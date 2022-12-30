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війна (56511) Путін (21440) Росія (47229) Франція (1970) Олланд (157) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523)

Мінські угоди дали час зміцнити українську армію та стримувати окупацію Донбасу, - Олланд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олланд

Експрезидент Франції (2012-2017) Франсуа Олланд заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення ЗСУ, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Він також зазначив, що "мінськ" не дозволив Путіну розширити тимчасово окуповані території на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Олланд був одним з учасників Нормандського формату, започаткованого в червні 2014 року, в якому брали участь лідери Франції, Німеччини, України та Росії.

Раніше ексканцлер ФРН Ангела Меркель сказала про Мінські домовленості: "Було очевидно, що конфлікт збиралися заморозити, що проблема не була вирішена, але це лише дало Україні дорогоцінний час".

"Так, Ангела Меркель у цьому має рацію. Мінські угоди на деякий час зупинили наступ росіян", - сказав Оланд в інтерв'ю The Kyiv Independent.

"З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія була зовсім іншою, ніж у 2014 році. Вона була краще навчена та оснащена. Це заслуга Мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала таку можливість. Таким чином час, який Путін вважав для себе надбанням, насправді виявився можливістю для українців", - пояснив експрезидент Франції.

Він також зазначив, що геополітична ситуація після 2014 року не була сприятливою для України.

Також читайте: Росію обманювали Мінськими угодами. Можливо, війну треба було починати раніше, - Путін

"Дуже важливо було знати, як Захід використає цей перепочинок, щоб запобігти подальшим спробам Росії. Але що сталося з того часу? Ми вже бачили відхід Америки з міжнародної арени в Сирії. Президентство Трампа послабило зв’язки між європейцями та Сполученими Штатами в рамках Атлантичного альянсу, який він вважав застарілим. Нарешті, розгром Афганістану був розцінений Путіним як нова ознака слабкості західного табору. Що стосується Європи, то вона не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою. Тож Путін подумав, що час пішов на його користь і він міг переступити поріг шляхом подальшого вторгнення в Україну. Звідси та агресія, яку він вчинив. Ось тут він помилився", - наголосив Олланд.

"Найкращий приклад цього добре видно на полі бою. Його армія набагато менш вражаюча, ніж він собі уявляв, а український опір набагато гучніший, ніж він очікував", - додав експрезидент Франції.

Олланд також зазначив, що Мінські домовленості заважали Путіну захопити Донбас і не дозволили розширити тимчасово окуповану територію.

"Путін прийняв Нормандський формат, який вимагав від нього регулярного звітування про прогрес, якого можна досягти у виконанні Мінських угод. Навіть якщо ми бачили, що було явне небажання, все одно був діалог. Починаючи з 2017-2018 років цей нормандський формат був на останньому етапі. Тому що, з одного боку, українська сторона бачила, що російські загрози стали чіткішими (а Москва не хотіла миру). З іншого боку, Володимир Путін почав втомлюватися від цієї домовленості, оскільки вона завадила йому просунутися до бажаного повного завоювання Донбасу. Метою Путіна в 2015 році було відсунути лінію фронту якомога далі. У його прицілі вже був Маріуполь. Мінські домовленості та припинення вогню, що випливало з них, не дозволили розширити контрольовану сепаратистами територію. Це одна з їхніх переваг", - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Скажемо так - Мінські угоди стали для України тим, чого зараз хоче Путін для своєї орди, часом щоб зібратися із силами. Завдяки чому відроджено ЗСУ, яке практично було знищено Януковичем!!! На жаль не увесь цей час був використаний, принаймні з 2019 по 2021 роки!!!
