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комендантська година (178) Новий рік (422) Нацполіція (13932) Клименко Ігор (351)

Порушників комендантської години в новорічну ніч зупинятимуть патрулі, - голова Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

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Міські та обласні військові адміністрації не скасовували комендантську годину на Новий рік. Тому обмежень потрібно дотримуватися, попри святкові дні.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі ми будемо працювати за звичною схемою: якщо люди порушують комендантську годину, вони мають бути свідомі того, що їх може зупинити патруль для перевірки особи", - зазначив він.

За його словами, на цей випадок громадяни повинні мати з собою документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доправити до відділку поліції.

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Клименко каже, що поліція має перевіряти документи, адже людина, яку зупинили, може перебувати в офіційному розшуку або бути ймовірно причетною до незаконної діяльності.

"Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все гаразд, то, звісно, після попередження людину відпускають", - пояснив він.

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Також за обґрунтованої потреби патрулі ще можуть провести поверхневий огляд громадян, автомобілів. Якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності, і є законні підстави, то її можуть і затримати.

"Якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами і вирішили прогулятися в комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести в підрозділі поліції", - підсумував Клименко.

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Автор: Ольга Лузан
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Порушників комендантської години будуть віддавати на растєрзаніє снєгурочкам
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30.12.2022 11:35 Відповісти
Любителям всякой праздничной пиротехники - штраф в виде горящей петарды или фейерверка в заднюю полусферу.
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30.12.2022 12:12 Відповісти
Виходить так що гуляй коли хочеш,головне з документами?
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30.12.2022 12:19 Відповісти
Ага, розказую, коротше, як то буде.

У мене у дворі дільниця поліції, номер 4, дніпровського ру гу емвеес бла бла бла в м.Києві.
Навпроти нього двір, в якому живуть шалені поціновувачі ******* салютів.

23:45, 31.12 - поціновувачі вийдуть, запустять своє лайно, і далі будуть виходити кожних 30 хвилин на перекур і гатити петардами у всі сторони, з лайкою, матюками і іншими ознаками святкової атмосфери в компанії ******** бидла з однознаковим айсік'ю.
Реакції від шановних співробітників емвеес не буде ніякої. Як її не було всі 10+ років до того.

Не смішив би ти людей, голова нацполіції.
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30.12.2022 12:21 Відповісти
 
 