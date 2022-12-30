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Чиновниця-зрадниця з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації рф. Там її призначили очільницю "отдела кадров" у створеній агресором "исправительной колонии".

На цій "посаді" агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла "крісла" в окупаційному органі та лояльність російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що злочини зрадниці задокументували, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук.

"Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали в СБУ.

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Чиновниця-зрадниця з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла з повинною до правоохоронців, - СБУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Правильно зробила . Вона побачила , шо після звільнення Херсона , зелена шобла поставила до керівництва тих же зрадників ! І у нею знову все буде зелене !
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30.12.2022 09:59
+11
Раніше сяде - раніше вийде.
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30.12.2022 09:56
+11
і ганьба дітям та родині
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30.12.2022 09:56
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30.12.2022 09:45 Відповісти
і ганьба дітям та родині
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30.12.2022 09:56 Відповісти
Яка ганьба? Ви при своєму глузді? Хіба в нашій країні цінується репутація? Дадуть умовно кілька років, а потім знову повернеться. Може ще й посаду зробить.
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30.12.2022 10:22 Відповісти
Ще й яку посаду
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30.12.2022 10:53 Відповісти
тьфу ти...прочитав..чарівниця-зрадниця.
с вєщамі.пообіцяли блага цивілізації...унітаз,пральну машинку і собачу будку
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30.12.2022 09:55 Відповісти
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30.12.2022 09:59 Відповісти
А зарізатись - слабо́?
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30.12.2022 09:55 Відповісти
Раніше сяде - раніше вийде.
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30.12.2022 09:56 Відповісти
Але вийде ж в Україні,а не в роzzії.
Вумна баба
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30.12.2022 10:50 Відповісти
Повісити привселюдно
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30.12.2022 09:57 Відповісти
Правильно зробила . Вона побачила , шо після звільнення Херсона , зелена шобла поставила до керівництва тих же зрадників ! І у нею знову все буде зелене !
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30.12.2022 09:59 Відповісти
Відіграються на мелкоті. Але карати за зраду треба кожного і тільки тюрьмою, а видатних просто вбивати.
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30.12.2022 10:03 Відповісти
Хотіла зберегти роботу. Не вірила в те, що Херсон буде звільнено. Таких немало було є і в ОП
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30.12.2022 10:16 Відповісти
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30.12.2022 10:18 Відповісти
Позбавити громадянства України й депортувати в орду!!!
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30.12.2022 10:23 Відповісти
Сама прийшла, сама розкаялась, сама і повішалась)))
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30.12.2022 10:37 Відповісти
А ті, хто розмінував Чонгар самі не прийдуть. Їх тре ловити і душити.
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30.12.2022 11:29 Відповісти
Ще заявить що "нєвіноватая я", її примусили.
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30.12.2022 11:54 Відповісти
А пику ховають
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30.12.2022 12:57 Відповісти
 
 