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30.12.2022 12:01
+32
Они необходимы были, т.к. тогда армия была слабая, и не способна остановить мыжебратьев. Еслиб не минские, русня бы прошлись вдоль и поперек Украины, как это было с Крымом.
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30.12.2022 12:02
+32
І це з самого початку розуміли нормальні люди. Тільки упороті зебіли до цих пір накидують на кремлівський вентилятор, бо думать нічим гівнобородьким зомбакам.
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30.12.2022 12:07
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Вступи в 2014 Європа в допомогу, не було б Бучі сьогодні. А ЗСУ були б. Бо люди України не змінилися.
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30.12.2022 12:00 Відповісти
Хто винен? Той хто не прийшов на допомогу?! А я думав що більш за все ТОЙ хто напав, окупував, анексував поправши угоди, та ТОЙ хто зрадив свою країну, втік до Рашки, знесилив за час правління ЗСУ!!!
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30.12.2022 12:04 Відповісти
У цьому випадку тей хто не прийшов на допомогу, бо Майдан вистояв. Згадайте Маріуполь, як були перші убиті.....Світ тільки поспівчував, а потрібно було стати поруч з Україною.
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30.12.2022 12:13 Відповісти
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30.12.2022 12:45 Відповісти
***** тут такой оборзевший. Пройдет всего 8 лет и он будет дрожать на прессконференциях
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30.12.2022 19:04 Відповісти
А ви згадайте краще 2014 рік, коли будівлі ОДА захоплювали 10-15 ФСБшників з автоматами. Воювати тоді почали лише у квітні добровольці, які прийшли з Майдану. Влітку, звісно, вже діяла регулярна армія, але і тоді її було в рази менше, ніж зараз, а дії були значно менш керованими. Тому я абсолютно впевнений, що масштабне вторгнення у 2014 році не зустріло б того спротиву як зараз, скоріше за все, звелося б усе до партизанської війни.
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30.12.2022 12:11 Відповісти
Так було, але питання в іншому. Скільки було тероборони у Херсоні 24 лютого цього року...
Якби світ задумався в 2014,січні....
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30.12.2022 12:16 Відповісти
Якби дебіли задумались в квітні 19-го!!! Саме тоді то масштабне вторгнення й почалось голосуванням ідіотів! Не 24.02.22, а саме 21.04.19 то вторгнення почалось! А потім ще вибори монозброду все то зафіксували.
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30.12.2022 12:57 Відповісти
Світ інакше думати і не міг, оскільки бачив результати виборів в Україні в 2010-му та в 2012 роках. Відповідно до яких понад 70% відсотків голосів було віддано популістам, тим же ПР та БЮТ та їх очільникам. І це, зважте, я назвав лише лідерів тогочасної громадської думки; а дрібнота та маргінали згаданий відсоток підвищувала взагалі чи не до 90%.

