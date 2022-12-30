УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19265 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 653 0
війна (56511) Бахмут(Артемівськ) (1484) втрати (3823) ЗСУ (5717)

Український захисник Олег Рибальченко загинув у бою проти окупантів під Бахмутом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У бою проти російських окупантів під Бахмутом загинув український захисник Олег Рибальченко.

Про це у Facebook повідомила співробітниця Мінветеранів Анна Демиденко, інформує Цензор.НЕТ.

Олег загинув у боях під Бахмутом.  Він пішов воювати за Україну добровольцем у 2014 році.

Із українським захисником попрощаються сьогодні о 12:30 у Михайлівському соборі.

Також дивіться: "Я просто в один момент знала, що мені потрібно бути там". Кадри на знак пам’яті про захисницю Владиславу Черних. ВIДЕО ДНЯ

Український захисник Олег Рибальченко загинув у бою проти окупантів під Бахмутом 01
Український захисник Олег Рибальченко загинув у бою проти окупантів під Бахмутом 02
Український захисник Олег Рибальченко загинув у бою проти окупантів під Бахмутом 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 
 