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війна (56511) полон (1296) полонені (1943) зниклий безвісти (145)

У полоні перебувають 3,4 тис. українців, ще 15 тис. вважають зниклими безвісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,полонені,оленівка

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.

Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - зазначила Вербицька.

Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Також читайте: Найближчим часом очікуються новини про обмін полоненими, - ГУР

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
спасибо за проваленую подготовку к войне!за разминированую границу и чогар!СПАСИБО ЗЭ-ИУДАМ!
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30.12.2022 13:42
+31
У нас Зеленский лично рассказал о соотношении потерь примерно 1\5. Возьмите цифры по оркам и ориентировочно подсчитайте сами. Очень будет отличаться от бравурных спичей всяких спикеров типа Арестовича. Особенно когда мы после войны увидим помесячные выкладки. Вот это и будет цена, которую наши парни заплатили за "посмотреть в глаза" своими жизнями и судьбами.
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30.12.2022 13:41
+16
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30.12.2022 16:30
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Не зрозуміло про 15 тис. зниклих безвісти... Це теж військовослужбовці чи також інші?
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30.12.2022 13:18 Відповісти
У нас Зеленский лично рассказал о соотношении потерь примерно 1\5. Возьмите цифры по оркам и ориентировочно подсчитайте сами. Очень будет отличаться от бравурных спичей всяких спикеров типа Арестовича. Особенно когда мы после войны увидим помесячные выкладки. Вот это и будет цена, которую наши парни заплатили за "посмотреть в глаза" своими жизнями и судьбами.
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30.12.2022 13:41 Відповісти
це буде лише статистика.
Але ж яке це горе нині...
А як там в полоні, як там нашим воїнам доводиться... ніхто з *ОПи навіть не думає... Не кається, принаймі.
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30.12.2022 15:47 Відповісти
Тут детальніше, більша частина цивільні. Мабуть 70% з Маріуполя
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30.12.2022 13:42 Відповісти
В Мариуполе погибло по подсчетом местных моргов более 100 тыс. человек. Большинство из них числится пропавшими без вести.
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30.12.2022 13:51 Відповісти
на кладовищі 10 тис могил
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30.12.2022 16:58 Відповісти

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30.12.2022 17:08 Відповісти
у моргах лежить 100 тис. ??
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31.12.2022 02:10 Відповісти
Дебильный вопрос.
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31.12.2022 09:47 Відповісти
Это военнослужащие. Т.к. Вербицкая - уповноважена президента з питань забезпечення прав ЗАХИСНИКIВ України.
Гражданскими занимаются другие структуры.
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30.12.2022 14:02 Відповісти
Полонених 10 тисяч і це не велика таємниця, таке не можна замовчувати. Тут було на Цензорі давала інтерв'ю мати визволеного з полону захисника Азову, то вона казала, що 9 тисяч, а тепер час пройшов, збільшилось. Тільки живих азовців в полоні більше 700 чоловік.
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30.12.2022 20:11 Відповісти
Я думаю, что ближе к 15 000. И поэтому это "большая тайна", которую замалчивают.
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31.12.2022 09:04 Відповісти
Скільки у нас полонених кацарилих?
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30.12.2022 13:27 Відповісти
Зе влада якимось чином все робила щоб кількість кацапополонених була мінімальна -
при всіх контрнаступах ЗСУ.
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30.12.2022 13:31 Відповісти
Походу, меньше в разы. Неприятно и досадно это.
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30.12.2022 14:01 Відповісти
До активного начала обменов было около 1 000. Сейчас, думаю пару сотен если осталось, то хорошо.
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30.12.2022 14:04 Відповісти
Чисто для інтересу, де Ви такий закон або інший нормативно-правовий акт надибали?
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30.12.2022 14:51 Відповісти
спасибо за проваленую подготовку к войне!за разминированую границу и чогар!СПАСИБО ЗЭ-ИУДАМ!
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30.12.2022 13:42 Відповісти
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30.12.2022 16:30 Відповісти
таке при війні може запостити або кацап або ідійот крапка
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31.12.2022 01:50 Відповісти