Та й в 2014-му пересічний виборець ще не усвідомив того, який він сам по собі лохторат, як його розводять. Але того року десь половина споживачів гасла "жрать+срать+ржать" голосувало за прагматиків, напевне, з переляку; а в 2019-му лохторат переляку позбувся.
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30.12.2022 13:11 Відповісти
Ви хочете сказати,що в 2014 був лохторат,а в2019 уже зрілий? Дивно таке читати,бо в 2014 голі і босі стояли на Донбасі, а 24 лютого 2022 чекали на шашлики без переляку..
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30.12.2022 13:18 Відповісти
ні, я такого не говорив. Я стверджую, що лохторат нікуди не подівся. Він, звичайно перероджується на свідомих під впливом обставин - але повільно. Я навіть уявити собі не можу, коли його стане менше 50%; напевне, вже не з-за мого життя. Але у лохторату є така особливість, що він час від часу сприймає мету та цілі пасіонарної меншості, і на виборах віддає голоси цій меншості (в 2004-му, в 2014-рр.. Ще в 1998-му рухівців було дуже мало, але 8% за них проголосувало; хоча це непорівняно з 30% в 1991-му). Кажете "голі-босі стояли на Майдані. на Донбасі"? Так то і була ота сама пасіонарна меншість...
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30.12.2022 13:31 Відповісти
До речі, нижче, іншими словами - Ksenia VB в 30.12.2022 12:45 про це ж саме.
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30.12.2022 13:49 Відповісти
Скажемо так - Мінські угоди стали для України тим, чого зараз хоче Путін для своєї орди, часом щоб зібратися із силами. Завдяки чому відроджено ЗСУ, яке практично було знищено Януковичем!!! На жаль не увесь цей час був використаний, принаймні з 2019 по 2021 роки!!!
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30.12.2022 12:01 Відповісти
Мсьє Олланд понімаль зачем Украінє Мінскіє соглашенія, а кандідат в презедєнти а потом і презедєнт нє понімаль? Вопросов к шапіто 95 больше нє імєю.
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30.12.2022 13:49 Відповісти
Они необходимы были, т.к. тогда армия была слабая, и не способна остановить мыжебратьев. Еслиб не минские, русня бы прошлись вдоль и поперек Украины, как это было с Крымом.
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30.12.2022 12:02 Відповісти
Може не зовсім так, бо їй теж потрібен був час для перекидання сил, але це було б точно дуже погано для України!
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30.12.2022 12:06 Відповісти
Зараз упороті скажуть що Оланд кретин і це все для здачі, і що армія в 2014 могла і Крим і Рим звільнити
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30.12.2022 12:06 Відповісти
якщо не були готові, то як вони тоді завойовували і захоплювали?
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30.12.2022 12:42 Відповісти
І це з самого початку розуміли нормальні люди. Тільки упороті зебіли до цих пір накидують на кремлівський вентилятор, бо думать нічим гівнобородьким зомбакам.
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30.12.2022 12:07 Відповісти
кто бы и что бы не говорил, а та угода была нужнее именно Украине, ибо не сравнить нашу Армию ту и нынешнюю ни по экипировке, ни по опыту, ни по оружию, ни по ненависти к рахе
да и Европа и США тогда могли помогать только " протестом и обеспокоенностью", а не той массой оружия, техники, снаряжения что теперь
так что... каждому овощу свой фрукт! ))
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30.12.2022 12:10 Відповісти
К чему сейчас все эти качели по "Минскам"? История не имеет сослагательного наклонения.
Отвечу:
История "Минских соглашений" должна быть разобрана по косточкам! Прежде всего для того, чтобы не повторять подобных ошибок. Только тупой два раза на грабли наступает.
И главный вопрос не ЧТО тогда (2014-2017 гг) делалось, а что дОлжно и можно было сделать. И почему так не было сделано.
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30.12.2022 12:11 Відповісти
Зебилоид, давай поговорим о 2019-2021 годах. Там отнлсительно чего нужно было сделать и не сделано в разы больше
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30.12.2022 12:47 Відповісти
Дело не в сроках.
При желании, за день можно сделать то, что другой и за год не сделает.
Вопрос только в том кто делает: Грамотный государственник, стремящийся сделать Украину сильным и процветающим европейским государством или решала-барыга, в нужный момент взобравшийся на трактор на барикадах революции, или бестолковй клоун-марионетка, воспользовавшийся разочарованием народа в любой власти ...
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30.12.2022 13:07 Відповісти
Причем тут 2019-2021? В топике речь шла о "Минсках". Шо, неприятные вопросы? Сразу перевод стрелок?
С упоротыми что-то обсуждать - себя не уважать.
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30.12.2022 12:58 Відповісти
це ти переводиш стрілки. Тому що і в 2019/21рр. Мінські угоди були чинні. Вони припинили своє існування 24/02.22р.
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30.12.2022 13:18 Відповісти
Нам всім хочеться, щоб все було ідеально. Але в житті так не буває. Якщо Мінські домовленості були вигідні Україні, то, звичайно, вони не були ідеально вигідні. Ідеально - це було би, коли Україна виконувала б свою частину у своїх інтересах, а ***** - свою частину хоча би в прописаному (краще - взагалі одразу вступитися з окупованих територій). Але такого виконання від ***** не було, тому то і Україна не повинна була виконувати по прописаному - тому вони не ідеально, але були вигідні Україні.
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30.12.2022 14:36 Відповісти
Ты обсуждаешь "Минск", а я вообще не об этом. Я о том: Могла ли тогда Украина мобилизоваться, воевать за Крым, разбить бандформирования ОРДЛО (и пришедшие им на помощь регулярные войска РФ), т.е. ситуация, когда не было бы никакой необходимости в подписании этих "Минских договоренностей".
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30.12.2022 15:34 Відповісти
Мінські домовленості були інструментом, щоб виграти час і створити боєздатну армію.

