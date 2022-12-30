Пригожин став "людиною року" в номінації "організована злочинність та корупція"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав близького до президента РФ Володимира Путіна засновника та спонсора російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, "людиною року" у номінації "організована злочинність та корупція".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"Євген Пригожин став цього року на своїй батьківщині найпомітнішим втіленням усього найтемнішого. За рівнем жорстокого насильства, цинізму та безкарності з ним мало хто може зрівнятися", - зазначили в організації.
OCCRP присуджує символічний титул "людина року" у номінації "організована злочинність та корупція" з 2012 року. 2014 року "переможцем" у ній став Володимир Путін.
"ПВК Вагнера" - російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних військових злочинів, зокрема у позасудових стратах.
Навесні "ПВК Вагнера" та особисто Пригожин почали вербувати до своїх лав російських ув’язнених та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишаться живими, обіцяють помилування.
За оцінками американської розвідки, зараз у бойових діях на території України беруть участь близько 40 тисяч російських в’язнів.
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https://dni.ru/society/2022/10/25/512310.html
Чудово розумію і українську, і російську!
І коли пишу сам, то по відношенню до РФ завжди пишу - "на РФ" !
У центрі Ростова-на-Дону виникла потужна пожежа.Як уточнюють очевидці у місцевих пабликах, пожежа сталася на перетині провулка Доломановського та вулиці Згоди. При цьому жителі Ростова також пишуть про палаючу будівлю на вулиці Сіверсу та Гвардійській площі. Поруч розташовані центральні вокзали - залізничний та автомобільний.