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У Білогорівці на Луганщині ситуація стабілізувалась, ЗСУ закріпилися та відбивають атаки окупантів, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники відбивають атаки росіян у Білогорівці на Луганщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці ситуація стабілізувалася. Наші закріпилися, атаки ворога відбиваються. Ситуація там контрольована", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, за останні декілька днів на Луганському напрямку ЗСУ взяли в полон 52 росіянина.

"Майже щоденна "бавовна" в тилу рашистів виводить їх з рівноваги. Минула ніч була яскрава. Досі детонує…", - додав він.

Також читайте: Російські цивільні працівники залишили Кремінну, – Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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