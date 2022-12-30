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Новини За кордоном
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Немає причин говорити з Путіним. Дипломатія не вберегла нас від війни, - президент Естонії Каріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

алар,каріс

Президент Естонії Алар Каріс не бачить сенсу говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він повідомив в інтерв'ю ETV+, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

Каріс каже, що він не має причин говорити з Путіним як лідер маленької сусідньої країни.

"Ми бачили, що лідери більших держав робили різні спроби, і все це ні до чого не призвело. Дипломатія не вберегла нас від війни", - сказав він.

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Президент Естонії вважає, що колись Україна та РФ сядуть за стіл переговорів, щоб формалізувати мир, але зараз причин для дипломатії немає.

"Що мені йому сказати? Навіщо говорити йому про те, що думають з цього боку кордону? Він так і так це знає", - резюмував естонський лідер.

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За його словами, час для переговорів має вирішувати Україна.

"Я думаю, ми всі хочемо миру. Однак щоб настав мир, потрібно закінчити цю війну. На жаль, доводиться обирати сторону. У цій ситуації неможливо бути невизначеною людиною, яка просто за мир. Ми всі хочемо, щоб настав мир. Але для цього українці повинні отримати назад свою країну і відновити її" - сказав Каріс.

"Безумовно, настане день, коли мир обговорюватимуть за столом переговорів, - рано чи пізно. Але скоріше коли війна буде в такій фазі, що Україна вирішить: час для переговорів настав" - додав він.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
З уйлом треба говорити тільки з позиції сили. Компроміси з росіянами ведуть до гіршого
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30.12.2022 10:18
+5
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30.12.2022 10:50
+3
Вісім років говорили-результат весь світ бачить!
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30.12.2022 10:18
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висновок--нахєр дипломатію,коли говорять кулі
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30.12.2022 10:17 Відповісти
І ще, вислів: "Дипломатія не вберегла НАС від війни", означає, що Алар Каріс щиро переживає за українців
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30.12.2022 10:33 Відповісти
До речі, його дружина активно займається виготовленням маскувальних сіток. Досить часто бере участь і сам президент.
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30.12.2022 13:15 Відповісти
З уйлом треба говорити тільки з позиції сили. Компроміси з росіянами ведуть до гіршого
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30.12.2022 10:18 Відповісти
Вісім років говорили-результат весь світ бачить!
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30.12.2022 10:18 Відповісти
Ну почему же , а уточнить меню на поминках , и желание как здохнуть , через черенок ,или верёвка
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30.12.2022 10:24 Відповісти
Початок переговорів має відбуватися тільки після виведення орків на кордон 1991, повернення всіх депортованих, полонених та вкрадених діточок.
А суть самих переговорів має стосуватися лише об'ємів та строків виплати репарацій.
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30.12.2022 10:31 Відповісти
Коротко, чітко і зрозуміло. Не те, що в різних орбанів з ердоганами
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30.12.2022 10:32 Відповісти
Тема для перемовин-репарації та поділ рашки на шматки ...
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30.12.2022 10:32 Відповісти
Золоті слова
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30.12.2022 10:44 Відповісти
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30.12.2022 10:50 Відповісти
У фільмі самиця вижила. Лука ще надіється пропетляти .
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30.12.2022 12:21 Відповісти
сколько стран мира уходили от вопроса, ***** террорист??? Не дипломатия,а политическая проституция .
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30.12.2022 10:52 Відповісти
Світ якийсь дуже дивний говорять про дипломатію і тільки поступово починають розуміти що дипломатія не дає жодних результатів
Згадайте ГІТЛЕРА з ним вели дипломатичні переговори щоб завершити війну? Ні бо в нього була така ідеологія і він також спирався на силу і вірив в перемогу навіть коли вже німці не вірили
ПУТЛЕР -це гітлер 21 століття він буде ігнорувати будь-які документи міжнародне право бо головну роль грає сила.
Ось коли ця сила спаде нанівець теж саме як і у гітлера ось тоді можливі переговори. А чи будуть ці переговори потрібні Україні бо Україна не воює за переговори а за території і головне вибити
рашистів з територій а переговори можуть і не відбутися і це не дуже важливо для України.
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30.12.2022 11:08 Відповісти
Какая там дипломатия? Россия в ипостаси ссср, как только развалилась, так сразу же начала, предпринимать меры о воссоздании самой себя в прежних объемах. Принялись разрушать украинскую церковь, лишать ядерного щита, трудоустраивать шпионов, уничтожать промышленность Украины и т.д. Путин, это уже второй этап этого Марлезонского балета - Великая Россия. Они уже в 2004 году упрямо толкали ничтожного шпиона януковича на наш трон. Вся агентура на это работала. Но, Майдан, а потом и второй Майдан, снесли бесстыдника, на которого они рассчитывали. Дипломатия - была лишь густая дымовая завеса, всех этих стройных процессов.
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30.12.2022 11:16 Відповісти
 
 