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30.12.2022 14:06 Відповісти
Чому ви професійні журналісти не можете подавати новини так, щоб не було помилкових висновків? 15 тисяч зниклих військовослужбовців чи цивільних?
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30.12.2022 14:07 Відповісти
москалі розстрілюють цивільних українців масово
бути цивільним українцем не значить зникнути безвісти і залишитись живим
тому для мене 15 тис зниклих безвісти ніяк не ділиться на цивільних чи військових
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30.12.2022 14:54 Відповісти
15 тисяч це війскові? це шо, зниклих БВ більше ніж офіційно загинувших? Фігня якась. Це мабуть з цивільними.
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30.12.2022 14:50 Відповісти
ну если об этом говорит: уполномоченная президента Украины по правам военных Алена Вербицкая, можно сделать однозначный вывод.
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30.12.2022 15:36 Відповісти
Не фігня,справжню інфу по загинувшим військовим вони поки війна не оголосять,щоб у населення волосся дибом не встало від шоку,а от після війни почнуть оголошувати,і то гадаю по частинах і поступово,щоб всі звикали.
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30.12.2022 16:22 Відповісти
Їм начхати на втрати, нещодавній закон щодо покарання військових це лише доказує. .
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30.12.2022 21:20 Відповісти
Не здивуюсь якщо наші втрати майже збігаються з роіськіними
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30.12.2022 20:35 Відповісти
Из Мариуполя вывезли около 50 000 ждунов рюZZkoго мира на Мацковию...много детей попали в концлагерь...,некоторые крысы Мацковии и Питера хвастаются что взяли детей сирот из Мариуполя якобы потерявшие родителей..а попросту убиты и похоронены в общих ямах...
Шакалы позорные рюSSiшэ Швайны 👺👹🦍🦍🦍
Мы вымираем, демография ужасная..Марго Симонян не сбрехала в 2021 году...
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30.12.2022 14:56 Відповісти
Так от, ВВС зрозумів цей месаг не інакше як "Киев назвал официальное число бойцов ВСУ, взятых в плен и пропавших без вести" - стрічка онлайн "Война в Украине" в 15:44
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30.12.2022 16:12 Відповісти
вот кто тебя спрашивает? то намек на реальные потери??
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30.12.2022 16:33 Відповісти
Це тіпа підсумки року ...
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30.12.2022 17:03 Відповісти
Брат пропав у бою під Луганськом, та ще декілька побратимів з ним Серед загиблих не виявлено. Пройшло 7 місяців. Надіємось до останнього, що в полоні. Шукаємо. ********* зниклим безвісті. Друг (цивільний) пропав у Бучі , де йшли бої. 10 місяців рахується зниклим безвісті. У розшуку. І так безкінечно.
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30.12.2022 18:52 Відповісти
😰
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30.12.2022 20:10 Відповісти
моє співчуття
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30.12.2022 21:16 Відповісти
а от Медведчук.оксана Марченко,Шуфріч.,Рабіновіч,опзежопери,численні роснавідники і колаборанти нікуди не зникали і чудово себе почувають,обміняні або просто відпущені на волю...Богуслаев теж чекає повернення на Рашку.Росполонені чудово почувають себе в санаторії-таборі полонених і т.д. і т.п. Кошевой і Пікалов з Лізой Богуцкой стали орденоносцями за подвиги...Мені одному здається,що хтось має намір воювати до останнього українця?
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30.12.2022 20:23 Відповісти
останнім реченням світишся як йолка, руссобот
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31.12.2022 01:52 Відповісти
Пропавші безвісти військові чи цивільні також ?
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30.12.2022 20:30 Відповісти
15 тисяч....як не боляче але це військові.Вона за військових....Ау арестович і подоляк що скажете???Бо цивільного населення Маріуполь і Буча більше.....
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31.12.2022 00:11 Відповісти
 
 