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Під час вчорашнього масованого обстрілу сили ППО знищили 58 із 70 крилатих ракет росіян, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Українські захисники зі складу Повітряних сил знищили 58 ворожих крилатих ракет під час вчорашнього масованого обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет. Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

Ще один безпілотник – "Орлан-10" знищено на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають  не публікувати дані про обстріли, позиції ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов’язково використає для наступних атак.

Читайте: Окупанти вночі атакували Україну 16 "Шахедами", усі було збито, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.12.2022 11:26
+10
і слава ППО !!!
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30.12.2022 11:39
+9
Кацап, від тебе гівном смердить за кілометр...
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30.12.2022 11:29
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Кацап, від тебе гівном смердить за кілометр...
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30.12.2022 11:29 Відповісти
Він таки правий: кацапом від тебе смердить. Даремно ти сьогодні зареєструвався.
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30.12.2022 11:32 Відповісти
Спитай в товариша майора - він пояснить. Хоча... він же теж кацап, а значить також обділений здатністю логічно мислити.
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30.12.2022 11:40 Відповісти
Хотілося кацапику на новорічний дошрак зарибити, а ви, ех.
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30.12.2022 11:35 Відповісти
"Сергію"! У Одесі кажуть - "Щоб я був таким розумним вчора, як сьогодні!" Легко розповідати про те, що було зроблено "не так" колись, знаючи що було після, коли вже пізно щось змінювати. Таким "розумним" як ти завжди треба пам'ятати про те, що вони САМІ накоїли, перекидаючи ВЛАСНІ помилки на інших! А що стосується переданих ракет, то це було зроблено у відповідності з домовленістю у якій ГАРАНТУВАЛАСЬ безпека України, і не вина України, та її керівництва, що серед гарантів у обличчі Рашки знайшлась падлюка, що порушила всі умови меморандуму, як і багато інших договорів. Тому не треба с себе "Сергію" робити опудало, яке не розумію, що винна тут тільки одна сторона, яка замість захисника України стала агресором проти неї!!! А якщо в тебе є таланти передбачення, то будь ласка, іди до Залужного, та розповідай що ти там "передбачив" і як йому треба діяти!!! А не можеш, то не кізді!!!
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30.12.2022 11:45 Відповісти
Так у мене є талант передбачення. Він грунтується на інформації та логіці. Не хочу давати порад Залужному, бо не військовий, але для мене як громадянина очевидні такі речі: 1. Наявної кількості ЗСУ не вистачить для перемоги, потрібно кратно збільшувати кількість ЗСУ через загальну мобілізацію. 2. Україні надають зброю для оборони, не для наступу. 3. Конфлікт затягнеться на багато років, якщо нічого не зміниться.
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30.12.2022 11:55 Відповісти
Та ще і телемарахвон воно дивиться ...
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30.12.2022 11:41 Відповісти
Так дивлюся, щоб розуміти як людьми успішно маніпулюють.
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30.12.2022 11:44 Відповісти
То вам, дядьку, на Московію. От там пропаганда маніпулює - "вьішейший", як кажуть литвини, пілотаж. Дивіться, аж хай повилазить.
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30.12.2022 11:52 Відповісти
Про маніпуляцію я маю на увазі, що потрібно бути готовими до війни на багато років, а не як подають по ТВ, що все закінчиться весною-літом.
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30.12.2022 11:59 Відповісти
все дуже просто - хабад рулить...
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30.12.2022 11:31 Відповісти
Україна не воює з цивільним населенням, кацапчик, ми дотримуєсь правил ведення війни, тому наші ракети, сподіваюсь вже скоро, будуть вражати військові об'єкти *********
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30.12.2022 11:42 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.12.2022 11:26 Відповісти
і слава ППО !!!
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30.12.2022 11:39 Відповісти
Коли летить багато мопедів відразу , то не так просто їх всіх збити на подступах до столиці , але дві вдалось збити 😠
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30.12.2022 11:29 Відповісти
О, що один пригожинєц, FT FT! Який розповідає про "прониклі" ніби ці БПЛА не збили, хоча знищіли УСІ на 100%! Судячи з усього цього кацапчика дуже зачепило, що ОДИН український БПЛА може більше, ніж 16-ть іранських що використовує Рашка!
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30.12.2022 11:56 Відповісти
83% ракет збили, і це ще без американських Петріотів.
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30.12.2022 11:46 Відповісти
Сралин зимой 1940 года тоже завалил авиабомбами Финляндию уничтожив электроэнергию и прочие коммуникации .тоже думал маршал Финляндии Маннергейм выйдет с поднятыми руками.. быдло путлера занимается этой же Туфтой...на сегодня из стран НАТО и Эмиратов пришло более 10 000 генераторов разной мощности...
Боже Храни Эмира 💪✊👍
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱✊✊✊
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30.12.2022 12:00 Відповісти
А сколько с-300?
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30.12.2022 12:20 Відповісти
 
 