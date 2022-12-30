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Росіяни завдали удару по Катеринівці на Харківщині, 2 людини загинули, ще 2 - зазнали поранень

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вибух

Окупанти завдали удару по селу Катеринівка на Харківщині.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина, село Катеринівка.

Окупанти завдали удару по населеному пункту.

2 людини загинуло, ще 2 - поранено.

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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30.12.2022 14:05 Відповісти
На Харківщіні дуже багато Катеріновок.
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30.12.2022 14:10 Відповісти
 
 