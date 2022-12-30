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Окупанти вранці обстріляли із мінометів Миропільську громаду на Сумщині, зафіксовано 60 "прильотів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,іскрисківщина

Від вечора 29 грудня до ранку 30 грудня російські окупанти обстріляли три громади на Сумщині – Шалигинську, Зноб-Новгородську та Миропільську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у телеграмі.

"Сьогодні, після 8 години ранку, противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Живицький повідомив про обстріли Сумщини ввечері та вночі.

"Після 21 години вечора, 29 грудня, росіяни із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Було 15 прильотів.

Близько опівночі, 29 грудня, ворог ударив із САУ (19 прильотів) по Зноб-Новгородській громаді", - додав він.

Зазначається, що інформація про наслідки уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали понад 50 ударів по прикордонних громадах Сумщини

Автор: Наталя Джума
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