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Росія (47229) ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503)

Пригожин став "людиною року" в номінації "організована злочинність та корупція"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пригожин,євген

Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав близького до президента РФ Володимира Путіна засновника та спонсора російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, "людиною року" у номінації "організована злочинність та корупція".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Євген Пригожин став цього року на своїй батьківщині найпомітнішим втіленням усього найтемнішого. За рівнем жорстокого насильства, цинізму та безкарності з ним мало хто може зрівнятися", - зазначили в організації.

OCCRP присуджує символічний титул "людина року" у номінації "організована злочинність та корупція" з 2012 року. 2014 року "переможцем" у ній став Володимир Путін.

Читайте: Пригожин та Суровікін створили союз проти Шойгу. Тому "вагнерівці" так хочуть захопити Бахмут, - Буданов

"ПВК Вагнера" - російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних військових злочинів, зокрема у позасудових стратах.

Навесні "ПВК Вагнера" та особисто Пригожин почали вербувати до своїх лав російських ув’язнених та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишаться живими, обіцяють помилування.

Дивіться: Група "вагнерівців"-зеків здалася в полон українським бійцям. ВIДЕО

За оцінками американської розвідки, зараз у бойових діях на території України беруть участь близько 40 тисяч російських в’язнів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Потешили самолюбие петуха
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30.12.2022 10:34
+6
А как в номинации " ПЕТУШАРА ГОДА " ? На каком месте этот ******* ?
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30.12.2022 10:44
+6
Вчера под шконкой сосешь *** всему бараку, сегодня ты преступник года.не поняли да?это расея
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30.12.2022 11:15
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Потешили самолюбие петуха
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30.12.2022 10:34 Відповісти
визнав..а які наслідки ,цього визнання?
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30.12.2022 10:35 Відповісти
Світова слава серед подібного контингенту
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30.12.2022 11:09 Відповісти
Така вона людська пам'ять, частіше фіксує злочинців, аніж героїв, і це закладено природою, яка зробила мозок людини таким, що нейрони краще тримають негативну інформацію про небезпеку, тобто біль, негативні враження від чогось, або когось, задля безпеки і оберігання від повторення поганого (задля виживання)! Цим, до речі, користується і пропаганда, коли треба щоб якусь людину, країну, народ, партію, рух.... сприймали негативно, розповідаючи гучно та яскраво неприємні відверті фейки, які запам'ятовуються, а про позитив кажуть мимоходом, як про щось незначне. Так, наприклад, у 2019 році з Порошенко зробили "монстра", і фейки про нього досі багато хто сприймає яскраво як "правду", а позитив не можуть згадати, або вважають чимось дрібним. Таким же чином зробили для роССіянців "монстрами" і українців, тому вони у більшості згодні зі злочинами Рашки проти України, бо це ми для них "злочинці"!!!
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30.12.2022 11:28 Відповісти
На жаль, це справді так.
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30.12.2022 12:14 Відповісти
Бизнесмен Пригожин подтвердил родство с ученым Ефимом Пригожиным, который занимался урановыми разработками на Украине:
https://dni.ru/society/2022/10/25/512310.html
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30.12.2022 10:36 Відповісти
"НА" Украине? А это ГДЕ! Т.к. мне известно, что согласно правил руССкого языка при упоминании административно-политического субъекта (государства, административной части государства, области, района и т.д.) употребляется предлог "В", а предлог на применяется при упоминании ГЕОГРАФИЧЕСКОГО сухопутного объекта (континент, остров, мыс, в общем части суши, территории). Как давно для тебя AbOriginal_UA Украина стала то ли континентом, то ли островом???!!!
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30.12.2022 11:05 Відповісти
Я процитировал заглавие статьи в оригинале !!!
Чудово розумію і українську, і російську!
І коли пишу сам, то по відношенню до РФ завжди пишу - "на РФ" !
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30.12.2022 11:51 Відповісти
Ко-ко-ко-ко
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30.12.2022 10:39 Відповісти
Може все ж Пригожин ку-ка-ре-ку?!
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30.12.2022 11:09 Відповісти
А как в номинации " ПЕТУШАРА ГОДА " ? На каком месте этот ******* ?
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30.12.2022 10:44 Відповісти
На місці ГОЛОВНОГО петушари року!
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30.12.2022 11:10 Відповісти
Чергова вогняна НП в Росіїhttps://t.me/RBC_ua_news/37365
У центрі Ростова-на-Дону виникла потужна пожежа.Як уточнюють очевидці у місцевих пабликах, пожежа сталася на перетині провулка Доломановського та вулиці Згоди. При цьому жителі Ростова також пишуть про палаючу будівлю на вулиці Сіверсу та Гвардійській площі. Поруч розташовані центральні вокзали - залізничний та автомобільний.
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30.12.2022 10:44 Відповісти
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30.12.2022 10:53 Відповісти
Якось ріже слух "людина...", чому згідно номінації не називати "злочинець року"?
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30.12.2022 11:06 Відповісти
Це пов'язано з правилами англійської мови, де без man ніяк не можливо, бо відсутні жіночий та чоловічий род, а це часто перекладають ні як чоловік, а як "людина"!
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30.12.2022 11:14 Відповісти
Вчера под шконкой сосешь *** всему бараку, сегодня ты преступник года.не поняли да?это расея
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30.12.2022 11:15 Відповісти
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30.12.2022 11:38 Відповісти
Посмотрите на его лицо. Это старый, больной, слабовольный человек. Какой из него организатор чего либо серьезного. Явно подставная фигура, кем-то управляемая даже в мелких действиях. У него есть скрытый начальник. Но по фото видно, что он очень устал и от выполнения такой роли.
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30.12.2022 14:20 Відповісти
И еще путлер пугает, что если не он , то будет пригожин. Абсурд.
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30.12.2022 14:24 Відповісти
Садист года. Извращенец года. Жополиз года. Какой он человек ?
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30.12.2022 15:42 Відповісти
 
 