Мінські угоди дали час зміцнити українську армію та стримувати окупацію Донбасу, - Олланд
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Експрезидент Франції (2012-2017) Франсуа Олланд заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення ЗСУ, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Він також зазначив, що "мінськ" не дозволив Путіну розширити тимчасово окуповані території на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Олланд був одним з учасників Нормандського формату, започаткованого в червні 2014 року, в якому брали участь лідери Франції, Німеччини, України та Росії.
Раніше ексканцлер ФРН Ангела Меркель сказала про Мінські домовленості: "Було очевидно, що конфлікт збиралися заморозити, що проблема не була вирішена, але це лише дало Україні дорогоцінний час".
"Так, Ангела Меркель у цьому має рацію. Мінські угоди на деякий час зупинили наступ росіян", - сказав Оланд в інтерв'ю The Kyiv Independent.
"З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія була зовсім іншою, ніж у 2014 році. Вона була краще навчена та оснащена. Це заслуга Мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала таку можливість. Таким чином час, який Путін вважав для себе надбанням, насправді виявився можливістю для українців", - пояснив експрезидент Франції.
Він також зазначив, що геополітична ситуація після 2014 року не була сприятливою для України.
"Дуже важливо було знати, як Захід використає цей перепочинок, щоб запобігти подальшим спробам Росії. Але що сталося з того часу? Ми вже бачили відхід Америки з міжнародної арени в Сирії. Президентство Трампа послабило зв’язки між європейцями та Сполученими Штатами в рамках Атлантичного альянсу, який він вважав застарілим. Нарешті, розгром Афганістану був розцінений Путіним як нова ознака слабкості західного табору. Що стосується Європи, то вона не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою. Тож Путін подумав, що час пішов на його користь і він міг переступити поріг шляхом подальшого вторгнення в Україну. Звідси та агресія, яку він вчинив. Ось тут він помилився", - наголосив Олланд.
"Найкращий приклад цього добре видно на полі бою. Його армія набагато менш вражаюча, ніж він собі уявляв, а український опір набагато гучніший, ніж він очікував", - додав експрезидент Франції.
Олланд також зазначив, що Мінські домовленості заважали Путіну захопити Донбас і не дозволили розширити тимчасово окуповану територію.
"Путін прийняв Нормандський формат, який вимагав від нього регулярного звітування про прогрес, якого можна досягти у виконанні Мінських угод. Навіть якщо ми бачили, що було явне небажання, все одно був діалог. Починаючи з 2017-2018 років цей нормандський формат був на останньому етапі. Тому що, з одного боку, українська сторона бачила, що російські загрози стали чіткішими (а Москва не хотіла миру). З іншого боку, Володимир Путін почав втомлюватися від цієї домовленості, оскільки вона завадила йому просунутися до бажаного повного завоювання Донбасу. Метою Путіна в 2015 році було відсунути лінію фронту якомога далі. У його прицілі вже був Маріуполь. Мінські домовленості та припинення вогню, що випливало з них, не дозволили розширити контрольовану сепаратистами територію. Це одна з їхніх переваг", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Якби світ задумався в 2014,січні....
Та й в 2014-му пересічний виборець ще не усвідомив того, який він сам по собі лохторат, як його розводять. Але того року десь половина споживачів гасла "жрать+срать+ржать" голосувало за прагматиків, напевне, з переляку; а в 2019-му лохторат переляку позбувся.
да и Европа и США тогда могли помогать только " протестом и обеспокоенностью", а не той массой оружия, техники, снаряжения что теперь
так что... каждому овощу свой фрукт! ))
Отвечу:
История "Минских соглашений" должна быть разобрана по косточкам! Прежде всего для того, чтобы не повторять подобных ошибок. Только тупой два раза на грабли наступает.
И главный вопрос не ЧТО тогда (2014-2017 гг) делалось, а что дОлжно и можно было сделать. И почему так не было сделано.
При желании, за день можно сделать то, что другой и за год не сделает.
Вопрос только в том кто делает: Грамотный государственник, стремящийся сделать Украину сильным и процветающим европейским государством или решала-барыга, в нужный момент взобравшийся на трактор на барикадах революции, или бестолковй клоун-марионетка, воспользовавшийся разочарованием народа в любой власти ...
С упоротыми что-то обсуждать - себя не уважать.
Скільки Пороху закидали (та й зараз закидають зелені) за Мінськ,але на той час і в тих умовах це було оптимальне рішення. Яке значно знизило інтенсивність війни аж до лютого цього року і дозволило в рази зміцнити армію
Ну и да, с 2014 года что-то зашевелились
а нужно было просто садить местное ворье, а разговаривать не с полуфашиком, полукоммунякой французским
а с подписантами Будапешта
в 2014 году наше ворье слишком расслабилось
Штепа, Ефремов, Медянник
кто сидит или может они в окопах?
Падлюки, ви при ПП пили пиво в тилу і вже були почали писок відвертати від АТОшників, а потім наколядували нам усім біду і тепер ховаєтесь від військкомату. Ржачно вам до тепер, чи вже обісраному не до сміху?
Забили на армію. Почали затримувати зарплати військовим, бо гроші на піар і дороги йшли. Відвели війська. Розпустили вуз для навчання розвідників. Розірвали угоди з іноземними військовими інструкторами, бо ж у нас мир і НАТО ніфіга нам не треба. Почали переслідувати атовців і активістів Майдану. Здали Лукашенку операцію по вагнерівцям. Займались утисками опозиції. ДБР переслідувало діячів минулої влади. Список довгий.
А ***** , чмир болотний, взяв і варварськи напав. Нежданно негаданно
Краще не скажеш.
яка конкретно вигода для ***** від мінських угод?
п.с. у тебе віпіенчик відвалився
сьогодні підписали, наступного дня ЩО КОНКРЕТНО отримує ***** парашинське???
ти бл*ть розумієш запитання???
"Деякі українці,занадто українці.Треба трохи стати менше українцями і тоді настане в суспільстві спокій"-Олена Зеленська...."
Тепер бачимо результати їхніх "посмотрел в глаза и увідєл мір"....
Зеленський: ми з танками будемо в Криму
Вони курви втомлювалися від війни, слухали про борщовій набір, відпочивали кожне літо в найгіршому випадку на чорному морі. А головне їм до дупи, що розроблялися новітні зазки зброї та оборонні придприемсва були завантажені на повну потужність, забезпечуючи робочими місцями українців.
І реальне будівництво доріг тоді не було синонімом слова - крадіввництво!
Мізкі цього стада навіть на мить не уявляють, що все це завдяки мінським угодам!
Росіяни теж негаяли часу, французькі тепловізори на танках, ізраільські бпла, калібри, іскандери та багато іншого було закуплено та виготовлено після 2014 року.
До речі , чи пам'ятаєте хто був головою комітету ВРУ по обороні і безпеці в 2012-2014 ?
Литвин. Хотів би я його спитати , як він контролював стан армії .
І в ідеалі депутати повинні виступати з регулярними доповідями перед народом з оцінкою стану армії. Так і казати :" Ми на полігоні перевірили екіпажі танків в вправах по стрільбі по рухомим цілям. З п'яти цілей уражено х*й . Пропозиція - міністра оборони розстріляти"
Ксенія
@ana_teti
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9 дек.
Від заяви Путіна про те , що ПП обвів його навколо свого х@я, рве кремлівських і зелених .
От прикре співпадіння !)))