Скільки Пороху закидали (та й зараз закидають зелені) за Мінськ,але на той час і в тих умовах це було оптимальне рішення. Яке значно знизило інтенсивність війни аж до лютого цього року і дозволило в рази зміцнити армію
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30.12.2022 12:11 Відповісти
100% правда 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.12.2022 12:29 Відповісти
Оланда, это франко-фашистский недобиток
Ну и да, с 2014 года что-то зашевелились
а нужно было просто садить местное ворье, а разговаривать не с полуфашиком, полукоммунякой французским
а с подписантами Будапешта
в 2014 году наше ворье слишком расслабилось
Штепа, Ефремов, Медянник
кто сидит или может они в окопах?
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30.12.2022 15:30 Відповісти
Це аксіома...
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30.12.2022 12:12 Відповісти
Зараз мосійчучка звинуватить Оланда шо той продався за конхвети "шалена бджілка".
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30.12.2022 12:13 Відповісти
ця виверне так що сам Оланд буде сумніватись чи він Француз
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30.12.2022 12:36 Відповісти
А Д'Єрмаку і Зєлєбєням ці мінські угоди поперек горла стоять. Так їм хотілося Україну Хутіну продати, а клятий Порох всю малину обламав.
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30.12.2022 12:13 Відповісти
Тільки тупий лохторат не в змлзі зрозуміти значення цього кроку Порошенка і оцінити майстерність з якою він розвів Путлера, як шмаркача.
Падлюки, ви при ПП пили пиво в тилу і вже були почали писок відвертати від АТОшників, а потім наколядували нам усім біду і тепер ховаєтесь від військкомату. Ржачно вам до тепер, чи вже обісраному не до сміху?
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30.12.2022 12:16 Відповісти
по факту виходить, що цапню вчасно стриножили
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30.12.2022 12:45 Відповісти
Где конкретно ты такое у него вычитал или с чего ты сделал такой вывод?
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30.12.2022 12:47 Відповісти
бо треба було рашку ізолювати і вїбати щє в 2008 році після її нападу на Грузію
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30.12.2022 12:17 Відповісти
А Карабах, Чечня ,Придністров'я. Росія тестувала Європу,а Європа купалася в нафті убивць
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30.12.2022 12:21 Відповісти
Ну можливо... Але пуйло теж готувався і набагато краще за Україну. Якби не англосакси, то вже не було б про що балакати. А Мінсьуі угоди були прописані, як на мене, більше під хутіна, але добре що їх виконати було неможливо.
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30.12.2022 12:26 Відповісти
Та звісно, в січні 2022 ми вже як три роки завершили війну.
Забили на армію. Почали затримувати зарплати військовим, бо гроші на піар і дороги йшли. Відвели війська. Розпустили вуз для навчання розвідників. Розірвали угоди з іноземними військовими інструкторами, бо ж у нас мир і НАТО ніфіга нам не треба. Почали переслідувати атовців і активістів Майдану. Здали Лукашенку операцію по вагнерівцям. Займались утисками опозиції. ДБР переслідувало діячів минулої влади. Список довгий.
А ***** , чмир болотний, взяв і варварськи напав. Нежданно негаданно
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30.12.2022 12:38 Відповісти
Як пані точно і влучно написали!
Краще не скажеш.
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30.12.2022 12:53 Відповісти
мотивуй своє твердження "угоди були прописані, як на мене, більше під хутіна"
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30.12.2022 12:47 Відповісти
вони, ці марінали сволоти та нацсук, мотивують свою брехню тільки тим, що в них (в конкретному випадку) Порох з ****** "жму руку обнімаю"
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30.12.2022 13:58 Відповісти
Договір створили Меркель з Оландом - два путінферштейна
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30.12.2022 15:57 Відповісти
конкретних аргументів не бачу... пшикати в повітря кожен може
яка конкретно вигода для ***** від мінських угод?
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30.12.2022 16:17 Відповісти
Вибачте, ви мабуть щойно з летаргічного сну вийшли? Про ті вигоди писано-переписано.
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30.12.2022 18:02 Відповісти
є різні думки з цього приводу... ще раз: які вигоди для ***** і параші у підписанні мінських угод? двома словами, чи я забагато вимагаю?
п.с. у тебе віпіенчик відвалився
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30.12.2022 20:36 Відповісти
Зміна конституції України під сепарів з правом вето, легалізація "апалченцев" - цього тобі мало? Давно з Марсу повернувся?
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30.12.2022 23:10 Відповісти
тупориле, які вигоди для ***** і параші у мінських угодах ДОСЯГНУТО самим фактом підписання???
сьогодні підписали, наступного дня ЩО КОНКРЕТНО отримує ***** парашинське???
ти бл*ть розумієш запитання???
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31.12.2022 02:07 Відповісти
когда быдло обвиняет Порошенко за Минск -то нужно вспомнить как зэ-иуда готовился к войне
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30.12.2022 12:26 Відповісти
шашлыков вам полную жопу
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30.12.2022 12:28 Відповісти
Пригадую, як орали зебіли, які за результатами розлідування ДБР нажили мільйони і шикарні апартаменти з нічого, що Порох на війні наживається. Її можна просто і легко закінчити. Тобто з ****** примиритись дуже просто, аби не набридле вкраїнчикам воїнствєнноє мєньшенство, яке не хоче дивитись квартал і сріали типу сватів. Бачте, не дають вони спокійно жити ! Всі вулиці перейменували. Заборонили в'їзд росіским співакам і пєвічкам, серали не дають дивитись. Свята попереносили! Олів'є під шампанським їм не таке ! Їм подавай українську мову, незалежну пресу, вступ в ЄС і НАТО, реформи, боротьбу з корупцією. Ох, якби не ті бандери, вкраїнчики давно би вже братались з кацапами.
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30.12.2022 12:45 Відповісти
Памятаємо, як сказала Зеленська на форумі Україна-30:

