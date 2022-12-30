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Санду про переговори з РФ: "Немає чого обговорювати з країною-агресором"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санду

Президент Майя Санду, відповідаючи на запитання, чи вона планує переговори з російською владою, відповіла, що їй "нічого обговорювати з державою-агресором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Вона назвала регулярні претензії з Москви погрозами.

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?" - зазначила президентка.

На запитання про те, чи планує вона якісь візити та зустрічі з представниками російської влади, Санду відповіла, що їй "немає чого обговорювати з країною-агресором".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Молодець
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30.12.2022 10:43
+14
Захід сильно довго боявся парашку і в усьому їй потурав, ось і наслідки - країна-монстр у нас під боком, вбиває, гвалтує і грабує, але захід ще потрібних висновків не зробив, бо зброї дає, як кіт наплакав.
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30.12.2022 10:48
+13
Для маленькой Молдовы, в которой в спине торчит нож Приднестровья, это уже поступок.
Все вышеназванные Вами страны -- члены НАТО, им легче, хотя и в НАТО мерзавцы есть,и в открытую выступают против Украины...
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30.12.2022 11:13
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Молодець
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30.12.2022 10:43 Відповісти
Это та,которая недавно говорила "мы не будем вводить санкции против рассеи,это навредит нашей экономике"?
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30.12.2022 10:47 Відповісти
Будьте до неї вибачливим: маленька країна, що майже не має війська та має критичну масу совків, які як маятник, хитають цю бідну державу в бік кацапії. Тепер, після військових успіхів України, вона, Санду, почала відчувати себе впевненішою.
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30.12.2022 12:57 Відповісти
Захід сильно довго боявся парашку і в усьому їй потурав, ось і наслідки - країна-монстр у нас під боком, вбиває, гвалтує і грабує, але захід ще потрібних висновків не зробив, бо зброї дає, як кіт наплакав.
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30.12.2022 10:48 Відповісти
Саме тому й дають мало зброї, бо все ще бояться
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30.12.2022 10:57 Відповісти
ти диви..а Придністров'я збираються забирати.?
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30.12.2022 10:58 Відповісти
Смотрят по ситуации
Чья возьмёт.Чем больше шансов на поражение Росии, тем смелей становиться соседи.Это не настоящие друзья,не надёжные.Они завтра же поменяют мнение,если ветер подует в другую сторону.Друзья-это Польша,страны Балтии,Британия, Канада,Штаты.Те,кто без оглядки на кого то-поддержат
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30.12.2022 11:05 Відповісти
То може пані-президентша вже наважишся Придністров'я наважишся від кацапні вичистити
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30.12.2022 11:06 Відповісти
ти чисельність молдавської армії знаєш?
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30.12.2022 11:59 Відповісти
Для маленькой Молдовы, в которой в спине торчит нож Приднестровья, это уже поступок.
Все вышеназванные Вами страны -- члены НАТО, им легче, хотя и в НАТО мерзавцы есть,и в открытую выступают против Украины...
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30.12.2022 11:13 Відповісти
слова не женщины, а Президента!
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30.12.2022 11:19 Відповісти
Карочє, сміливо послала ***** за сруцкім карабльом
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30.12.2022 11:41 Відповісти
А в дупло ***** заглянути, щоб увідіть там мір? ДоЛдон це файно робив...
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30.12.2022 11:36 Відповісти
А что там с армией ,военным бюджетом Молдовы ?
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30.12.2022 12:16 Відповісти
Сидят там у себя как в дупле и боятся всего. А про приднестровье и думать забыли.
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30.12.2022 12:19 Відповісти
Санду большой респект за ум и мужество!
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30.12.2022 14:17 Відповісти
 
 