералов.
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30.12.2022 09:42 Відповісти
Большой респект Альте Зольдату за лаконичную и категоричную формулировку:

у Параши нет лица, а есть лишь мерзкое злое рыло.
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30.12.2022 15:22 Відповісти
Який поц говорить про лице?
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30.12.2022 22:01 Відповісти
Сейчас уже никто ботоксную ряшку спасать не собирается его бывшие друзья уже в мыслях делят оркский улус.
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30.12.2022 09:53 Відповісти
І в нас збереглася секта "по збереженню обличчя і пропаганди "русскогог мира" - РПЦ в Україні". Так що краще розберіться, що тут в вас, а потім дивіться через паркан до сусідів. Наші безграмотні малороси, типу будуть декілька місяців вивчати причетність РПЦ до росії? А хто на нас панав?
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30.12.2022 09:53 Відповісти
По факту нет никакого путлера..есть рожа из ящика...имитирующая фюрера всея концлагеря РАБzeя встающего с колен🦍🤣
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30.12.2022 09:54 Відповісти
Всі переінакшуються швидко. Залежить від державної політики та встановлення порядку
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30.12.2022 09:55 Відповісти
***** , просто нет , слов . Западные политики , не учились в университетах , их тоже берут с квартала 95 ?????, . Они же учили социологию, . ***** , это продукт всего расийского общества , это запрос социума на правителя , и методы такого типа . Он шо просто так появился , кремль постоянно мониторит, что хочет быдло . А быдло, хочет все по три рубля, и что бы все как и они жили в Говне . Они не хотят жить как гейропа, они хотят чтобы Запад жил , как и они и восхищался, загадочностью руской души . А ещё они мечтают о сильной руке , шоб как раньше , раз ,и уже на плахе . И главное, Украинцы об этом все время рассказывают , потому, что мы знаем этих идиотов , жили с ними 70- лет . Но почему-то нам никто не верит и все время хотят умиротварить Дракона . А дракон ,у него природа такая , жить в логово в Говне , и чтобы все боялись. И время от времени забирать все самое лучшее.
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30.12.2022 09:57 Відповісти
вся соціологія під ліваками лежить, їх там більше всього, то про які університети мова.
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30.12.2022 11:33 Відповісти
Не 70 лет, а 350, к сожалению. И все попытки избавиться от этого говна заканчивались кроваво. Потому что всё время находились поцы, которым надо было "заглянуть им в глаза"
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30.12.2022 11:37 Відповісти
А ще завжди знаходилась велика маса полупоц1в, як1 ц1х поц1в обирають у владу.
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30.12.2022 20:50 Відповісти
Саме так. І з роками ці дурні не каються. Усе виглядає як з тими мишами, що "..кололися, плакали, але продовжували жерти кактуса."
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31.12.2022 08:05 Відповісти
Кулеба, що з сексологинею послицею дерьмака?
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30.12.2022 10:06 Відповісти
Мабуть працює, цією самою послицею.
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30.12.2022 23:58 Відповісти
Нісенітниця, про закрити, царя-батюшку, й нехай собі живуть. Допоки ця клоака існує, вона буде смердіти й труїти життя цього світу, й ніякі залізні занавєси не стануть їм на заваді. Імперія має зникнути, тобто розвалитись на декілька країн - можливо тоді ці території стануть більш-менш адекватними.
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30.12.2022 10:10 Відповісти
На вечеринке в подмосковной Барвихе , дочь Ельцина Татьяна Дьяченко пригласила Генри Киссинджера и сказала преемник есть, это путлер..вечеринка была так себе,в итоге так и порешили...,потом мистер Киссинджер позвонил в Вашингтон и доложил результат переговоров..типа Молотов-Риббентроп..но без Секретного протокола... хотя я лично сомневаюсь,что его не было...
Киссинджер старый и хитрый Лис в политике...лишнее не должны знать...
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30.12.2022 10:13 Відповісти
По твердженню Швеця Ю., на початку 70 Генрі мав стати на ставку агента КГБ, але доля його зробила держсекретарем при Ніксону. А Невзлін недавно розказав, як старий пердун був у Ходорковського в правлінні, а потім вийшов з нього і Путін дав йому іншу роботу. так що цей Вашингтонський перець давній друг *****.
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30.12.2022 18:26 Відповісти
..кто хочет лобызаться с бункерным!!! Есть такие в ЕС.лягушатники,макаронники и орбик. Еще те кто дурку гонит с поставкой вооружения ВСУ...Пузатые гиниралы НАТыыыы,ждущие пэнсии....
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30.12.2022 10:23 Відповісти
Какое лицо? У России даже просто морды нет. Есть только та морда, которая умоляет о кирпиче
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30.12.2022 10:24 Відповісти
Рашистское рыло нужно не сберечь, а выдрать с него ядерные клыки, что бы оно больше не могло угрожать существованию цивилизации на этой планете.
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30.12.2022 10:25 Відповісти
Задача очень важная и очень сложная.
Наверное именно поэтому Кулеба назначает послом в Болгарии какую-то ************.
Не, не Кулеба назначает? Кулеба, как Министр иностранных дел, не имеет никакого отношения к назначениям послов?

