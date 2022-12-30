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Щодо війни в Україні не можна виступати просто за мир, потрібно обрати сторону, - президент Естонії Каріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що у війні РФ проти України не можна просто виступати за мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Я думаю, ми всі хочемо миру. Однак, щоб настав мир, треба закінчити цю війну. На жаль, доводиться обирати сторону. У цій ситуації неможливо бути невизначеною людиною, яка просто за мир. Ми всі хочемо, щоб настав мир. Але для цього українці мають отримати назад свою країну та відновити її. Тільки тоді ми зможемо говорити про мир", - пояснив естонський лідер.

За словами Карріса, безумовно, настане день, коли мир обговорюватимуть за столом переговорів – рано чи пізно.

"Але швидше, коли війна буде в такій фазі, що Україна вирішить: час для переговорів настав", - додав він.

Також читайте: Немає причин говорити з Путіним. Дипломатія не вберегла нас від війни, - президент Естонії Каріс

Автор: Богдан Гуньковський
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Усілякі Єрмаки та Подоляки найбільше бояться завершення війни, бо попил грошей закінчиться, а повернуться злі ветерани, яких підтримає зубожілий нарід.
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30.12.2022 11:00 Відповісти
Не треба все звалювати не плечі ветеранів, вони і так роблять все що можливо і неможливо на фронті. Треба всім однаково боротись за своє майбутнє.
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30.12.2022 11:07 Відповісти
Ветерани самі запитають у влади за що воювали. За те щоб проживати у вільній некорумпованій країні, чи їх просто використали для попилу мільярдів надрукованих грошей. От уявляю собі ветерана, якому кажуть що роботи тут немає, перспектив немає, їдь кудись батрачить за кордон, тільки комуналку вчасно плати.
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30.12.2022 11:13 Відповісти
Потрібно обрати сторону... То допоможіть разом з поляками відкрити другий фронт проти Лукашенко. Нехай кацапи перекидають половину своїх військ туди, бо ми самі будемо воювати під Бахмутом роками.
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30.12.2022 11:04 Відповісти
Дякую за позицію, так думати може лише друг України.
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30.12.2022 11:07 Відповісти
До іі маленького ВВП Естонія помагає нам дуже багато .
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30.12.2022 11:10 Відповісти
Це дуже важливо , що балтійськи лідери роблять такі заяви , це сигнал до "харошіх рюзькіх" , каториє "проста за мір" й збирають гроші "для нашіх мальчікаффф" ...

Я особисто ненавиджу астрактний ПОЦЕфізм у в усіх конфліктах ********** ("західного") світу проти середньовічного дикунства є яструбом , бо абсолютно не вірю в самостійний шлях кожного , хто й досі перебуває в "кам"яному столітті" . В таких конфліктах я не визнаю будь які перемирря й праорат сувіренітету середньовічної держави над правами людини , особливо жінок й дітей , бо в таких державах жінки не рахуються як типа народна воля . Той же Афганістан -- вибішує мене думка , що мовляв таліби це такий "вибір народу" . Але проста звичайна аріфметика каже , що з 100 жінок може 2-3 погодяться ходити по вулицях з ланцюгами на ногах й що б їх били палками при кожній підозрі за порушення шаріату . Жінок в цій країні десь так 55% .
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30.12.2022 12:28 Відповісти
 
 