Український захисник Олег Рибальченко загинув у бою проти окупантів під Бахмутом

У бою проти російських окупантів під Бахмутом загинув український захисник Олег Рибальченко.

Про це у Facebook повідомила співробітниця Мінветеранів Анна Демиденко, інформує Цензор.НЕТ.

Олег загинув у боях під Бахмутом. Він пішов воювати за Україну добровольцем у 2014 році.

Із українським захисником попрощаються сьогодні о 12:30 у Михайлівському соборі.

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