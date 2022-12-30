Щодо війни в Україні не можна виступати просто за мир, потрібно обрати сторону, - президент Естонії Каріс
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Президент Естонії Алар Каріс вважає, що у війні РФ проти України не можна просто виступати за мир.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Я думаю, ми всі хочемо миру. Однак, щоб настав мир, треба закінчити цю війну. На жаль, доводиться обирати сторону. У цій ситуації неможливо бути невизначеною людиною, яка просто за мир. Ми всі хочемо, щоб настав мир. Але для цього українці мають отримати назад свою країну та відновити її. Тільки тоді ми зможемо говорити про мир", - пояснив естонський лідер.
За словами Карріса, безумовно, настане день, коли мир обговорюватимуть за столом переговорів – рано чи пізно.
"Але швидше, коли війна буде в такій фазі, що Україна вирішить: час для переговорів настав", - додав він.
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Я особисто ненавиджу астрактний ПОЦЕфізм у в усіх конфліктах ********** ("західного") світу проти середньовічного дикунства є яструбом , бо абсолютно не вірю в самостійний шлях кожного , хто й досі перебуває в "кам"яному столітті" . В таких конфліктах я не визнаю будь які перемирря й праорат сувіренітету середньовічної держави над правами людини , особливо жінок й дітей , бо в таких державах жінки не рахуються як типа народна воля . Той же Афганістан -- вибішує мене думка , що мовляв таліби це такий "вибір народу" . Але проста звичайна аріфметика каже , що з 100 жінок може 2-3 погодяться ходити по вулицях з ланцюгами на ногах й що б їх били палками при кожній підозрі за порушення шаріату . Жінок в цій країні десь так 55% .