Есть слова, а есть дела! И вашим (зеленым) словестным поносом вы украинцев не обдурите. Все вы - назначенцы, жополизы и приспособленцы!
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30.12.2022 10:26 Відповісти
Кстати Генри Киссинджер спас экономику мавзолейную в 1992 году предложив нескольким сенаторам США идею отправить на мавзолей Гуманитарные грузы с продовольствием и медикаментами...под названием ,"Подари Надежду,,"...с марта 1992 года жратва пошла миллионами тонн...аж до 1997 года...
Все это можно найти в Ютьбе...
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30.12.2022 10:33 Відповісти
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30.12.2022 10:56 Відповісти
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так.Это к вопросу о русских "либералах".
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30.12.2022 10:57 Відповісти
Выражает то лицо-- чем садятся на крыльцо.
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30.12.2022 11:10 Відповісти
ну то до тих пір, поки існує секта збереження лиця росії, у росії все будуть жахливі диктатори при владі. Вони ж не випадково саме в рашці раз за разом до влади приходять. Це ж вже система, бо мають ресурси утримувати секти збереження лиця чи ще чогось там, і кожен раз рашка уникає повної відповідальності, а значить урок не засвоєний і знову по колу. Цих сектантів треба до рашки переселити на вічно, щоб не було у іншіх спокуси, зберігати лице росії за рахунок скривджених тією самою росією.
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30.12.2022 11:30 Відповісти
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30.12.2022 11:55 Відповісти
це не секта, це реальна політика давоського клубу, тих хто править нами всіма.
недавно з подивом дізнався що Павло Штепа про це писав ще в 1970-му.
можна скільки завгодно називати його антисемітом, але "відповідальна соціальна політика фінансових кіл" - це міф.

західні фінансисти, головним інструментом роботи яких є борг, взяли на озброєння соціалістичну ідею, аби очолити ідеологічний тренд для мас, що переселялися з сіл в міста і бідніли, і таким чином керувати процесом їхнього зубожіння, час від часу підкидаючи то пенсійну реформу то медичну.

саме так функціонує каліфорнія, найбагатший штат США, там соціальних програм втричі більше ніж в інших штатах, але 70% людей не мають власного помешкання, вони живуть в борг, але не протестують.

ссср був для цих фінансових кіл ідеальною рекламною картинкою, ніхто не хотів його розпаду.
"слухайте нас", казали західні соціалісти, яких регулярно обирали, "і через 20 років у вас буде так само як в ссср, але без громадянської війни, колективізації і чк"
і дурні слухали - всі знайомі навколо живуть як в ссср, кого не спитай.
за виключенням 2% тих, хто розказує ці казки.

тому серед західних сірих кардиналів ніхто не проти, щоб росія (а є ще й китай, і індія) зайняла місто ссср на рекламній картинці.
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30.12.2022 15:10 Відповісти
Це вже навіть не секта, а палата √6
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30.12.2022 15:29 Відповісти
Кацапія повинна бути знищена. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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30.12.2022 17:16 Відповісти
Все, что связано с россией, ничего, кроме ужаса и брезгливости, в мире не вызывает.
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30.12.2022 18:03 Відповісти
Пан Кулеба бачить секту в Европі, ап чому не бачить секту, яка сидить в ОП??
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30.12.2022 19:06 Відповісти
Фашик Донецький
Кон Чен Ый, а как же фубли?)))
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30.12.2022 23:23 Відповісти
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЧИТАТЬ ДО КОНЦА
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.
Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.
Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
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31.12.2022 02:40 Відповісти
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
пьяная ругань и запах сортира
внешние признаки "русского мира"
Тленом и кровью, плешивой мессией…
Чуете вонь? Это запах России!
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31.12.2022 02:41 Відповісти
Kaк комментировать интелнктульный понос? Да никак.
На фоне всех ваших размышлений, может жестоко прозвучит,но снова же польский голос кратко и чётко бьёт по башке эвропейское герм. и франц быдло нашей старой поговоркой: хороший кацап это мёртвый кацап.
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31.12.2022 04:47 Відповісти
 
 