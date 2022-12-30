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У Білогорівці на Луганщині ситуація стабілізувалась, ЗСУ закріпилися та відбивають атаки окупантів, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники відбивають атаки росіян у Білогорівці на Луганщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Білогорівці ситуація стабілізувалася. Наші закріпилися, атаки ворога відбиваються. Ситуація там контрольована", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, за останні декілька днів на Луганському напрямку ЗСУ взяли в полон 52 росіянина.
"Майже щоденна "бавовна" в тилу рашистів виводить їх з рівноваги. Минула ніч була яскрава. Досі детонує…", - додав він.
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