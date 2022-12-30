Чиновниця-зрадниця з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців, - СБУ
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Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації рф. Там її призначили очільницю "отдела кадров" у створеній агресором "исправительной колонии".
На цій "посаді" агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів. За це обіцяла "крісла" в окупаційному органі та лояльність російських загарбників", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що злочини зрадниці задокументували, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук.
"Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали в СБУ.
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с вєщамі.пообіцяли блага цивілізації...унітаз,пральну машинку і собачу будку
Вумна баба