Росіяни завдали удару по Катеринівці на Харківщині, 2 людини загинули, ще 2 - зазнали поранень
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Окупанти завдали удару по селу Катеринівка на Харківщині.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківщина, село Катеринівка.
Окупанти завдали удару по населеному пункту.
2 людини загинуло, ще 2 - поранено.
На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар30.12.2022 14:05 Відповісти Мені подобається 3
Иван Кравченко 507ed38e
показати весь коментар30.12.2022 14:10 Відповісти Мені подобається 1
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