Немає причин говорити з Путіним. Дипломатія не вберегла нас від війни, - президент Естонії Каріс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Естонії Алар Каріс не бачить сенсу говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він повідомив в інтерв'ю ETV+, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.
Каріс каже, що він не має причин говорити з Путіним як лідер маленької сусідньої країни.
"Ми бачили, що лідери більших держав робили різні спроби, і все це ні до чого не призвело. Дипломатія не вберегла нас від війни", - сказав він.
Президент Естонії вважає, що колись Україна та РФ сядуть за стіл переговорів, щоб формалізувати мир, але зараз причин для дипломатії немає.
"Що мені йому сказати? Навіщо говорити йому про те, що думають з цього боку кордону? Він так і так це знає", - резюмував естонський лідер.
За його словами, час для переговорів має вирішувати Україна.
"Я думаю, ми всі хочемо миру. Однак щоб настав мир, потрібно закінчити цю війну. На жаль, доводиться обирати сторону. У цій ситуації неможливо бути невизначеною людиною, яка просто за мир. Ми всі хочемо, щоб настав мир. Але для цього українці повинні отримати назад свою країну і відновити її" - сказав Каріс.
"Безумовно, настане день, коли мир обговорюватимуть за столом переговорів, - рано чи пізно. Але скоріше коли війна буде в такій фазі, що Україна вирішить: час для переговорів настав" - додав він.
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А суть самих переговорів має стосуватися лише об'ємів та строків виплати репарацій.
Згадайте ГІТЛЕРА з ним вели дипломатичні переговори щоб завершити війну? Ні бо в нього була така ідеологія і він також спирався на силу і вірив в перемогу навіть коли вже німці не вірили
ПУТЛЕР -це гітлер 21 століття він буде ігнорувати будь-які документи міжнародне право бо головну роль грає сила.
Ось коли ця сила спаде нанівець теж саме як і у гітлера ось тоді можливі переговори. А чи будуть ці переговори потрібні Україні бо Україна не воює за переговори а за території і головне вибити
рашистів з територій а переговори можуть і не відбутися і це не дуже важливо для України.