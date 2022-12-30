Минулої доби російські окупанти вбили 4 цивільних, 8 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинуло 4 цивільних громадян, зазнали поранень - 8.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 29.12.2022 (станом на 09:00 30.12.2022):
Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений
Івано-Франківська область - 1 поранений
Харківська область - 3 загиблих, 2 поранених (у т.ч. 1 на міні)
Херсонська область - 1 поранений
м.Київ - 3 поранених", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар30.12.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...