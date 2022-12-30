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У полоні перебувають 3,4 тис. українців, ще 15 тис. вважають зниклими безвісти
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.
Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - зазначила Вербицька.
Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.
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Будь ласка, зачекайте...
Але ж яке це горе нині...
А як там в полоні, як там нашим воїнам доводиться... ніхто з *ОПи навіть не думає... Не кається, принаймі.
Гражданскими занимаются другие структуры.
при всіх контрнаступах ЗСУ.
бути цивільним українцем не значить зникнути безвісти і залишитись живим
тому для мене 15 тис зниклих безвісти ніяк не ділиться на цивільних чи військових
Шакалы позорные рюSSiшэ Швайны 👺👹🦍🦍🦍
Мы вымираем, демография ужасная..Марго Симонян не сбрехала в 2021 году...