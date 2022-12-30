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Український захисник Олег Рибальченко загинув у бою проти окупантів під Бахмутом
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У бою проти російських окупантів під Бахмутом загинув український захисник Олег Рибальченко.
Про це у Facebook повідомила співробітниця Мінветеранів Анна Демиденко, інформує Цензор.НЕТ.
Олег загинув у боях під Бахмутом. Він пішов воювати за Україну добровольцем у 2014 році.
Із українським захисником попрощаються сьогодні о 12:30 у Михайлівському соборі.
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