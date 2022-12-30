Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Семенівку на Чернігівщині, в місті зникла електроенергія, одна людина загинула
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час оголошення повітряної тривоги майже по всій Україні окупанти зі ствольної артилерії обстріляли місто Семенівка на Чернігівщині.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чернігівщина, місто Семенівка.
Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти.
В місті зникла електроенергія.
Наразі відомо про 1 загиблого. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
bazil rejestrowyj
показати весь коментар30.12.2022 15:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...