Пригожин став "людиною року" в номінації "організована злочинність та корупція"

Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав близького до президента РФ Володимира Путіна засновника та спонсора російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, "людиною року" у номінації "організована злочинність та корупція".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"Євген Пригожин став цього року на своїй батьківщині найпомітнішим втіленням усього найтемнішого. За рівнем жорстокого насильства, цинізму та безкарності з ним мало хто може зрівнятися", - зазначили в організації.

OCCRP присуджує символічний титул "людина року" у номінації "організована злочинність та корупція" з 2012 року. 2014 року "переможцем" у ній став Володимир Путін.

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"ПВК Вагнера" - російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних військових злочинів, зокрема у позасудових стратах.

Навесні "ПВК Вагнера" та особисто Пригожин почали вербувати до своїх лав російських ув’язнених та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишаться живими, обіцяють помилування.

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За оцінками американської розвідки, зараз у бойових діях на території України беруть участь близько 40 тисяч російських в’язнів.