"Деякі українці,занадто українці.Треба трохи стати менше українцями і тоді настане в суспільстві спокій"-Олена Зеленська...."

Тепер бачимо результати їхніх "посмотрел в глаза и увідєл мір"....
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30.12.2022 14:43 Відповісти
Оманские соглашения плохо прошли
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30.12.2022 12:27 Відповісти
цей додік блаженний може хоче нам сказати що він особисто контролював щоб оптичні прилади до танків з 2014 року не потрапили руським чи авіапаливо і ще безліч чого, чи з меркель довбаною вони там газові потоки не лобіювари з рашки.... пінгвін холерний краще б мовчав...
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30.12.2022 12:31 Відповісти
РФ эти годы тоже время не теряла - продовольственная безопасность, нац. платежная система, удушение оппозиции. Украина выстроила армию, РФ выработала иммунитет к санкциям и протестам. Удержалось ли бы путинскоеЧК у власти, если бы РФ отрубили от свифта и позабирали яхты у олигархов в 2014?
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30.12.2022 12:32 Відповісти
При аналізі цього анонсу не можна забувати, що сама Європа не мала достатньо озброєння, такі як Фрау тормозила розвиток оборони, бо 2 світова війна була відлунням.
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30.12.2022 12:37 Відповісти
Х**ло було в істериці.
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30.12.2022 12:41 Відповісти
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30.12.2022 13:19 Відповісти
Порошенко: у цієї війни немає віськового вирішення
Зеленський: ми з танками будемо в Криму

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30.12.2022 19:06 Відповісти
И построить удобные дороги для перемещения армии РФ.
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30.12.2022 12:43 Відповісти
Тільки дебіли цього не розуміють!
Вони курви втомлювалися від війни, слухали про борщовій набір, відпочивали кожне літо в найгіршому випадку на чорному морі. А головне їм до дупи, що розроблялися новітні зазки зброї та оборонні придприемсва були завантажені на повну потужність, забезпечуючи робочими місцями українців.
І реальне будівництво доріг тоді не було синонімом слова - крадіввництво!
Мізкі цього стада навіть на мить не уявляють, що все це завдяки мінським угодам!
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30.12.2022 12:52 Відповісти
Тому русскій Єрмак так ненавидить Порошенка,та ті Мінські угоди.
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30.12.2022 13:06 Відповісти
Але з іншого боку повноцінна війна 2022 року, це результат повної імпотенції Заходу в 2014 році.
Росіяни теж негаяли часу, французькі тепловізори на танках, ізраільські бпла, калібри, іскандери та багато іншого було закуплено та виготовлено після 2014 року.
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30.12.2022 13:10 Відповісти
От бачите , йдуть суперечки , а чи була у нас армія в 2014 , чи не було , а чи була у нас ППО в 2022 , чи не було ? А все тому , що нема контролю суспільства над армією. "Війна надто серйозна справа, щоб довіряти її генералам." (Вінстон Черчілль). В ідеалі саме для контролю народ обирає депутатів до парламенту. Сьогодні в будівлі під куполом на вул. Грушевського є якісь люди , але точно не депутати.
До речі , чи пам'ятаєте хто був головою комітету ВРУ по обороні і безпеці в 2012-2014 ?
Литвин. Хотів би я його спитати , як він контролював стан армії .
І в ідеалі депутати повинні виступати з регулярними доповідями перед народом з оцінкою стану армії. Так і казати :" Ми на полігоні перевірили екіпажі танків в вправах по стрільбі по рухомим цілям. З п'яти цілей уражено х*й . Пропозиція - міністра оборони розстріляти"
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30.12.2022 13:20 Відповісти
суспільство делегеривало презу полномочия контроля. он прожрал-проржал и прос"рал всё что можно со своими назначенцами
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30.12.2022 15:13 Відповісти
Оланд, це взагалі хто? не було у Франції гіршого президента.
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30.12.2022 14:05 Відповісти
ДА ОН ПРАВ . СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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30.12.2022 14:15 Відповісти
Тварюки накачували Рашку грішми, це так вони запобігали Війні.
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30.12.2022 14:47 Відповісти


Ксенія

@ana_teti

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9 дек.

Від заяви Путіна про те , що ПП обвів його навколо свого х@я, рве кремлівських і зелених .
От прикре співпадіння !)))
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30.12.2022 20:38 Відповісти
Это к чему? Шо опять давайте минск3: узаконить оккупацию захваченного ***********, но чтоб Украина кормила эти территории, перестать поставлять оружие Украине шоб не было экскалации, настроить всяких сп3, 4 и тд. Поставлять нужную ***** электронику, военное оборудование и тд. Но можно будет опять "возрождать" армию в Украине, проектировать вооружение, не делая его и тд. Что б поламать планы ***** потом. И так пока он не оккупирует всю Украину.
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30.12.2022 21:02 Відповісти
 
 